Nghi án dàn xếp cá cược rung chuyển UFC

Isaac Dulgarian bị UFC chấm dứt hợp đồng ngay sau trận thua Yadier del Valle, giữa lúc các nhà cái Mỹ hoàn tiền cho người chơi vì biến động lạ của tỷ lệ cá cược trước trận.

Thế giới võ thuật đang chấn động trước nghi án dàn xếp kết quả tại sự kiện UFC Vegas 110 diễn ra ở Las Vegas cuối tuần qua. Trong trận đấu hạng lông, võ sĩ người Mỹ Isaac Dulgarian thua chóng vánh đối thủ người Cuba Yadier del Valle bằng đòn khóa cổ (rear-naked choke) ngay hiệp đầu.

Isaac Dulgarian thua Yadier del Valle bằng đòn khóa cổ (rear-naked choke) ngay hiệp một trận đấu tại UFC Vegas 110 ngày 1/11. Ảnh: Zuffa LLC

Đây có thể xem là bất ngờ, vì Dulgarian bước vào trận với tư cách cửa trên rõ rệt. Tỷ lệ cược ban đầu đặt anh ở mức -240, đồng nghĩa giới chuyên môn tin rằng khả năng chiến thắng của võ sĩ Mỹ là áp đảo.

Nhưng chỉ vài giờ trước khi hai võ sĩ lên lồng bát giác, các đường cược bất ngờ đảo chiều. Tỷ lệ dành cho Dulgarian giảm mạnh xuống còn -160, trong khi các cược phụ (prop bets) cho "trận đấu kết thúc trong hiệp một" cũng hạ từ +850 xuống +475, điều cho thấy có lượng tiền lớn đổ vào khả năng Del Valle thắng sớm.

Một nhà cái nhận thấy biến động bất thường đến mức phải tạm dừng kèo phụ này trước giờ thi đấu. Sau trận, hai nhà cái lớn khác thậm chí chủ động hoàn tiền cho người chơi thua kèo, điều rất hiếm khi xảy ra trong giới cá cược thể thao. Trong thông báo chung, họ cho biết: "Khách hàng đặt cược đơn thua sẽ nhận lại tiền trong vòng 24 giờ; với các cược parlay (cược xiên), nếu phần đó bị loại bỏ, kết quả sẽ được điều chỉnh tương ứng".

Isaac Dulgarian thua Yadier del Valle tại UFC Diễn biến trận Isaac Dulgarian thua Yadier del Valle.

Phản ứng này càng khiến cộng đồng nghi ngờ rằng có điều khuất tất đằng sau thất bại của Dulgarian. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ ra rằng võ sĩ Mỹ nhập cuộc tích cực và nắm lợi thế để tung cú vật đầu tiên, nhưng chỉ sau vài giây đã rơi vào thế bị khóa và chịu thua quá dễ dàng. Một số bình luận cho rằng Dulgarian "thi đấu như thể mới bước vào lồng bát giác lần đầu".

Trên sóng truyền hình, bình luận viên kiêm cựu võ sĩ Michael Chiesa cũng bức xúc. "Nếu góp mặt ở trận đấu chính của UFC mà lại mắc lỗi sơ đẳng như vậy thì thật khó tin", Chiesa thốt lên. "Tôi vừa ca ngợi Dulgarian là tay đấm có tiềm năng vào top 5, nhưng màn trình diễn đó chỉ đáng điểm F. Nó là rác rưởi thực sự".

Sau sự kiện, UFC tuyên bố cắt hợp đồng với Dulgarian, với lý do "thành tích không đạt yêu cầu". Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi dư luận bắt đầu bàn tán về biến động cá cược. Dulgarian trước đó có ba chiến thắng trong năm trận và mới ký gia hạn hợp đồng, được xem là một trong những võ sĩ triển vọng của hạng lông UFC. Việc bị chấm dứt hợp đồng đột ngột khiến sự nghiệp của anh có nguy cơ chấm dứt sớm.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi báo chí Mỹ phát hiện Dulgarian từng tập luyện cùng James Krause - HLV bị cấm vĩnh viễn khỏi UFC sau bê bối cá cược hồi năm 2022. Krause từng bị FBI điều tra vì nghi tham gia dàn xếp kết quả trận đấu giữa Darrick Minner và Shayilan Nuerdanbieke, khiến cơ quan này buộc UFC phải siết chặt quy định cấm cá cược đối với võ sĩ và đội ngũ huấn luyện.

Một số nguồn tin từ trang LowKick MMA cho biết FBI đã chú ý tới những biến động bất thường quanh trận đấu của Dulgarian, dù chưa mở điều tra chính thức. Theo các phóng viên của SB Nation và MMA Fighting, hiện không có bằng chứng xác thực nào cho thấy kết quả trận đấu bị "làm độ", và cả UFC lẫn các cơ quan thể thao bang Nevada đều chưa bình luận về khả năng này. Tuy vậy, việc nhiều nhà cái chủ động hoàn tiền được xem là tín hiệu cho thấy ngành cá cược Mỹ đang muốn tránh xa rủi ro tương tự vụ Krause.

Isaac Dulgarian từng được xem là võ sĩ triển vọng của hạng lông UFC, trước khi bị chấm dứt hợp đồng.

Trước trận đấu, Dulgarian từng gây chú ý với phát biểu gây tranh cãi trên tờ MMA Junkie: "Đừng đặt cược cho tôi trừ khi tôi được chia phần. Chúng tôi là người mạo hiểm mạng sống, nên xứng đáng nhận 4-5% lợi nhuận từ nhà cái". Câu nói này, trong bối cảnh hiện tại, càng khiến hình ảnh của anh bị tổn hại.

Về phía Yadier del Valle, võ sĩ người Cuba không bị nhắc tên trong các cáo buộc và nâng thành tích nhà nghề lên 10 trận toàn thắng. Các chuyên gia đánh giá Del Valle thi đấu chủ động, áp sát ngay từ đầu và tận dụng sai lầm của đối phương để khóa siết thành công.

Hiện chưa có kết luận nào về việc trận đấu có bị dàn xếp hay không. Nhưng nếu cơ quan điều tra xác định có hành vi gian lận, trận Dulgarian - Del Valle có thể trở thành bê bối cá cược lớn nhất trong lịch sử UFC, kéo theo hệ quả nặng nề cho cả võ sĩ, đội huấn luyện và cả hệ thống cá cược thể thao Mỹ.

Hồng Duy tổng hợp