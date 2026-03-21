Huỳnh Anh Khôi vô địch giải chạy đêm TP HCM 2026

TP HCMHuỳnh Anh Khôi và Nguyễn Thị Ngọc Lan nhất cự ly 42km tại VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sáng ngày 22/3, sự kiện thu hút 13.000 người tham gia.

Giải chạy đêm TP HCM mùa thứ 4 khởi tranh lúc 0h5 sáng 22/3, bắt đầu với cự ly 10km. Lúc này, đường phố còn khá nhộn nhịp và hàng quán ở khu trung tâm còn nhiều nơi mở cửa. Bước chân của hàng nghìn runner tô điểm thêm một phần lối sống hiện đại của "thành phố không ngủ". Nhiều người dân tỏ ra thích thú khi thấy đoàn người chạy bộ áo xanh neon chạy qua. Một vài du khách đứng lại cổ vũ, đập tay với runner.

Từng khung hình của VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đều đầy đủ ánh sáng. Điều này không chỉ làm hài lòng runner, mà còn tạo sự hấp dẫn qua livestream. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi bỏ lỡ giải đấu, có người ở xa bày tỏ nỗi nhớ TP HCM khi chứng kiến những góc quay từ trên cao. Trên đường đua, Bùi Minh Tưởng và Nguyễn Thị Phương Trinh đã cống hiến một màn trình diễn xuất sắc để về nhất hai nội dung nam, nữ 10km với thông số lần lượt là 34 phút 10 giây và 41 phút 36 giây.

Huỳnh Anh Khôi giành thêm một chiến thắng trong các giải thuộc VnExpress Marathon. Ảnh: VM

Cự ly 5km xuất phát sau 40 phút, giúp diễn biến cuộc đua liền mạch. Ban tổ chức cho cự ly này xuất phát muộn hơn 15 phút so với năm ngoái nhằm tránh ách tắc trên cầu Ba Son. Năm nay, giải xếp hai cự ly ngắn lên trước để người tham gia có thể sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động bên lề mà không phải thức quá khuya. Đây chủ yếu là nhóm runner mới hoặc không đặt nặng thành tích. Không có nhiều bất ngờ khi Nguyễn Văn Khang nhất 5km nam sau 16 phút 23 giây, còn chức vô địch nữ thuộc về Lê Thị Kim Chi với thông số 19 phút 59 giây.

Việc đẩy cự ly 5km và 10km lên thi đấu trước giúp toàn bộ phần đường sau đó được dọn trống, tạo điều kiện tối ưu cho các VĐV tranh tài ở cự ly 42km, xuất phát 1 giờ 15 phút, và 21km, xuất phát lúc 2h30.

Đường đua 42km nam ghi nhận chiến thắng của Huỳnh Anh Khôi. Chân chạy sinh năm 2003 nhập cuộc thận trọng, duy trì bám đuổi Nguyễn Văn Long trong khoảng 7 km đầu tiên. Khi cơ thể dần thích nghi với mức nhiệt 27 độ C, Khôi tăng tốc và dẫn đầu. Anh liên tục nới rộng khoảng cách để về đích đầu tiên với thông số 02 giờ 33 phút 50 giây, tạo cách biệt khoảng hai phút so với hai người bám đuổi là Trương Văn Tâm và Shohei Miyamoto.

Nguyễn Thị Ngọc Lan lần đầu vô địch 42km ở một giải lớn. Ảnh: VM

Ở nội dung nữ 42km, Nguyễn Thị Ngọc Lan vô địch với thời gian 2 giờ 55 phút 41 giây. Nữ HLV điền kinh trẻ đang sống tại Đắk Nông duy trì tốc độ ổn định xuyên suốt chặng đua trong điều kiện thời tiết khá oi nóng. Cô chia sẻ đây là lần đầu chiến thắng cự ly 42km ở một giải đấu lớn.

Cự ly 21km nam chứng kiến màn bứt tốc của vận động viên Thái Lan Arthit Soda. Chân chạy từng giành huy chương vàng SEA Games 2019 chọn chiến thuật bám đuổi Rohit Ouk (Campuchia) ở nửa đầu chặng. Bắt đầu từ nửa sau, đại diện của câu lạc bộ Dever mới tăng tốc, vượt lên dẫn đầu và băng qua vạch đích với thông số 1 giờ 11 phút 5 giây. Xếp sau anh là Nguyễn Văn Lợi và Rohit Ouk. Ở nội dung nữ 21km, Lê Thu Hà về nhất với thời gian 1 giờ 24 phút.

Cầu Ba Son rực sáng khi đón những bước chạy runner. Ảnh: VM

Hai cự ly dài cũng diễn ra trong điều kiện ánh sáng được đảm bảo, dù diễn ra trên lộ trình dài qua nhiều phường khác nhau. Điều này do năm nay, tuyến đường đi qua khu đô thị Sala (phường An Khánh) đã được nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhờ đấu nối điện lưới toàn tuyến. Những năm trước, khu vực này phải sử dụng xe máy phát điện để chiếu sáng hỗ trợ.

Khác với nhịp đập hối hả của hai cự ly ngắn, đường đua 21km và 42km diễn ra khi TP HCM đã trôi sâu về đêm. Cảnh quan thành phố lúc này tĩnh mịch hơn, tạo điều kiện để runner tận hưởng khoảng không hiếm có.

Giải chạy đêm TP HCM đưa 13.000 VĐV đi qua 10 công trình biểu tượng của thành phố như Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, trụ sở UBND TP HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ và cầu Ba Son. Đây được xem là sự kiện trọng điểm phát triển kinh tế đêm và du lịch của thành phố.

