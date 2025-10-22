11.000 VĐV tham gia VPBank Hanoi International Marathon 2025

Giải VPBank Hanoi International Marathon 2025 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/10 tại Hà Nội, quy tụ hơn 11.000 VĐV trong nước và quốc tế.

Sự kiện do VPBank tổ chức năm thứ sáu liên tiếp, được UBND thành phố Hà Nội công nhận là giải thể thao quốc tế thường niên của Thủ đô. Giải năm nay có bốn cự ly gồm 42km, 21km, 10km và 5km. Cuộc đua chính thức bắt đầu vào rạng sáng 26/11.

Theo ban tổ chức, cung đường năm nay đạt chuẩn của Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), đi qua nhiều địa danh đặc trưng như Hồ Gươm, Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng thành Thăng Long, cầu Nhật Tân và cầu Đông Trù. Lộ trình đưa VĐV chinh phục đồng thời nhiều cây cầu lớn, trải nghiệm không gian lịch sử xen lẫn nhịp sống đô thị.

VĐV sẽ chạy qua các danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội. Ảnh: VPBank

Giải năm nay cũng ứng dụng loạt công nghệ mới trong quản lý và ghi nhận thành tích. Hệ thống chip điện tử theo dõi thời gian thi đấu của từng VĐV được đồng bộ với nền tảng dữ liệu trực tuyến, giúp cập nhật kết quả tức thời. Ngoài ra, ban tổ chức triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp mã Bib để tự động chụp và lưu ảnh cá nhân, giúp người tham dự dễ dàng tìm lại hình ảnh của mình sau cuộc đua.

Hệ thống y tế, cứu hộ và các trạm tiếp nước được bố trí dày hơn so với năm 2024, đặc biệt tại các đoạn lên cầu, khu vực quanh Hồ Tây và Nhà hát Lớn. Đội ngũ tình nguyện viên, lực lượng y bác sĩ từ các bệnh viện lớn trên địa bàn sẽ tham gia hỗ trợ.

VĐV tham gia VPBank Hanoi International Marathon 2024 đứng trước vạch xuất phát. Ảnh: VPBank

Song song với các hoạt động thi đấu, khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ sẽ diễn ra triển lãm thể thao VPBank Marathon Expo (từ chiều 24-25/10). Các VĐV đến đây nhận bộ race kit gồm áo đấu do Coolmate tài trợ, túi đa dụng, thanh năng lượng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nhiều voucher ưu đãi. Theo ban tổ chức, áo đấu được thiết kế bằng công nghệ dệt nhẹ, thoáng khí, giúp runner thoải mái khi thi đấu

Ngoài ra, khu vực này trưng bày sản phẩm dinh dưỡng, phục hồi và thiết bị chạy bộ từ các thương hiệu đồng hành như Coolmate, LynkID, AIA, TH, Pocari Sweat, Camel...

Đêm nhạc VPBank Prime Night tối 24/10 dự kiến thu hút hàng nghìn khán giả với sự tham gia của nhiều ca sĩ như Rhyder, Hà Nhi, Vũ Thảo My, Juky San, DJ KS...

VPBank tổ chức đêm nhạc hội vào tối 24/10 - khởi đầu chuỗi hoạt động giải chạy. Ảnh: VPBank

Ngoài hoạt động thể thao, giải tiếp tục triển khai dự án cộng đồng mang tên "Trồng cây - Giữ nước - Tạo sinh kế". Với mỗi bib hoàn thành, ban tổ chức thu thập tại bảng "cây thịnh vượng" đặt sau đích, sẽ đóng góp 30.000 đồng để trồng một cây tre tại Nghệ An, phục vụ dự án chống lũ.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết giải chạy hướng tới việc xây dựng biểu tượng hành trình thịnh vượng bền vững, đề cao sức khỏe thể chất, tinh thần và sự kết nối cộng đồng. "Chúng tôi mong muốn các hoạt động marathon trở thành khát vọng thương hiệu, nơi thể thao gắn với giá trị sống thịnh vượng và tinh thần tích cực", bà nói.

VPBank Hanoi International Marathon 2025 thu hút VĐV từ 25 quốc gia tham dự. Ảnh: VPBank

Từ lần đầu tổ chức năm 2018, VPBank Hanoi International Marathon đã trở thành một trong những giải chạy có quy mô lớn tại Việt Nam. Sự kiện thường thu hút hàng chục nghìn người tham gia, trong đó có nhiều VĐV quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Australia...

Sau sáu năm, VPBank Hanoi International Marathon được đánh giá là điểm hẹn quen thuộc của giới chạy bộ và người yêu thể thao. Ban tổ chức kỳ vọng năm nay sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hướng đến mục tiêu đưa giải trở thành một trong những sự kiện marathon mang tầm khu vực trong tương lai.

Lan Anh