100 ôtô Xanh SM chiếu sáng đường đua VnExpress Marathon Cần Thơ

Khoảng hơn 4h, khi các VĐV 42km đầu tiên chạy ngang khu vực đường thiếu sáng ở km30, hàng chục xe Xanh SM bật đèn để thắp sáng đường chạy. Tuyến đường này không có đèn cao áp, do đó, việc dùng ôtô điện hỗ trợ chiếu sáng là giải pháp giúp VĐV thi đấu an toàn.
Nhìn từ trên cao, dải ánh sáng từ những chiếc ôtô Xanh SM làm rực sáng một đoạn đường dài trong đêm. Giải pháp này vừa thân thiện môi trường khi ôtô điện không phát thải, vừa không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm VĐV khi chạy ngang.
VĐV Nhật Bản Kento Kabashima chạy ngang khu vực đường Lê Phước Phọ. Anh về đích thứ hai chung cuộc, sau đồng hương Masaki Kusumoto, với thông số 2 tiếng 42 phút 19 giây.
Sau khi rời Lê Phước Thọ ở km 30, các VĐV 42km rẽ trái vào vòng xoay để di chuyển về phía Võ Văn Kiệt. Từ đường này, hệ thống chiếu sáng của thành phố hoạt động bình thường.
Một đoạn quay đầu của cự ly 21km. Do VĐV chạy hai chiều, nên ôtô được bố trí ở cả hai bên vỉa hè. Xe bật đèn chiếu gần để không rọi trực tiếp vào mắt VĐV.
Hình ảnh cung đường 21km được thắp sáng nhìn từ trên cao. Cự ly này xuất phát lúc 3h30 phút. Đoạn đường thiếu sáng nằm ngay ở những km đầu, nên tất cả VĐV đều di chuyển qua khi trời tối, đòi hỏi ban tổ chức hỗ trợ.
Một góc nhìn khác khi runner 21km chạy ngang khu đô thị An Bình. Chiếu sáng bằng xe điện từng được VnExpress Marathon áp dụng tại giải Ho Chi Minh City Midnight, nhận nhiều phản hồi tích cực từ runner. Đây là giải pháp cho các khu vực hạ tầng chưa hoàn thiện, giúp runner quan sát rõ đường đua, tránh các đoạn nhấp nhô hay có đá dăm, từ đó giảm nguy cơ chấn thương.
Phần lớn lộ trình VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 đi qua những khu vực rộng rãi, đầy đủ ánh sáng, tạo thuận lợi cho 9.000 VĐV. Giải gồm bốn cự ly 42, 21, 10 và 5km.
Runner sải bước qua cung đường ven sông Hậu. VnExpress Marathon Cần Thơ để lại nhiều cảm xúc. Giải được kỳ vọng trở thành sự kiện thể thao thường niên của thành phố Cần Thơ, giúp địa phương kích cầu du lịch kết hợp chạy bộ.
Hàng nghìn VĐV đổ về Công viên Sông Hậu, nơi đặt khu xuất phát và về đích của giải. Khu vực này thoáng mát, rộng rãi, phù hợp để VĐV khởi động và thư giãn sau khi hoàn thành cuộc đua.
Ảnh: Huy Phong
Ảnh: Huy Phong
Hoài Phương