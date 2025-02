10 phim lãng mạn dành cho lễ Tình nhân

"P.S. I Love You" - phim về quá trình Holly chữa lành nhờ những lá thư của chồng quá cố - là tác phẩm lay động cảm xúc cho ngày Valentine.

Tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là trải nghiệm giúp con người thấu hiểu nhau, thắp lên hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp. Nhiều nhà làm phim mượn đề tài này nhằm khám phá các khía cạnh cảm xúc, gửi thông điệp tích cực. Dưới đây là các phim độc giả có thể thưởng thức vào dịp lễ Tình Nhân - Valentine 14/2.

It Happened One Night (1934)

Điểm IMDb: 8,1/10

Trailer 'It Happened One Night' (1934) Trailer "It Happened One Night". Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Tác phẩm đoạt năm giải thưởng chính của Oscar năm 1935, do Frank Capra đạo diễn. Phim xoay quanh tiểu thư Ellie Andrews (Claudette Colbert đóng) nổi loạn, quyết tâm cưới phi công King Westley để phản đối sự áp đặt của cha. Trên đường đi, cô gặp Peter Warne (Clark Gable), một phóng viên mới bị sa thải. Anh nhận ra cô và đưa điều kiện: Nếu Ellie đồng ý phỏng vấn độc quyền, anh sẽ giúp cô cưới Westley, còn không sẽ báo với cha cô để lãnh tiền thưởng.

It Happened One Night được coi là tượng đài của thể loại rom-com (hài - lãng mạn) thời kỳ hoàng kim Hollywood. Phim có nhiều đoạn đối thoại về tình yêu và giá trị gia đình, phản ánh xã hội Mỹ những năm 1930. Suốt chuyến đi, Ellie và Peter liên tục cãi vã nhưng dần nảy sinh tình cảm. Chàng trai giúp nữ chính nhận ra Westley không phải là người phù hợp với cô, còn Ellie giúp Peter tìm lại sự tự tin và đam mê với nghề báo.

Casablanca (1942)

Điểm IMDb: 8,5/10

Trailer 'Casablanca' Trailer "Casablanca". Video: Warner Bros.

Tác phẩm do Michael Curtiz đạo diễn, dựa trên một vở kịch chưa bao giờ được công diễn có tên Everybody Comes to Rick's của Murray Burnett và Joan Alison. Phim được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa ba thể loại - ly kỳ, tình cảm và hài hước.

Trang Variety nhận xét: "Tình yêu trong Casablanca không đơn thuần là sự say mê mà thể hiện lòng hy sinh, tận tâm với người yêu, cống hiến bản thân cho một điều gì đó lớn lao. Diễn xuất của Humphrey Bogart và Ingrid Bergman cho thấy tình cảm là sức mạnh giúp kết nối con người và cứu rỗi thế giới".

When Harry Met Sally... (1989)

Điểm IMDb: 7,7/10

Trailer phim When Harry met Sally... (1989) Trailer "When Harry Met Sally...". Video: Columbia Pictures

Tác phẩm do Rob Reiner thực hiện, lấy bối cảnh năm 1979 khi Harry (Billy Crystal) quen Sally (Meg Ryan) sau khi đi nhờ xe của cô. Tình bạn chưa kịp phát triển thì họ chia tay giữa phố New York. 5 năm sau, Harry gặp lại bạn cũ khi cả hai đều có bến đỗ của mình. Sáu năm tiếp theo, hai người chạm mặt lần nữa. Dù lần nào cũng khắc khẩu, họ trở thành bạn bè trước khi nhận ra tình cảm cho nhau.

Theo Collider, phim lồng ghép nhiều tình huống đời thường, tạo nên câu chuyện gần gũi. Nhờ khả năng diễn xuất, tên tuổi của Billy Crystal và Meg Ryan vang xa sau thành công của bộ phim. Vai diễn Sally giúp Meg trở thành nữ hoàng phim tình cảm của thập niên 1990. Tác phẩm nhận đề cử Oscar 1990 hạng mục Kịch bản xuất sắc cho biên kịch Nora Ephron.

Sleepless in Seattle (1995)

Điểm IMDb: 6,8/10

Trailer 'Sleepless in Seattle' (1995) Trailer "Sleepless in Seattle". Video: Rotten Tomatoes Classic Trailers

Tác phẩm của đạo diễn Nora Ephron kể về Sam (Tom Hanks đóng) cùng cậu con trai Jonah chuyển từ Chicago đến Seattle bắt đầu cuộc sống mới sau khi vợ qua đời. Tuy nhiên, Sam không thể quên được hình ảnh người bạn đời. Trong đêm Giáng sinh, Jonah gọi tới đài phát thanh tâm sự chuyện gia đình, đồng thời tìm cho cha một người vợ mới. Câu chuyện của Sam nhanh chóng lan rộng và thu hút sự chú ý của Annie, một phụ nữ sắp kết hôn.

Phim mang đến cho khán giả những giây phút ngọt ngào xen lẫn tình huống hài hước. Qua những cuộc điện thoại và thư từ, Sam và Annie nảy sinh tình cảm. Dù chưa từng gặp mặt, cả hai cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt. Variety nhận xét bối cảnh thành phố Seattle và Baltimore góp phần tạo nên không khí lãng mạn, thúc đẩy sự phát triển cảm xúc của các nhân vật.

