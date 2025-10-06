2.000 người chinh phục đường chạy Color Run EcoLakes 2025

Hơn 2.000 người tham gia sự kiện Color Run EcoLakes 2025 với đường chạy sắc màu kết hợp hoạt động Halloween tại đại đô thị EcoLakes Mỹ Phước, sáng 5/10.

Xuất phát từ 6h30, hàng nghìn người hòa vào đường chạy sôi động với cự ly 5km tại khu vực phố ẩm thực - phố đi bộ, qua các cung đường nội khu tại khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước, phường Thới Hòa, TP HCM. Cự ly vừa sức, thu hút đông đảo gia đình, VĐV phong trào, doanh nghiệp, cư dân tại khu đô thị tham gia.

Ông Firdauz Othman - Tổng lãnh sự Malaysia tại TP HCM, ông Cao Văn Chóng - Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cũng tham gia đường chạy cùng VĐV.

Hơn 2000 vận động viên tham gia đường chạy Color Run EcoLakes 2025 sáng 05/10. Ảnh: SetiaBecamex

Điểm nhấn năm nay nằm ở việc không khí Halloween được lồng ghép vào toàn bộ sự kiện. Người tham gia được khuyến khích hóa trang thành những nhân vật yêu thích, vừa chạy vừa tham gia loạt hoạt động tương tác. Trên đường chạy, các chướng ngại vật được thiết kế theo chủ đề Halloween tăng thêm màu sắc cho cuộc đua.

Nhiều vận động viên hóa trang khi tham gia sự kiện. Ảnh: SetiaBecamex

Bên cạnh phần thi chính, sự kiện có màn flashmob khởi động, tiết mục múa Halloween, các trò chơi và biểu diễn âm nhạc. Ban tổ chức trao giải cho cá nhân và gia đình có thành tích nổi bật, cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Năm nay, ban tổ chức trích 10% doanh thu vé để trao 30 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, cho học sinh khó khăn tại địa phương.

Giải do Công ty Cổ phần SetiaBecamex tổ chức, nhận được sự ủng hộ từ Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và chính quyền địa phương.

Các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng cùng các vận động viên. Ảnh: SetiaBecamex

Ông Sherman Kam Hock Leong - Tổng giám đốc SetiaBecamex cho biết giải thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng, không đặt nặng thành tích, đồng thời tạo sự thú vị bằng việc kết hợp với màu sắc lễ hội, âm nhạc. Chẳng hạn, giải thiết kế những "zombie" để cùng tham gia chạy với runner. Giải cũng góp phần xây dựng hình ảnh EcoLakes Mỹ Phước là điểm đến năng động, gắn kết cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng hoạt động thể dục thể thao phải luôn vui tươi, trẻ trung, ồn ào, đầy màu sắc và gắn kết mọi người lại với nhau", lãnh đạo đơn vị nói.

Với sự kết hợp giữa thể thao và lễ hội, Color Run EcoLakes được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên của người dân TP HCM và khu vực lân cận.

Hoài Phương