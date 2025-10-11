10 vai diễn hay nhất của Kate Winslet

Vai cô gái cố xóa ký ức về người yêu cũ trong phim "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" là màn trình diễn hay nhất của Kate Winslet, theo Collider.

Theo giới chuyên môn, Kate Winslet luôn thử thách bản thân qua những tác phẩm kịch tính, giàu chiều sâu suốt hơn ba thập niên làm nghề. Dịp minh tinh đón sinh nhật lần thứ 50 hôm 5/10, trang Collider điểm qua 10 vai diễn chứng minh khả năng biến hóa và nỗ lực của cô với nghệ thuật diễn xuất.

1. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Trailer Eternal Sunshine of the Spotless Mind Trailer "Eternal Sunshine of the Spotless Mind". Video: Focus Features

Trong phim của đạo diễn Michel Gondry, người đẹp hóa thân Clementine, quyết định xóa sạch ký ức về mối tình cùng Joe (Jim Carrey). Tuy nhiên, khi gặp lại nhau, họ lại nảy sinh tình cảm.

Theo Variety, Kate Winslet ngại "chết vai" nên luôn tìm kiếm kiểu nhân vật mới. Ở thế giới siêu thực mà Michel Gondry xây dựng, Clementine toát lên vẻ mạnh mẽ, phù hợp phong cách diễn xuất của minh tinh. Winslet thể hiện sự đa chiều trong cảm xúc, mang nét tinh nghịch lẫn tổn thương khi yêu.

Kate Winslet và bạn diễn Jim Carrey trong phim. Ảnh: Focus Features

2. Titanic (1997)

Kate Winslet - Leonardo DiCaprio trong phim "Titanic" Kate Winslet và Leonardo DiCaprio trong phim "Titanic". Video: 20th Century Fox

Câu "You jump, I jump" (Anh nhảy, em cũng nhảy theo) của nhân vật Rose nói với Jack là lời thoại kinh điển, tượng trưng sức mạnh tình yêu. Dưới bàn tay của đạo diễn James Cameron, diễn xuất của dàn nghệ sĩ góp phần tăng tính hấp dẫn cho phim. Ở vai Rose, Kate Winslet khắc họa quá trình chuyển biến của cô gái quý tộc khi từ bỏ khuôn phép để lựa chọn tình yêu. Sự kết hợp giữa cô và Leonardo DiCaprio tạo nên câu chuyện tình đáng nhớ nhất màn ảnh, giúp sức sống của Titanic vượt thời gian.

3. Sense and Sensibility (1995)

Trailer 'Sense and Sensibility' (1995) Trailer "Sense and Sensibility". Video: Sony Pictures

Trước khi được biết đến nhờ Titanic, Kate Winslet gây chú ý ở phim cổ trang Sense and Sensibility do Lý An đạo diễn. Nhân vật của cô là mẫu phụ nữ luôn lý tưởng hóa tình yêu, đối lập người chị lý trí Elinor (Emma Thompson). Diễn viên bộc lộ những biến chuyển tâm lý của tuổi mới lớn, niềm hân hoan khi yêu lẫn nỗi đau tan vỡ. Khả năng biểu cảm giúp Kate trở nên nổi bật, mở đường cho nhiều cơ hội lớn sau đó.

4. Revolutionary Road (2008)

Trailer 'Revolutionary Road' (2008) Trailer "Revolutionary Road". Video: Amblin

Sau 11 năm từ Titanic, Kate Winslet tái hợp Leonardo DiCaprio trong câu chuyện về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô vào vai April Wheeler, từng ước trở thành diễn viên nhưng gắn chặt với cuộc sống ở ngoại ô. Tác phẩm mô tả những mâu thuẫn gia đình, khi April trở nên bất mãn vì không thể thoát khỏi cuộc sống thường nhật. Giới chuyên môn đánh giá cao vai April, cho rằng Kate tái hiện thành công hình ảnh người phụ nữ bị tổn thương, chất chứa nhiều khát vọng.