Titanic (1997)

Điểm IMDb: 7,9/10

Trailer phim 'Titanic' Trailer "Titanic". Video: 20th Century Fox

Tác phẩm kinh điển của đạo diễn James Cameron gây ấn tượng bởi cách kể chuyện, cho thấy sự đối lập tầng lớp giữa Jack (Leonardo DiCaprio) và Rose (Kate Winslet). Họ đến từ hai thế giới khác biệt, phải lòng nhau trong thời gian ngắn. Về phần âm nhạc, bản tình ca My Heart Will Go On trong phim vẫn luôn có vị trí trong lòng nhiều người yêu điện ảnh với giai điệu, lời hát da diết.

Notting Hill (1999)

Điểm IMDb: 7,2/10

Trailer ‘Notting Hill’ Trailer "Notting Hill". Video: Universal Pictures

Phim do Roger Michell chỉ đạo, Richard Curtis biên kịch. Nội dung xoay quanh mối tình giữa ngôi sao Hollywood Anna Scott (Julia Roberts) và chủ tiệm sách ở London - William Thacker (Hugh Grant). Từ người xa lạ, họ dần cảm mến nhau nhưng xảy ra nhiều mâu thuẫn khi bị giới truyền thông săn đón và sự khác biệt về lối sống.

Theo ScreenRant, dự án cho thấy tình yêu có thể nảy nở ở bất kỳ nơi đâu, giữa những người khác biệt tính cách. Nhiều câu thoại giữa các nhân vật tạo không khí vui tươi lẫn cảm động, giữ chân khán giả đến phút cuối.

The Notebook (2004)

Điểm IMDb: 7,8/10

Trailer The Notebook Trailer "The Notebook". Video: New Line Cinema

Phim của đạo diễn Nick Cassavete khắc họa tình yêu mãnh liệt, vượt qua mọi rào cản của thời gian, không gian và địa vị xã hội. Noah xoay xở mọi cách để gây ấn tượng với cô gái. Từ khó chịu đến thú vị và dần cảm động, Allie đáp lại mối tình. Qua câu chuyện, êkíp truyền tải thông điệp về sự hy vọng. Dù ký ức phai nhạt theo thời gian, tình yêu là sức mạnh kết nối con người.

50 First Dates (2004)

Điểm IMDb: 6,8/10

Trailer 50 First Dates Trailer "50 First Dates". Video: Columbia Pictures

Phim do Peter Segal đạo diễn, truyền tải thông điệp về tình yêu chân thành, bền vững và sự hy sinh. Trong tác phẩm, Henry chứng minh bằng tấm lòng chân thành, con người có thể vượt qua mọi khó khăn, kể cả khi người yêu không thể nhớ về mình. Từ đó, nhà làm phim nhắn gửi đến khán giả: Hãy trân trọng những người xung quanh và sống hết mình mỗi ngày.

Pride and Prejudice (2005)

Điểm IMDb: 7,8/10

Trailer phim 'Pride and prejudice' Trailer "Pride and Prejudice". Video: Focus Features

Phim tái hiện thế giới của tầng lớp quý tộc ở nông thôn Anh vào cuối thế kỷ 18, với nhân vật chính là Elizabeth Bennett - cô gái thông minh sinh trưởng trong một gia đình quý tộc nghèo có đông con gái. Đến khi gặp Darcy, cô chuyển từ cảm xúc thù ghét ban đầu thành tình yêu. Hollywood Reporter đánh giá Pride & Prejudice đưa khán giả đến "những ngày xưa cũ tốt lành" (the good old days) khi đàn ông được kính trọng, còn phụ nữ cao quý, thông minh.

P.S. I Love You (2007)

Điểm IMDb: 7/10

Trailer 'P.S. I Love You' Trailer "P.S. I Love You". Video: Summit Entertainment

Dự án của Richard LaGravenese chuyển thể cuốn sách do Cecelia Ahern - con gái cựu Thủ tướng Ireland - viết. Nhân vật chính là Holly Kenedy, mất chồng vì căn bệnh u não. Cuộc đời của Holly rẽ sang trang mới khi vào đúng sinh nhật lần thứ 30, cô nhận được những phong thư của người chồng quá cố gửi trước khi chết. Dưới mỗi bức thư luôn có dòng chữ "Tái bút: Anh yêu em". Nhờ đó, cô tìm lại niềm vui sống.

Tác phẩm cho thấy sức mạnh của tình yêu luôn tồn tại, vượt qua cả cái chết. Những lá thư nhắc nhở Holly rằng chồng vẫn ở bên cạnh, động viên và giúp cô sống tiếp. Hilary Swank có màn thể hiện giúp người xem đồng cảm với nhân vật, còn nam chính Gerard Butler để lại ấn tượng với hình ảnh người chồng tận tụy.

Ngoài ra, một số tác phẩm nổi tiếng để xem trong dịp này gồm:

Annie Hall (1977)

Moonstruck (1987)

10 Things I Hate About You (1999)

In the Mood for Love (2000)

Punch-Drunk Love (2002)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

500 Days of Summer (2009)

Dear John (2010)

Amour (2012)

Past Lives (2023)

Quế Chi