Schmeichel đổi quan điểm về thủ môn mới của Man Utd

AnhTừng nghi ngờ năng lực của Senne Lammens, nhưng Peter Schmeichel dường như đổi ý, khen ngợi thủ môn này sau màn ra mắt thuyết phục ở Man Utd.

Hôm 4/10, Lammens lần đầu bắt chính cho Man Utd và thăng hoa, cứu được ba bàn thua, giữ sạch lưới và giúp "Quỷ Đỏ" thắng Sunderland 2-0. Tờ Manchester Evening News chấm điểm 8, điểm cao nhất trận đấu ở vòng bảy Ngoại hạng Anh, cho thủ môn 23 tuổi người Bỉ và Mason Mount.

Lammens (phải) lao ra bắt bóng bổng trong một pha uy hiếp của Sunderland trong trận Man Utd thắng 2-0 trên sân Old Trafford, ở vòng 7 Ngoại hạng Anh ngày 4/10. Ảnh: AFP

Khi chứng kiến Lammens ra mắt thuyết phục, nhiều CĐV Man Utd nói đùa rằng "phải chăng Schmeichel đang cải trang thành Lammens". Schmeichel là một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Man Utd, từng chơi 398 trận, góp công đem lại cú ăn ba năm 1999, một Champions League và năm Ngoại hạng Anh.

Trước lời nói đùa của CĐV, Schmeichel mỉm cười và cảm ơn. Ông cũng nhắc lại việc các thủ môn thời gian gần đây thường xuyên phạm sai lầm khiến Man Utd mất điểm, đồng thời nhấn mạnh vai trò chỗ dựa cho đội bóng của người trấn giữ khung thành.

"Thời tôi còn thi đấu, cũng như thời Edwin Van der Sar và David De Gea, chúng tôi giữ 10 điểm mỗi mùa thay vì đánh mất", Schmeichel nói trên podcast ngày 6/10. "Vài năm qua, chúng ta đã quen với việc thủ môn mắc lỗi và Man Utd mất điểm. Vậy nên, thật tuyệt khi xem một thủ môn trước hết là giữ sạch lưới, rồi sau đó là một màn trình diễn thực sự tốt và chắc chắn".

Phát biểu mới cho thấy Schmeichel thay đổi quan điểm so với tháng trước, khi ông cho rằng Man Utd lẽ ra nên mua Emiliano Martinez thay vì Lammens. Theo Schmeichel, Martinez đã chứng minh được khả năng và kinh nghiệm qua các màn trình diễn tại Aston Villa và tuyển Argentina. Còn về Lammens, ông hoài nghi các thống kê thành tích cá nhân.

"Tôi biết số liệu thống kê của cậu ấy rất xuất sắc trong 10 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Nhưng đó là khi cậu ấy còn chơi cho Antwerp, một đội bóng chỉ xếp thứ năm tại Bỉ", Schmeichel nói khi đó. "Số liệu thống kê không cho thấy bạn phản ứng thế nào sau một sai lầm, hay cách bạn đối phó với áp lực tại Man Utd. Áp lực đó không giống bất kỳ nơi nào khác".

Man Utd bắt đầu khủng hoảng vị trí thủ môn từ khi chia tay De Gea hè 2023. Hai mùa vừa qua, Andre Onana thường xuyên mắc lỗi cơ bản dẫn đến bàn thua. Thủ môn dự bị Altay Bayindir thì thiếu sự chắc chắn. Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Man Utd định mua Martinez với giá 43 triệu USD, trước khi chiêu mộ Lammens với giá 24 triệu.

Thanh Quý (theo Daily Mail)