5. Little Children (2006)

Trích đoạn 'Little Children' (2006) Trích đoạn phim "Little Children". Video: New Line Cinema

Trong tác phẩm của đạo diễn Todd Field, minh tinh vào vai bà nội trợ tên Sarah Pierce, nảy sinh tình cảm với người hàng xóm do Patrick Wilson đóng. Theo Collider, Kate Winslet có màn trình diễn lột tả giằng xé của một người muốn thoát khỏi sự tù túng trong đời sống hôn nhân. Diễn xuất của cô hướng đến góc nhìn nhân văn, cho thấy mong muốn được sống thật nhưng lại sợ đánh mất tất cả.

6. The Reader (2008)

Kate Winslet và David Kross trong "The Reader". Video: The Weinstein Company

Trong vai diễn giúp Kate Winslet giành giải Oscar, cô hóa thân Hanna Schmitz, người mang cảm giác tội lỗi về nạn diệt chủng Holocaust. Giới chuyên môn nhận định cô tạo dựng thế đối lập giữa tội lỗi và khát vọng được thấu hiểu. Trong bộ phim nặng kịch tính, minh tinh khiến nhân vật trở nên đáng nhớ, truyền tải nhiều lớp cảm xúc như yêu thương, hối tiếc và dằn vặt.

7. Quills (2000)

Kate Winslet và Joaquin Phoenix trong "Quills". Ảnh: Fox Searchlight Pictures

Kate Winslet đóng vai Madeleine LeClerc, cô hầu gái làm việc trong nhà thương điên Charenton thời Napoleon. Madeleine đem lòng yêu Marquis de Sade, bí mật giúp ông tuồn ra ngoài những tác phẩm văn học trong bối cảnh xã hội thời đó. Theo Los Angles Times, Kate dùng kỹ năng diễn xuất để thể hiện nét ngây thơ, lòng nhiệt thành và bản lĩnh của nhân vật.

8. Heavenly Creatures (1994)

Trailer 'Heavenly Creatures' (1994) Trailer "Heavenly Creatures" (1994). Video: Miramax International

Theo Collider, vai diễn điện ảnh đầu tay trong Heavenly Creatures (1994) để lại nhiều ấn tượng trong sự nghiệp của Kate Winslet, cũng là tác phẩm xuất sắc do Peter Jackson chỉ đạo. Cô vào vai Juliet Hulme, thân thiết với Pauline Parker (Melanie Lynskey). Cả hai bị ám ảnh bởi mối quan hệ, lên kế hoạch thực hiện một vụ giết người.

Peter Jackson dung hòa giữa hiện thực và tưởng tượng bằng phong cách hình ảnh nhiều màu sắc, nhưng trung tâm bộ phim vẫn là mối quan hệ giữa Juliet và Pauline. Metacritic nhận định Kate cho thấy khả năng nhập vai tự nhiên, giàu chiều sâu, là bước đệm giúp cô được giới chuyên môn và khán giả chú ý.

9. Steve Jobs (2015)

Trailer phim 'Steve Jobs' Trailer "Steve Jobs". Video: Legendary Pictures

Trong phim, cô đóng Joanna Hoffman, giám đốc marketing của Apple và cũng là trợ thủ đắc lực của Steve Jobs (do Michael Fassbender đóng). Joanna có tính cách cương nghị, giúp Steve giữ sự tỉnh táo trong công việc. Collider nhận xét Kate Winslet làm chủ những cuộc đối thoại trong kịch bản của Aaron Sorkin. Diễn viên bộc tính cách nhân vật qua nhiều khía cạnh với chất giọng Anh pha âm sắc Ba Lan.

10. The Holiday (2006)

Trailer phim 'The Holiday' Trailer "The Holiday". Video: Sony Pictures

Kate thủ vai Iris, người phụ nữ tốt bụng nhưng chịu tổn thương vì tình yêu đơn phương. Giới chuyên môn đánh giá điểm nổi bật trong diễn xuất của cô là cách dẫn dắt tâm trạng của Iris, từ tuyệt vọng đến tự tin. Các phân cảnh của cô với Eli Wallachd đầy dịu dàng, còn lúc tương tác với Jack Black mang cảm giác tự nhiên.

