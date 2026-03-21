Rút đích 10km Giải chạy đêm TP HCM

00h25
00h20
Top đầu 10km lên cầu Ba Son
Chỉ sau gần 20 phút thi đấu, các vận động viên dẫn đầu đã vượt qua mốc 4km, bắt đầu lên cầu Ba Son để di chuyển sang khu đô thị Thủ Thiêm. Cầu Ba Son có độ dốc khá lớn, là thử thách không nhỏ với VĐV. Sau 4km, Bùi Minh Tưởng đang tạm dẫn đầu. Để về nhất, anh cần duy trì sự ổn định khi nửa cuối vẫn còn cầu Thủ Thiêm đầy thử thác.
00h05
VĐV 10km khai màn giải chạy đêm TP HCM 2026
Đúng 0h5, pháo giấy tung bay trên bầu trời báo hiệu mùa giải thứ 4 của giải chạy đêm TP HCM khởi tranh. Hàng nghìn VĐV nhanh chóng ùa về phía trước. Dòng người dài đến mức kéo dài cả km. Khi nhóm dẫn đầu đã chạy đến gần hết đường Đồng Khởi, đoàn đông VĐV phía sau vẫn chưa qua hết vạch xuất phát. Sắc xanh neon của những chiếc áo đấu nối đuôi nhau trên đường tạo nên cảnh quan rực rỡ.
Là cự ly khai màn của giải, VĐV 10km sẽ chạy qua Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, đường Đồng Khởi, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm. Thời tiết ngày đua có gió nhẹ nhưng nền nhiệt khá cao. Việc phải vượt hai cây cầu cũng là thử thách, đòi hỏi VĐV phân phối sức, tiếp nước đầy đủ.
23h45
Vận động viên 10km khởi động
Vận động 10km đổ về đường Trương Định, tập hợp trước vạch xuất phát. Tiếng hò reo của hàng nghìn VĐV hòa cùng âm nhạc, khuấy động không gian thành phố. Nhiều người dân, nhóm bạn trẻ còn vui chơi cuối tuần gần đó cũng kéo đến vạch xuất phát để theo dõi, cổ vũ.
Runner sau đó cùng nhau khởi động theo hiệu lệnh của MC, hò reo mỗi khi camera đến gần. Cự ly 10km sẽ xuất phát lúc 0h5.
23h20
Sẵn sàng phương án cấm đường
Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố hạn chế phương tiện đi lại từ 23h để phục vụ tổ chức giải. Chẳng hạn, đoạn Trương Định qua công viên Tao Đàn được đóng 100%. Đường Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ đóng 100% để tạo điều kiện cho vận động viên. Nhiều tuyến dành 50% làn đường nhưng được rào chắn cẩn thận, không để phương tiện giao thông lẫn vào làn thi đấu.
Gần 500 chiến sĩ cảnh sát, dân quân hỗ trợ đóng mở mềm nhiều nút giao cắt để VĐV vừa thi đấu, người dân vui chơi cuối tuần vẫn có thể lưu thông.
22h45
Từ 22h, rất đông runner đã đổ ra các tuyến đường trung tâm thành phố. Theo ghi nhận, nhiều bãi xe quanh khu vực quận 1 cũ phủ kín runner. Sắc màu neon trên những chiếc áo thi đấu nổi bật trong màn đêm thành phố. Runner sau khi gửi xe, bắt đầu đi bộ về khu xuất phát tại công viên Tao Đàn. Không khí sôi động lan tỏa khắp các tuyến đường.
22h30
Tình nguyện viên sẵn sàng
Từ 19h, gần 1.000 tình nguyện viên tập kết ở khu vực expo, nghe hướng dẫn công việc của từng tổ. Tình nguyện viên được chia làm nhiều tổ như an ninh đường chạy, phân luồng giao thông, tiếp nước, giữ đồ, cổ vũ, xe đạp... Sau khi nghe hướng dẫn, tình nguyện viên di chuyển đến địa bàn làm việc.
Để hỗ trợ 13.000 runner, các bạn làm việc xuyên đêm, cho đến khi VĐV cuối cùng về đích.
22h00
Nhiều điểm mới ở mùa giải thứ 4
VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 là giải thứ 35 được tổ chức của hệ thống. Năm nay, khu phát bib của giải, với 30 gian hàng, được đổi từ nhà thi đấu Nguyễn Du sang khu đô thị mới Thủ Thiêm với không gian rộng lớn hơn.
Cung đường cũng được cải tiến. Những đoạn tối các năm trước như đường Bùi Thiện Ngộ đã được lắp đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho VĐV. Ban tổ chức bố trí hệ thống trạm tiếp nước cách nhau mỗi 2 km trên toàn tuyến.
VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 giữ nguyên giờ khởi tranh như năm ngoái, lúc 0h5, tương ứng thời điểm xuất phát của cự ly 10km. Tuy nhiên, ba cự ly còn lại đã được điều chỉnh. 5km xuất phát muộn hơn 15 phút, lúc 0h45; 42km và 21km cũng được lùi lại, lần lượt 1h30 và 2h30.