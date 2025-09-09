10 huyền thoại MMA giàu ảnh hưởng nhất lịch sử

Jon Jones (2008-2025). Jones là võ sĩ MMA hay bậc nhất lịch sử, thắng 28 qua 30 trận chuyên nghiệp. Anh đồng thời nắm giữ nhiều kỷ lục ở hạng cân dưới nặng, gồm bảo vệ danh hiệu nhiều nhất, thắng nhiều nhất và chuỗi chiến thắng dài nhất. Với sải tay dài, kỹ thuật sáng tạo và khả năng thích ứng đa dạng, Jones thường áp đảo đối thủ cả ở đánh đứng lẫn vật.

Giai đoạn 2015-2017, Jones vướng vào một số vụ tranh cãi và ba lần mất danh hiệu. Năm 2018, anh trở lại và giành đai hạng dưới nặng khi thắng Alexander Gustafsson. Võ sĩ Mỹ tự nguyện từ bỏ danh hiệu vào năm 2020, nghỉ thi đấu ba năm trước khi tái xuất bằng trận thắng Ciryl Gane để giành đai hạng nặng.

Tháng 11/2024, Jones bảo vệ đai khi thắng knock-out kỹ thuật với cú đá xoay vào vùng bụng Stipe Miocic hồi tháng 11/2024 và gây sốt với màn ăn mừng bằng điệu nhảy của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh không thi đấu kể từ đó và tuyên bố giải nghệ hôm 21/6.