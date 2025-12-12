170 runner VnExpress Marathon Hải Phòng tự lập nhóm sub3

Trong ba tuần, nhóm săn sub3 do 3M Pacer Việt Nam khởi xướng thu hút 170 runner khắp cả nước, con số tiếp tục tăng khi gần ngày thi đấu.

Nhóm được hình thành qua mạng xã hội, tập hợp những runner có thành tích từ dưới 3 giờ đến khoảng 3 giờ 10 phút và đã đăng ký cự ly 42km tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2025.

Người khởi xướng là Hoàng Ngọc Tân, sáng lập 3M Pacer Việt Nam, nhiều năm làm pacer tại các giải phong trào và dẫn tốc cá nhân. Nhận thấy nhu cầu tập luyện cho mục tiêu sub3 (chạy marathon dưới 3 tiếng) ở Hải Phòng tăng cao. Anh tạo nhóm Zalo, mời một số thành viên chủ chốt. Sau đó, thông tin về nhóm lan rộng.

Nhóm pacer của Hoàng Tân từng dẫn tốc cho nhiều giải chạy. Ảnh: NVCC

Nhóm thu hút 170 người trong ba tuần, trong đó hơn 70 runner đạt thành tích 3 giờ 01 đến 3 giờ 05 phút - mức rất gần với sub3. Trong nhóm có một số runner dày dạn kinh nghiệm, từng đạt mốc này như Tuân Đào, Tạ Vinh, Ngọc Sơn... Họ chia sẻ kinh nghiệm và sẽ hỗ trợ các runner khác trong ngày đua.

"Chỉ còn 10 ngày nữa, cuộc đua sẽ diễn ra, nhưng không khí tập luyện của mọi người vẫn rất hối hả. Vài ngày nữa, nhóm sẽ bước vào giai đoạn taper. Khi ấy, kiến thức về dinh dưỡng, nghỉ ngơi trở nên quan trọng", anh Tân cho biết.

Dù được thành lập một cách tự phát, nhóm làm việc chặt chẽ với ban tổ chức để bố trí các nhóm VĐV dựa theo từng dải tốc độ. Mục tiêu là hạn chế tình trạng xung đột đường chạy, giúp runner dễ dàng giữ nhịp. Nhóm hoạt động theo hình thức online. Mọi cá nhân được khích lệ chia sẻ vấn đề cá nhân, hoặc kinh nghiệm để hỗ trợ người khác. Nhóm còn làm vòng tay, áo riêng để dễ nhận diện nhau trong giải.

Hoàng Tân (trái) dẫn tốc cho runner Nguyễn Anh Tuấn tại VM All-Star hồi tháng 4. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo anh Tân, sự xuất hiện của nhóm phản ánh xu hướng chuyển dịch của phong trào chạy bộ trong vài năm gần đây, từ chú trọng số lượng sang tập trung vào chất lượng và thành tích cá nhân. Theo thống kê của Vietnam Best Marathon, cuối năm 2024 Việt Nam có hơn 300 VĐV chinh phục mốc marathon dưới 3 giờ. Hiện con số này tăng lên 483 VĐV nam và 29 VĐV nữ.

VnExpress Marathon Hải Phòng hai năm liên tiếp lập kỷ lục là giải marathon có nhiều VĐV đạt sub3 nhất ở Việt Nam. Thời tiết mát mẻ, đường chạy bằng phẳng, tổng độ dốc chỉ khoảng 70 m là những lợi điểm để runner phá mốc thành tích ở giải này. Anh Tân nhận định với chiến lược hợp lý, runner có thể rút thành tích 7-8 phút tại đây.

Không chỉ 3M Pacer Việt Nam, nhiều runner đặt mục tiêu sub3 tại VnExpress Marathon Hải Phòng đã tự tổ chức các nhóm offline lẫn online để đốc thúc nhau tập luyện. Điều này hứa hẹn một giải đấu đậm chất phong trào của cộng đồng chạy bộ phong trào tại Việt Nam, khi sub3 giờ đã trở thành mục tiêu được hàng trăm người hướng tới. Trên thế giới, chỉ 2% người chạy bộ đạt mốc thành tích này.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Ban tổ chức bố trí pacer từ mốc sub3:30 đối với FM và từ sub1:45 đối với HM. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV được cập nhật trên fanpage và website của giải.

Lan Anh