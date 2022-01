11 phim siêu anh hùng phát hành trong năm

Phim về các siêu anh hùng Batman, Spider-Man, Black Panther, Flash, Aquaman... ra mắt khán giả trong năm 2022.

The Batman (tháng 3)

Trailer The Batman Trailer "The Batman". Video: CGV

Dự án là phim điện ảnh mới nhất về siêu anh hùng nổi tiếng của truyện tranh DC. Robert Pattinson nhận lại vai Người Dơi từ Ben Affleck. Nội dung kịch bản độc lập, không liên quan các phim về nhóm nhân vật Justice League trước đó. Theo The Verge, đạo diễn Matt Reeves cho biết phim lấy bối cảnh hai năm sau khi Bruce Wayne bắt đầu đeo mặt nạ và chiến đấu với tội phạm. Lúc này, anh chưa chính thức được trao danh Batman. Tại Gotham, nhiều người vẫn sợ Batman nhiều hơn là thán phục, ủng hộ.

Morbius (tháng 4)

Trailer Morbius Trailer phim. Video: Sony

Bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh về Venom của Tom Hardy, do hãng Sony sản xuất. Kịch bản dựa trên nhân vật truyện tranh cùng tên của Marvel. Tài tử từng đoạt giải Oscar - Jared Leto - nhận vai nhà khoa học Michael Morbius. Anh nghiên cứu phương pháp chữa một bệnh hiếm gặp về máu cho bản thân. Tuy nhiên, thí nghiệm thất bại và biến Morbius thành ma cà rồng. Trước Morbius, Jared Leto từng thử sức dòng phim siêu anh hùng với vai Joker trong Suicide Squad (2016). Dự án cũng có sự tham gia của tài tử Michael Keaton, giữ vai phản diện Vulture giống trong Spider-Man: Homecoming (2017).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tháng 5)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trailer Trailer phim. Video: Disney

Dự án là phần phim riêng thứ hai về nhân vật siêu anh hùng Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng) của vũ trụ điện ảnh Marvel. Thế giới lúc này trở nên hỗn loạn sau những lần phù thủy tối thượng can thiệp và thay đổi mạch chảy thời gian. Strange đành phải tìm đến Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nhờ trợ giúp. Nội dung phim dự kiến liên quan trực tiếp đến series WandaVision (2021). Các ngôi sao của phần trước như Benedict Wong, Christine Palmer hay Baron Mordo tiếp tục góp mặt.

DC League of Super-Pets (tháng 5)

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Warner Bros

Dự án hoạt hình xoay quanh nhân vật Superman và dàn thú cưng của các siêu anh hùng DC. Tài tử The Rock lồng tiếng Krypto, chú chó của Superman. Khi người chủ cùng nhóm Justice League bị bắt cóc, Krypto tập hợp đội siêu thú cưng và lên đường giải cứu các siêu anh hùng của Trái Đất. Phim cũng quy tụ dàn sao đình đám như Keanu Reeves, Kevin Hart, Marc Maron, John Krasinski cho khâu lồng tiếng.

Thor: Love and Thunder (tháng 7)

Natalie Portman vào vai siêu anh hùng Mighty Lady Thor. Ảnh: Marvel

Phim là hậu truyện của Thor: Ragnarok (2017), xoay quanh việc nhân vật Jane Foster (Natalie Portman đóng) nhận năng lực đặc biệt từ chiếc búa Mjölnir và trở thành siêu anh hùng Mighty Lady Thor. Nhà làm phim Taika Waititi tiếp tục giữ ghế đạo diễn. Tài tử Christian Bale sẽ đóng phản diện chính - Gorr (biệt danh God Butcher).

Portman từng góp mặt trong hai phần đầu của loạt phim Thor trong vai Jane Foster, người yêu của Thần Sấm (Chris Hemsworth đóng). Minh tinh vắng mặt trong phần ba - Thor: Ragnarok. Trong bom tấn Avengers: Endgame, Natalie đóng vài cảnh ngắn, không thoại.

