12 siêu sao tại Olympic 2024

Katie Ledecky (Mỹ) đặt mục tiêu duy trì vị thế thống trị của bơi Mỹ tại Paris, trước các đối thủ đáng gờm Australia và Trung Quốc. Kình ngư sinh năm 1997 sẽ có suất ở bốn nội dung, nhưng dự kiến sẽ bỏ 200m tự do, để tập trung giành HC vàng bơi 800m tự do nữ thứ tư liên tiếp, cùng nội dung 400m và 1.500m tự do.

Ledecky đã giành bảy HC vàng Olympic, 21 HC vàng Giải vô địch thế giới, trong đó có 22 HC vàng cá nhân. Cô sẽ hướng tới phá kỷ lục 28 HC vàng cá nhân Olympic và vô địch thế giới, của cả nam và nữ, đang thuộc về huyền thoại Michael Phelps.