100 tỷ đồng khắc phục đường bị gãy đôi ven kênh Tàu Hủ

TP HCM dự kiến chi 100 tỷ đồng khắc phục đoạn sạt ven kênh Tàu Hủ làm đường Ba Đình gãy đôi, hoàn thành vào tháng 8.

Trong công văn vừa gửi UBND TP HCM, Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục khắc phục đoạn sạt lở theo diện công trình khẩn cấp, kinh phí lấy từ nguồn chi thường xuyên - duy tu giao thông. Khi được chấp thuận, việc sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm nay.

Hiện trường lún sụp đường Ba Đình ven kênh Tàu Hủ hôm 18/1. Ảnh: Đình Văn

Sự cố xảy ra ngày 18/1 gần giao lộ Ba Đình – Lê Quang Kim (quận 8 cũ), khiến một phần đường Ba Đình cùng vỉa hè, kè bờ lún sụp dài khoảng 25 m, rộng 16 m, sâu hơn 3 m. Đến 2/2, khu vực tiếp tục sạt thêm 8 m về phía thượng lưu, xuất hiện lún trên mặt đường và vỉa hè dài khoảng 12 m, chỗ sâu nhất gần một mét. Triều cường dâng cao trong ngày làm tình trạng thêm nghiêm trọng.

Sự việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng nhiều hạng mục. Các đơn vị đã triển khai biện pháp tạm thời để ngăn sạt lở lan rộng, đảm bảo an toàn, song chưa xử lý triệt để.

Khảo sát ban đầu cho thấy cát và vật liệu xâm nhập vào lòng cống dưới chân kè và hố sụp là nguyên nhân trực tiếp. Tuy nhiên, nguyên nhân chính của tình trạng "hở cống" cần được đánh giá trong tổng thể điều kiện địa chất, thủy văn như dòng chảy, mực nước ngầm và nền đất yếu.

Sở Xây dựng nhận định việc khắc phục phải theo lộ trình kỹ thuật, có khảo sát bằng thiết bị hiện đại để đưa ra giải pháp bền vững. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã được giao phối hợp tư vấn thực hiện, tổng thời gian dự kiến khoảng 8 tháng, gồm khảo sát, thiết kế và thi công.

Đường Ba Đình dài gần 1,5 km, rộng 10-14 m, chạy dọc kênh Tàu Hủ qua khu dân cư đông đúc. Sau khi xử lý tạm, giao thông trên tuyến đã được khôi phục.

