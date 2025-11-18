11 nhà vô địch hai hạng cân của UFC

Randy Couture là võ sĩ đầu tiên trong lịch sử UFC vô địch ở hai hạng cân. Ra mắt năm 1997, huyền thoại có biệt danh "The Natural" lần đầu giành đai heavyweight (93,4 đến 120,2 kg) khi hạ Maurice Smith tại sự kiện UFC 15.5 ở Nhật Bản vào tháng 12/1997. Sau khi rời giải gần ba năm, Couture trở lại và ngay lập tức tái chiếm ngôi vương bằng chiến thắng trước Kevin Randleman tại UFC 28 năm 2000.

Mất đai vào tay Josh Barnett năm 2002, Couture chuyển xuống light heavyweight (84 - 93 kg), lần lượt đánh bại Chuck Liddell để đoạt đai tạm thời, rồi thắng Tito Ortiz để trở thành nhà vô địch chính thức.

Không dừng lại, Couture tiếp tục gây chấn động khi trở lại heavyweight ở tuổi 43 và hạ Tim Sylvia tại UFC 68 năm 2007, khẳng định di sản của một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử MMA.