2.000 trẻ em chạy bộ bên bờ sông Hậu

Cần ThơKhoảng 2.000 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi tham gia Kun Marathon Cần Thơ, vượt đường đua gần 1 km bên sông Hậu.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thuộc giải VnExpress Marathon Cần Thơ 2025, với cuộc đua chính diễn ra sáng 14/9. Kun Marathon, với thông điệp khuyến khích trẻ vận động, đã trở thành sân chơi cho trẻ em ở nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa trong năm nay, trước khi lần đầu đến Cần Thơ.

Phụ huynh luôn theo sát bước chân con mình ngoài đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Dù 7h sáng mới xuất phát, khu vực Công viên Sông Hậu đã nhộn nhịp từ sớm. Nhiều phụ huynh đưa con đến sớm để chuẩn bị, làm quen không khí. Một số tranh thủ chỉnh bib, động viên tinh thần con trước giờ chạy. "Lần đầu tham gia, con tôi có phần ngỡ ngàng. Nhưng khi được gặp nhiều bạn đồng trang lứa, cảm nhận không khí vui vẻ, bé dần tỏ ra hào hứng và sẵn sàng cho cuộc đua", chị Quỳnh, mẹ của bé 6 tuổi, chia sẻ.

Đường đua Kun Marathon Cần Thơ 2025 được thiết kế ở Công viên sông Hậu, nằm trên đường sông Hậu ở trung tâm Cần Thơ. Đây là khu vực thoáng đãng, thường là nơi tập luyện thể thao của người dân địa phương. Các lối vào được bố trí để phụ huynh có thể di chuyển nhanh nhất từ bãi gửi xe đến nơi giao trẻ cho ban tổ chức. Điều này giúp những em đến trễ có thể nhanh chóng đến sân khấu để nghe phổ biến quy định an toàn và hướng dẫn khởi động.

Phụ huynh dặn dò, động viên con trước giờ xuất phát. Ảnh: VnExpress Marathon

Các Kun runners sau đó được chia thành các nhóm theo độ tuổi với từng màu áo, xuất phát theo khung giờ khác nhau. Nhóm chưa xuất phát thì tiếp tục giao lưu các KOL. Nhóm đã về đích được trao huy chương, rồi giao trả cho phụ huynh. Sau đó, nhiều em được đưa tới khu trải nghiệm các trò chơi như "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm"...

Dọc hai bên đường, không khí sôi nổi khi nhiều phụ huynh vừa chạy theo con, vừa cổ vũ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Một số em nhỏ lần đầu tham dự còn ngỡ ngàng, có em bật khóc vì choáng ngợp trước đám đông.

Chị Hằng, người lần đầu cho con tham gia, thừa nhận do bé mới 6 tuổi nên còn rụt rè, thậm chí khóc khi bước vào khu vực xuất phát. Chị và chồng phải cổ vũ suốt hành trình để bé thêm tự tin. "Nhìn con tự lập đi từng bước, tôi cảm thấy rất vui", chị nói.

Các em nhỏ hào hứng vượt qua các chướng ngại vật trên đường chạy. Ảnh: VnExpress Marathon

Trong khi đó, anh Bình, bố của một bé 9 tuổi, tươi cười nhìn con vừa chạy vừa hào hứng vẫy tay chào khán giả hai bên đường. "Bé nhà tôi trước giờ khá ít nói, vậy mà hôm nay lại tự tin giao lưu, cười đùa với mọi người dọc đường chạy. Tôi thực sự bất ngờ và rất tự hào", anh chia sẻ.

Bên trong đường chạy, đội ngũ tình nguyện viên thường trực hỗ trợ các Kun runner. Đặc biệt, sự đồng hành của dàn KOL như Bé Sún, Duy Anh, Hạo Khang, Trọng Thy, Mèo Simmy, Phong Cận... đã khích lệ tinh thần cho các em.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, việc cho con tham gia các sự kiện vận động quy mô lớn là cách tốt để rèn luyện sự tự lập, tinh thần thể thao và giúp con trưởng thành hơn.

Theo đại diện ban tổ chức, Kun Marathon hướng đến mục tiêu không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là điểm hẹn văn hóa, gắn kết cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui trong cộng đồng trẻ em.

Hoàng Đan