11.000 VĐV hoàn thành VPBank Hanoi International Marathon 2025

Hơn 11.000 vận động viên hoàn thành bốn cự ly tại VPBank Hanoi International Marathon 2025 sáng 26/10, khép lại giải chạy quốc tế thường niên của Thủ đô với nhiều bất ngờ.

Từ 1h30 ngày 26/10, vận động viên 42, 21, 10 và 5km lần lượt xuất phát. Cung đường đạt chuẩn AIMS đi qua hơn 30 địa danh tiêu biểu của Hà Nội. Với thời tiết tạnh ráo, nền nhiệt khoảng trên 20 độ được đánh giá là lý tưởng cho một cuộc đua marathon.

VĐV đứng trước vạch xuất phát VPBank Hanoi Internationak Marathon 2025. Ảnh: VPBank

Sau hơn hai tiếng thi đấu, VPBank Hanoi Internationak Marathon 2025 đón nhà vô địch đầu tiên. Bất ngờ xảy ra khi Huỳnh Anh Khôi về nhất full marathon với thành tích 2 tiếng 25 phút 15 giây, vượt qua "lão tướng" Nguyễn Văn Lai (2 tiếng 26 phút 12 giây). Vận động viên sinh năm 2003 đồng thời phá kỷ lục cá nhân.

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ về đích đầu tiên với 2 tiếng 53 phút 57 giây, theo sau là Doãn Thị Oanh, thành tích 2 tiếng 55 phút 25 giây.

Cự ly 21km chứng kiến sự lên ngôi của Makino Saeki (Nhật Bản). Anh về nhất với 1 tiếng 13 phút 02 giây. Ở nội dung nữ, Nguyễn Khánh Ly hoàn thành cự ly đầu tiên trong 1 tiếng 25 phút 07 giây. Các vị trí còn lại trong top 5 thuộc về chân chạy đến từ các CLB lớn trong nước sau những màn cạnh tranh trên đường đua.

Bên cạnh nhóm dẫn đầu, hàng nghìn người tham gia phong trào cũng hoàn thành đường chạy. Giải có 30 trạm tiếp nước, cổ vũ và y tế, cùng gần 1.000 tình nguyện viên hỗ trợ. Ban tổ chức áp dụng công nghệ đồng bộ hóa dữ liệu thành tích và hình ảnh, giúp vận động viên tra cứu thông tin cá nhân sau khi về đích.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện (24-26/10), khu vực hồ Gươm và phố đi bộ thu hút hơn 50.000 lượt người đến tham quan và cổ vũ. Các hoạt động gồm Marathon Expo, phát bib, khu trưng bày thương hiệu, khu check-in và đại nhạc hội VPBank Prime Night biến đây trở thành một lễ hội.

Đội runner hóa trang tạo nên không khí sôi động, vui nhộn. Ảnh: VPBank

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhận định việc thu hút vận động viên từ 25 quốc gia cho thấy sức hút của Hà Nội trên bản đồ thể thao quốc tế, đồng thời góp phần kích cầu du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố.

Bên cạnh dấu ấn chuyên môn, giải năm nay tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Trồng tre chống lũ" tại Nghệ An. Khoảng 7.000 bib hoàn thành được quy đổi thành hơn 200 triệu đồng đóng góp cho quỹ trồng tre.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, đánh giá mô hình tổ chức của giải phù hợp định hướng phát triển thể thao xanh, bền vững, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Vận động viên được trải nghiệm cung đường qua danh thắng biểu tượng tại Hà Nội. Ảnh: VPBank

Về phía VPBank, bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị cho biết, ngân hàng luôn tâm niệm sự thịnh vượng không chỉ đến từ tài chính. Đó còn là sự hài hòa giữa thể chất, tinh thần và cộng đồng. Vì vậy, thông qua sự kiện, VPBank khuyến khích cộng đồng hướng tới lối sống lành mạnh, tích cực và gắn kết hơn.

Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ 6 liên tiếp VPBank đồng hành cùng VPBank Hanoi International Marathon, và là giải chạy thứ 18 do ngân hàng tổ chức. Tổng cộng, hơn 100.000 vận động viên đã tham gia các sự kiện do VPBank đồng hành trong những năm qua.

Với thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng", VPBank cam kết tiếp tục gắn hoạt động thể thao với giá trị cộng đồng, khuyến khích tinh thần sống khỏe và phát triển bền vững.

Lan Anh