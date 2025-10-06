12 thực phẩm tốt cho người cao huyết áp

Các thực phẩm như cá hồi, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây có múi, rau lá xanh... giúp hạ huyết áp tự nhiên mà không cần dùng thuốc.

Arti Dhokia, chuyên gia dinh dưỡng tư vấn tại Midland Health, cho biết chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc quản lý huyết áp. Việc chú ý đến những gì bạn đưa vào cơ thể có thể tạo ra sự khác biệt thực sự.

Song, Dhokia cho rằng "một loại thực phẩm không thể tự mình làm giảm huyết áp", nhấn mạnh tầm quan trọng của các thay đổi lối sống khác, chẳng hạn tập thể dục thường xuyên, cùng chế độ ăn uống giàu thực phẩm có các chất dinh dưỡng như kali, cũng như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt.

Dưới đây là 12 thực phẩm thân thiện với huyết áp mà chuyên gia khuyên dùng:

Cá hồi và các loại cá béo khác

Dhokia cho biết: ăn 2-3 g chất béo omega-3 mỗi ngày có trong cá hồi, cá thu và cá mòi có thể giúp giảm viêm. "Nếu bạn không thích cá, các chất bổ sung omega-3 cũng có thể có lợi", vị chuyên gia nói.

Ngũ cốc nguyên hạt

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên thay thế "carbs tinh chế" như cơm trắng hoặc mì ống bằng các phiên bản ngũ cốc nguyên hạt vì chúng có nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn và thêm vào các loại rau dền, yến mạch và diêm mạch... để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và có thể giúp làm giảm huyết áp theo thời gian.

Trái cây có múi

Dhokia khuyên các loại trái cây như cam, chanh và bưởi chứa đầy vitamin và các hợp chất thực vật có thể giúp giảm huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Chỉ cần lưu ý rằng bưởi và nước ép bưởi có thể cản trở một số loại thuốc nhất định, vì vậy tốt nhất là bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ đa khoa hoặc dược sĩ trước.

Rau lá xanh

Chuyên gia này khuyên dùng các loại thực phẩm như rau bina và cải cầu vồng nhờ hàm lượng kali và magiê, có thể giúp cân bằng nồng độ natri và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh.

Dầu ô liu

Dầu ô liu là một trong những chất béo lành mạnh nhất mà bạn có thể chọn. Nó chứa đầy các chất dinh dưỡng tốt cho tim và các hợp chất từ thực vật có thể hỗ trợ huyết áp thấp hơn, chẳng hạn như axit oleic chất béo omega-9 và polyphenol chống oxy hóa.

"Tuy nhiên, nó có nhiều calo, vì vậy việc kiểm soát khẩu phần là rất cần thiết", cô nói.

Cà chua

Loại quả này giàu kali và lycopene có thể giúp cải thiện huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chỉ cần lưu ý đến muối được thêm vào trong các sản phẩm cà chua chế biến sẵn như súp đóng hộp.

Cà chua giúp cải thiện huyết áp. Ảnh: Mai Cat

Cà rốt

Theo Dhokia, cà rốt rất giàu các hợp chất thực vật có liên quan đến việc giảm huyết áp. Ngoài ra, chúng là một lựa chọn đồ ăn nhẹ dễ dàng. Ăn khoảng 100 g mỗi ngày có thể giúp bạn giảm nguy cơ cao huyết áp.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid, hỗ trợ các mạch máu khỏe mạnh và cải thiện tuần hoàn. Chuyên gia khuyên nên ăn bốn khẩu phần một tuần hoặc nhiều hơn để giúp giảm nguy cơ phát triển tình trạng cao huyết áp.

Sữa chua

"Sữa chua giàu kali và canxi, có thể giúp điều hòa và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh hơn", Dhokia giải thích và khuyên dùng sữa chua nguyên chất, không đường để tránh đường dư thừa.

Các loại thảo mộc và gia vị

Chuyên gia dinh dưỡng cho biết các lựa chọn như tỏi, quế, húng quế, gừng và thì là đều có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Chúng là những lựa chọn thay thế muối giúp món ăn trở nên đậm đà, ngon miệng hơn.

Khoai tây

Khoai tây, đặc biệt với củ còn vỏ, là một nguồn kali tuyệt vời, giúp cân bằng nồng độ natri và hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Trên thực tế, một củ khoai tây nướng cỡ trung bình có thể cung cấp nhiều kali hơn một quả chuối.

Thịt nạc

Thịt nạc như ức gà, thịt thăn bò, thăn heo và thịt gà tây xay cung cấp protein chất lượng mà không có chất béo dư thừa có thể làm tăng huyết áp.

Mỹ Ý (Theo Mirror)