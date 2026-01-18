Đường ở TP HCM gãy đôi, trôi xuống kênh

Mặt đường ven kênh Tàu Hủ (quận 8 cũ) đi qua khu vực đông dân cư bất ngờ sụp hố rộng hơn chục mét vuông, sâu 5 m, nghi do vỡ đường ống nước, trưa 18/1.

Khoảng 11h, mặt đường Ba Đình, đoạn cạnh công viên Hưng Phú (phường Chánh Hưng), bị nứt nẻ. Ít phút sau, các mảng nhựa đường lớn đứt gãy, sụp xuống tạo thành hố sâu. Gạch lát vỉa hè, lan can bờ kè dài gần 20 m cùng một cây xanh bị cuốn xuống kênh. Chỗ sụp gần ba toà tháp cao 22 tầng, quy mô hơn 700 căn hộ.

Hiện trường đường sụp hố. Ảnh: Đình Văn

Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người phát hiện mặt đường lún nên đã dừng xe từ xa nên không ảnh hưởng. Hố sụt chiếm khoảng nửa mặt đường, bên dưới nhiều đất cát trôi xuống kênh.

Ông Đức Minh, sống gần hiện trường, cho biết nhiều ngày trước đã thấy nước rò rỉ qua các khe hở trên vỉa hè, gần lan can dọc kênh và bờ kè bêtông phía dưới. Sáng nay, mặt đường bắt đầu xuất hiện các vết nứt rồi lan rộng. Người dân trong khu vực đã chủ động cảnh báo người đi xe máy tránh qua đoạn này.

"Có thể đường ống phía dưới bị rò rỉ lâu ngày gây xói mòn, làm nền đất yếu rồi dẫn tới sụp đường", ông Minh nói.

Sự cố tạo hố sâu gần 5 m, rộng hàng chục mét. Ảnh: Đình Văn

Lực lượng dân quân và công an đã phong tỏa hiện trường, dựng rào chắn từ xa để đảm bảo an toàn.

Đại diện Công ty Thoát nước đô thị TP HCM cho biết sự cố xảy ra trên tuyến cống thoát nước thải do đơn vị quản lý. Nhiều công nhân đã được huy động đến kiểm tra, xác định nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Phần lớn mặt đường trôi xuống kênh. Ảnh: Đình Văn

Đường Ba Đình dài gần 1,5 km, rộng 10-14 m, chạy dọc kênh Tàu Hủ, từ bến Ba Đình đến giáp xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), đi qua khu dân cư đông đúc và công viên.

Đình Văn