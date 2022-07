10 phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời

"Anh và em" (You and I): 62,4%

Tác phẩm là dấu son của dòng phim gia đình Hàn Quốc, gồm 58 tập, lên sóng MBC ngày 11/10/1997, kết thúc 26/4/1998. Nội dung xoay quanh thủy thủ góa vợ, từng mắc nhiều sai lầm - Park Jae Chul (Choi Bul Am đóng) và bốn con. Con cả Dong Kyu (Park Sang Won) cần cù, nặng gánh gia đình, phải lòng đồng nghiệp Soo Kyung (Choi Jin Sil). Con thứ Young Kyu (Cha In Pyo) - đẹp trai, đào hoa, ruồng rẫy bạn gái khi cô mang thai để theo đuổi tiểu thư nhà giàu. Con gái Sang Ok (Seo Yoo Jung) thích phù phiếm, mơ làm nghệ sĩ. Cậu út Min Kyu (Song Seung Hun) chịu nhiều đau khổ, ít nói và tự ti vì thân phận con riêng của bố với người giúp việc. Ảnh: MBC