Black Adam (tháng 7)

Teaser Black Adam Teaser "Black Adam". Video: DC

Tài tử Dwayne Johnson gia nhập vũ trụ điện ảnh DC với vai Black Adam - phản diện trong loạt truyện tranh của hãng. Nhân vật ban đầu là một anh hùng mang tên Mighty Adam. Tuy nhiên, hắn dần biến chất và trở thành ác nhân. Trong các tập truyện đầu tiên, Black Adam là tổ tiên gốc Ai Cập của siêu anh hùng Shazam. Anh tìm đến hiện tại để thách thức những hậu duệ của mình. Sau đó, các tác giả của DC xây dựng anh theo mô-típ phản anh hùng, tự cho mình là đấng cứu thế và các hành động ác của mình khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Spider-Man Across the Spiderverse (tháng 9)

SPIDER-MAN_ ACROSS THE SPIDER-VERSE (PART ONE) Teaser "Spider-Man Across the Spiderverse". Video: Sony

Bom tấn hoạt hình tiếp nối sự thành công của Into the Spider-Verse (2018) - từng đoạt giải Oscar và thu 375,5 triệu USD tại phòng vé. Kịch bản tiếp tục dựa trên thuyết đa vũ trụ khi các Spider-Man ở dòng thời gian khác nhau hội ngộ. Sau phần một, cậu bé Miles Morales nhận lại danh hiệu Người Nhện sau khi Peter Parker trong thế giới bị Green Goblin giết chết. Anh bước vào cuộc phiêu lưu giữa các dòng thời gian cùng Gwen Stefani - một Spider-Woman từ chiều không gian khác. Dự án sẽ được chia thành hai phần, phát hành lần lượt trong tháng 9/2022 và năm 2023.

The Flash (tháng 11)

Ezra Miller trong vai Barry Allen - siêu anh hùng The Flash. Ảnh: DC

Dự án là phim lẻ đầu tiên về nhân vật siêu anh hùng cùng tên do Ezra Miller thủ vai. Kịch bản thuộc mạch phim về các nhân vật thuộc nhóm Justice League trước đó của DC. Barry Allen (tên thật của The Flash) tìm cách dùng tốc độ để đi ngược thời gian, trở về quá khứ nhằm ngăn chặn cái chết của mẹ anh. Tuy nhiên, hành động này dẫn đến nhiều hệ quả không ngờ liên quan vận mệnh của cả vũ trụ siêu anh hùng. Hai tài tử Michael Keaton và Ben Affleck được cho sẽ xuất hiện trong phim, cùng đóng các phiên bản khác nhau của siêu anh hùng Batman.

Black Panther: Wakanda Forever (tháng 11)

Chadwick Boseman trong vai Black Panther của vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: Marvel

Phim nối tiếp câu chuyện về nhân vật siêu anh hùng Black Panther của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, tài tử Chadwick Boseman - người giữ vai chính - đã qua đời năm 2020 vì ung thư. Hãng phim hiện không tiết lộ hướng đi mới của loạt phim. Kevin Feige - chủ tịch Marvel - cho biết: "Để tôn vinh di sản của Boseman, chúng tôi tiếp tục khai thác thế giới Wakanda - nơi anh ấy góp công xây dựng - và những diễn viên có chiều sâu của loạt phim". Các diễn viên Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Angela Bassett và Martin Freeman sẽ tái xuất và giữ các vai từng đóng trong phần trước.

Aquaman and the Lost Kingdom (tháng 12)

Phần một "Aquaman" (2018) thu hơn 1,1 tỷ USD tại phòng vé. Ảnh: Warner Bros

Jason Momoa trở lại với vai Arthur Curry - siêu anh hùng dưới đại dương Aquaman. Kịch bản xoay quanh việc nam chính phải hợp tác với đối thủ của mình để bảo vệ vương quốc Atlantis. Momoa là người trực tiếp thuyết phục DC về phần hai. Dự án mới hoàn thành khâu ghi hình hồi tháng 1, sau chuỗi ngày quay phim tại Anh, Los Angeles (Mỹ) và Hawaii. James Wan tiếp tục giữ ghế đạo diễn phần hai. Nhiều ngôi sao như Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman sẽ tái xuất trong phim.

Batgirl

Hình ảnh giới thiệu về dự án "Batgirl". Ảnh: DC

Tác phẩm dự kiến ra mắt trong năm trên hệ thống phim trực tuyến HBO Max, chưa ấn định lịch cụ thể. Nữ diễn viên gốc Dominica Leslie Grace nhận vai Barbara Gordon - được biết đến với biệt danh Batgirl. Nhân vật thường xuyết hiện trong các truyện tranh DC về Batman. Cô là con gái của cảnh sát trưởng thành phố Gotham, học nhiều loại võ như Judo, Kung Fu, Eskrima, Karate và Jujutsu. Barbara thông minh, có trí nhớ hình ảnh và thành thạo nhiều loại máy móc hiện đại.

Batgirl cũng là phim điện ảnh đầu tiên của DC phát hành độc quyền trực tuyến, không ra rạp. Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn dựa trên kịch bản do Christina Hodson viết, Kristin Burr chịu trách nhiệm sản xuất.

Đạt Phan