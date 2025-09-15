100 ôtô Xanh SM chiếu sáng đường đua VnExpress Marathon Cần Thơ

Một góc nhìn khác khi runner 21km chạy ngang khu đô thị An Bình. Chiếu sáng bằng xe điện từng được VnExpress Marathon áp dụng tại giải Ho Chi Minh City Midnight, nhận nhiều phản hồi tích cực từ runner. Đây là giải pháp cho các khu vực hạ tầng chưa hoàn thiện, giúp runner quan sát rõ đường đua, tránh các đoạn nhấp nhô hay có đá dăm, từ đó giảm nguy cơ chấn thương.