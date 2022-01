Những bom tấn được trông đợi năm 2022

Các phim siêu anh hùng về Batman, Spider-Man, Doctor Strange, Thor... cùng phần hai "Avatar" ra mắt khán giả thế giới trong năm.

Uncharted (tháng 2)

Uncharted trailer Trailer phim. Video: Sony

Tom Holland có bom tấn tiếp theo trong sự nghiệp sau loạt phim về Spider-Man của vũ trụ điện ảnh Marvel. Lần này, anh tham gia phim chuyển thể từ thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng Uncharted, đóng cùng tài tử Mark Wahlberg. Kịch bản xoay quanh thợ săn kho báu Nathan Drake (Holland) và cộng sự Sully (Wahlberg) trên hành trình vòng quanh thế giới tìm kiếm các cổ vật.

The Batman (tháng 3)

Trailer The Batman Trailer phim. Video: CGV

Phim là dự án mới nhất về nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng nhất của DC. Robert Pattinson được chọn đóng Người Dơi sau khi Ben Affleck chia tay vai diễn. Theo The Verge, đạo diễn Matt Reeves cho biết phim chọn thời điểm khoảng hai năm sau khi Bruce Wayne bắt đầu đeo mặt nạ và chiến đấu với tội phạm. Lúc này, anh chưa chính thức được trao danh Batman. Tại Gotham, nhiều người vẫn sợ anh nhiều hơn là thán phục, ủng hộ.

The Lost City (tháng 3)

The Lost City 2022 Official Trailer Paramount Pictures Trailer phim. Video: Paramount Pictures

Minh tinh Sandra Bullock và tài tử Channing Tatum đóng chính trong bom tấn thể loại hài - phiêu lưu. Họ nhận vai nữ tiểu thuyết gia cùng nam người mẫu ảnh bìa trong tour quảng bá cuốn sách mới. Hai người bất ngờ bị bắt cóc đến một khu rừng. Họ vượt qua những thử thách nơi hoang dã và tìm cách thoát thân. Dự án cũng có sự tham gia của nhiều ngôi sao khác như Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph...

Morbius (tháng 4)

Trailer Morbius Trailer phim. Video: Sony

Bom tấn siêu anh hùng dựa trên nhân vật truyện tranh cùng tên của Marvel. Tài tử từng đoạt giải Oscar - Jared Leto - nhận vai nhà khoa học Michael Morbius. Anh nghiên cứu phương pháp chữa một bệnh hiếm gặp về máu cho bản thân. Tuy nhiên, thí nghiệm thất bại và biến Morbius thành ma cà rồng. Bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh về nhân vật Venom của Tom Hardy, do Sony sản xuất. Trước Morbius, Jared Leto từng thử sức dòng phim siêu anh hùng với vai Joker trong Suicide Squad (2016).

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (tháng 4)

Fantastic Beasts: Sinh Vật Huyền Bí Những Bí Mật Của Dumbledore Official Trailer Trailer phim. Video: CGV

Tác phẩm là phần ba của thương hiệu phim Fantastic Beasts, thuộc vũ trụ phù thủy Harry Potter. Nội dung đi sâu vào quá khứ và bí mật của ông thầy phép thuật Dumbledore (Jude Law thủ vai) ở thập niên 1930. Phù thủy Bóng tối quyền năng Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) tiếp tục lên kế hoạch thôn tính thế giới. Dumbledore đặt niềm tin vào Nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí Newt Scamander (Eddie Redmayne). Anh dẫn dắt một đội gồm các thuật sĩ, phù thủy, thợ làm bánh thực hiện nhiệm vụ đầy hiểm nguy. Họ bắt gặp những loài sinh vật huyền bí và đụng độ với đoàn quân ngày một hùng mạnh của Grindelwald.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tháng 5)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness trailer Trailer phim. Video: Marvel

Dự án là phần phim riêng thứ hai về nhân vật siêu anh hùng Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng) của vũ trụ điện ảnh Marvel. Thế giới lúc này trở nên hỗn loạn sau những lần phù thủy tối thượng can thiệp và thay đổi mạch chảy thời gian. Strange đành phải tìm đến Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) nhờ trợ giúp. Nội dung phim dự kiến liên quan trực tiếp đến series WandaVision (2021).

Top Gun: Maverick (tháng 5)

Trailer Top Gun Maverick (2022) Trailer phim. Video: Paramount Pictures

Tác phẩm là phần hậu truyện của bom tấn hành động Top Gun (1986) do Tom Cruise đóng chính. Phim từng được lên kế hoạch ra rạp năm 2019 nhưng bị hoãn vì dịch. Kịch bản lấy bối cảnh 30 năm sau câu chuyện của phần trước. Pete Mitchell (Cruise) nhận một nhiệm vụ đặc biệt, chưa ai từng thực hiện. Tuy nhiên, anh cũng đánh đổi nhiều khi đồng ý lời mời này.

Theo USA Today, Cruise lái máy bay thật ở một số cảnh để tăng tính chân thật cho phim. Tháng 10/2020, Lực lượng Không quân Hải quân Mỹ (The Naval Air Forces) vinh danh loạt phim vì giúp xây dựng hình ảnh đẹp về người lính Mỹ. Ngoài Tom Cruise, nhiều ngôi sao như Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris hay Val Kilmer trở lại đóng các nhân vật cũ của phần trước.

Jurassic World: Dominion (tháng 6)

Jurassic World Dominion prologue Đoạn giới thiệu "Jurassic World: Dominion". Video: Jurassic World Youtube

Phim là phần mới nhất của thương hiệu khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Hollywood. Kịch bản lấy mốc thời gian bốn năm sau các sự kiện trong Jurassic World: Fallen Kingdom (2018). Lúc này, thế giới đối mặt với nguy cơ diệt vong khi các loài khủng long nhân tạo nổi dậy khắp nơi. Nhân vật chính Owen Grady (Chris Pratt đóng) tiếp tục cùng đồng nghiệp tìm cách ngăn chặn những sinh vật khổng lồ này.

>>> Xem tiếp

Đạt Phan