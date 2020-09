10 tác phẩm gây chú ý tại Liên hoan phim Venice

"Nomadland", "Mainstream", "Pieces of a Woman"... được tạp chí Vogue đánh giá cao khi tham dự Liên hoan phim Venice, từ ngày 3 đến 12/9.

Trong khi nhiều liên hoan lớn bị hoãn hoặc hủy vì Covid-19, LHP Venice vẫn diễn ra. Ban tổ chức thực hiện đo nhiệt độ mọi người tham dự, yêu cầu đeo khẩu trang và dựng hàng rào ngăn người hâm mộ và diễn viên trên thảm đỏ. Do ảnh hưởng dịch, nhiều nhà làm phim Hollywood không gửi phim tranh giải, khiến số lượng phim dự giảm. Bù lại, nhiều tác phẩm phim độc lập được giới chuyên môn đánh giá cao. Nữ diễn viên Cate Blanchett giữ ghế trưởng ban giám khảo năm nay.

Nomadland

Diễn viên Frances McDormand trong phim. Ảnh: Courtesy Searchlight Pictures.

Diễn viên, đạo diễn gốc Trung Quốc Chloé Zhao sản xuất, phóng tác kịch bản phim Nomadland từ sách Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century của Jessica Bruder. Trong phim, diễn viên từng hai lần giành giải Oscar - Frances McDormand - vào vai người phụ nữ lái xe tải, đi dọc miền Tây nước Mỹ sau khi quê nhà cô suy sụp vì khủng hoảng kinh tế. Chuyến đi phản ánh những hình ảnh chân thực, gai góc về nước Mỹ thời kỳ khó khăn.

Mainstream

Andrew Garfield là nam chính phim "Mainstream". Ảnh: Photography Splash News.

Phim nói về mặt trái của công nghệ số, trong thời kỳ Internet và mạng xã hội phát triển. Andrew Garfield, Maya Hawke và Jason Schwartzman vào vai nhóm ba người luôn có quan điểm khác biệt đám đông, thích gây sự chú ý trên mạng. Họ rơi vào nhiều sự cố bởi quan điểm riêng của mình, đồng thời vướng vào mối tình tay ba trong quá trình làm việc với nhau. Tác phẩm mang đậm tính châm biếm, do Gia Coppola đạo diễn.

Pieces of a Woman

Diễn viên Shia LaBeouf (trái) và Vanessa Kirby trong phim. Ảnh: Courtesy Venice Film Festival.

Bộ phim của đạo diễn Kornél Mundruczó khai thác đề tài gia đình, với nhiều cảnh tâm lý nặng nề, có chiều sâu. Vanessa Kirby đóng vai người mẹ mất con vì gặp sự cố thảm khốc khi sinh nở tại nhà. Cuộc sống của cô và chồng rơi xuống đáy tuyệt vọng sau biến cố. Shia LaBeouf đóng vai nam chính.

Lacci

Phim Lacci - Liên hoan phim Venice Một cảnh trong phim "Lacci". Video: 01Distribution.

Phim đề tài hôn nhân, do đạo diễn Italy Daniele Luchetti thực hiện. Alba Rohrwacher và Luigi Lo Cascio đóng vai chính - một cặp vợ chồng đang chìm trong cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. Họ lừa dối, tống tiền nhau và làm nhiều hành động chơi xấu sau lưng người kia. Tác phẩm mở màn Liên hoan phim Venice.

The World To Come

Cảnh phim "The World to Come". Ảnh: Courtesy Venice Film Festival.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do tác giả Jim Shepard sáng tác, viết kịch bản, nói về mối tình đồng tính bị ngăn cấm giữa hai người vợ của một nông dân, lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1858. Nam diễn viên Casey Affleck sản xuất, đóng vai chính trong phim. Diễn viên từng đóng Fast & Furious - Vanessa Kirby - là một trong hai nữ chính, đóng cùng người đẹp Anh Katherine Waterson. Êkíp bật mí phim có kết thúc buồn.

Wife of a Spy

Phim "The Wife of Spy" Trailer phim "The Wife of Spy". Video: Cine Maldito.

Phim do đạo diễn Kiyoshi Kurosawa thực hiện, là tác phẩm lịch sử lãng mạn lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một thương gia quyết định rời Kobe (Nhật Bản) đến vùng Mãn Châu - nơi lúc đó có tình hình chiến sự phức tạp, bị nhiều nước tranh chấp. Yu Aoi và Issey Takahashi đóng vai chính, diễn tả những mất mát, bi thương trong các gia đình thời chiến.

The Duke

Helen Mirren (trái) đóng vợ của tên trộm tranh phim "The Duke". Ảnh: Courtesy Pathé.

Phim dựa trên câu chuyện có thật về Kempton Bunton - một người về hưu lập dị ở Anh, bị cáo buộc đã đánh cắp bức tranh của hoạ sĩ Francisco Goya từ Phòng trưng bày Quốc gia London (Anh). Câu chuyện trở thành cảm hứng để Roger Michell thực hiện bộ phim The Duke - lấy theo tên của bức tranh bị đánh cắp. Jim Broadbent và Helen Mirren vào vai tên trộm và vợ anh ta. Họ diễn hài duyên dáng trong nhiều tình huống châm biếm.

Nowhere Special

James Norton (phải) vào vai người cha tận tụy trong phim. Ảnh: Courtesy BetaCinema.

James Norton đóng vai một người cha đơn thân, hết mực yêu thương con trai. Khi biết mình chỉ còn sống được vài tháng do mắc bệnh hiểm nghèo, anh đau khổ tìm nhiều cách sắp xếp cuộc sống cho con trai. Phim tràn ngập các cảnh cảm động, những câu thoại ý về lòng trắc ẩn, tình yêu thương.

Miss Marx

Trích đoạn phim "Miss Marx" Trích đoạn phim "Miss Marx". Video: 01Distribution.

Phim kể về cuộc đời Eleanor Marx - con gái út nhà triết học Karl Marx. Bà được tôn vinh vì nỗ lực hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em. Giỏi giang và xinh đẹp nhưng Eleanor Marx gặp biến cố trong tình yêu vì bị phản bội. Phim do đạo diễn Susanna Nicchiarelli thực hiện, Romola Garai đóng chính.

Lovers

Cảnh trong phim "Lovers". Ảnh: Courtesy BetaCinema.

Tác phẩm của đạo diễn Pháp Nicole Garcia có đề tài tâm lý gia đình, nói về những thay đổi của một cặp vợ chồng sau khi người vợ nhen nhóm tình cảm với bạn trai cũ. Phim có nhiều cảnh quay táo bạo, do Stacy Martin, Pierre Niney và Benoît Magimel đóng chính.

Hà Thu