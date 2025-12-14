15 năm mua ôtô tôi không thấy phí dù tháng đi được hai lần

Tôi từng cân nhắc rất kỹ chuyện bán xe vì nghĩ rằng 'ít dùng thì giữ làm gì?'. Nhưng càng tính toán, tôi càng thấy có ôtô vẫn hơn không.

Tôi bắt đầu mua và sử dụng ôtô từ năm 2010, trong bối cảnh mà nhiều người khi đó vẫn coi chiếc xe là một tài sản lớn, thậm chí là xa xỉ. Nhưng sau hơn một thập kỷ sử dụng, tôi nhận ra rằng về bản chất, chiếc ôtô ngày nay đã không còn quá khác so với chiếc xe máy của nhiều năm trước, ít nhất là về tính phổ cập và vai trò trong đời sống hàng ngày.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng nhất khi mua ôtô là sự tiện lợi trong sinh hoạt. Ở nhà mặc quần áo, đầu tóc của tôi thế nào thì lúc xuống xe gần như vẫn nguyên như vậy. Tôi không phải lo đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, cũng không phải ái ngại chuyện mồ hôi, bụi bẩn bám vào quần áo. Những ngày nắng gắt, mưa lớn hay gió bão, ngồi trong ôtô, tôi gần như không bị ảnh hưởng. Chỉ riêng yếu tố tránh nắng mưa, khói bụi và khí thải trên đường cũng đã là một khác biệt rất lớn so với xe máy.

Trước đây, tôi sử dụng ôtô khá thường xuyên. Tuy nhiên, từ sau giai đoạn Covid-19 đến nay, tần suất đi lại giảm đi đáng kể, trung bình mỗi tháng tôi chỉ dùng xe khoảng 2–5 lần. Xe được gửi ở bãi gần nhà, giá trị hiện tại cũng không còn nhiều. Dù vậy, tôi vẫn thấy rằng nếu không có ôtô thì cuộc sống của mình sẽ bất tiện hơn, nhất là vào những dịp đặc biệt như Tết, khi phải đưa gia đình về quê nội, quê ngoại ở xa.

Tôi từng cân nhắc rất kỹ chuyện bán xe vì nghĩ rằng "ít dùng thì giữ làm gì?". Nhưng càng tính toán, tôi càng thấy có ôtô vẫn hơn là không. Nếu không có xe, mỗi dịp Tết, tôi sẽ phải thuê một chiếc với giá khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Chỉ cần đi vài ngày Tết đã tốn số tiền tương đương, thậm chí hơn cả chi phí gửi xe cả năm. Chưa kể các dịp lễ như 30/4, 2/9, những lúc cần đưa người nhà đi chơi, đi bệnh viện, đón người thân nửa đêm, hay di chuyển lúc trời mưa gió, nắng nóng, ôtô cũng mang lại sự chủ động và an tâm rất lớn.

Nhiều người cho rằng mua ôtô tốn kém, nhưng thực tế hiện nay, xe cũ chỉ khoảng 200–300 triệu đồng đã có thể sử dụng ổn định. Quan trọng hơn, chiếc xe mang lại nhiều tiện ích khó đo đếm bằng tiền. Đi ôtô, tôi có thể mặc quần soóc, áo phông, đi giày thể thao hay thậm chí dép lê để gặp bạn bè mà không cần quá cầu kỳ. Với phụ nữ, việc trang điểm xong lên xe, không lo mũ bảo hiểm, không sợ bụi bẩn bám vào quần áo, là một trải nghiệm rất khác.

Tôi vẫn nghĩ, không nhất thiết mỗi người phải có một chiếc ôtô, nhưng mỗi gia đình nên có một chiếc để dùng hàng ngày và trong những dịp quan trọng. Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép thì không mua cũng chẳng có gì sai. Nhưng nếu đã có chút dư dả, tôi khuyên bạn nên thử mua xe hơi để trải nghiệm. Nếu thấy không phù hợp, bạn hoàn toàn có thể bán lại, nhất là khi mua xe cũ thì mức độ mất giá không quá lớn.

Một cậu em rể của tôi từng được tôi khuyên mua ôtô từ năm 2018. Mới đây, trong một bữa cơm gia đình, cậu ấy nói: "Biết mua ôtô tiện thế này thì em đã mua từ 10 năm trước rồi". Câu nói ấy khiến tôi càng tin rằng nhiều khi chúng ta chỉ hiểu giá trị của một đồ vật sau khi đã trải nghiệm nó.

Chúng ta chỉ sống khoảng 60–80 năm trong cuộc đời. Tiền làm ra, suy cho cùng, cũng để phục vụ cho những trải nghiệm ấy. Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu ( ngày nay là mua ôtô) vẫn là ba việc lớn của đời người đàn ông. Tôi nghĩ, các cụ nói không sai, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại hôm nay.

Hoàng Minh