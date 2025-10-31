10 phim kinh dị Hàn Quốc đặc sắc nhất

"Train to Busan" nổi bật nhờ câu chuyện về tình người trong thảm họa zombie, thể hiện phong cách đặc trưng của điện ảnh Hàn.

Điện ảnh Hàn Quốc nhiều năm qua khẳng định vị thế trong dòng chảy văn hóa toàn cầu, nhất là ở thể loại kinh dị, theo trang Entertainment Weekly. Các nhà làm phim lấy yếu tố rùng rợn để phản ánh xã hội đương đại, tạo nên những tác phẩm nhiều tầng nghĩa. Dưới đây là 10 phim tiêu biểu trong thể loại này.

1. A Tale of Two Sisters (2003)

Trailer 'A Tale of Two Sisters' (2003) Trailer "A Tale of Two Sisters" (2003). Video: Cineclick Asia

Theo Entertainment Weekly, khi nhắc đến chiều sâu tâm lý của phim kinh dị Hàn Quốc, hiếm tác phẩm nào sánh được với A Tale of Two Sisters. Dự án do Kim Jee Woon đạo diễn, kể về chị em Soo Mi và Soo Yeon trở về nhà sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, sự hiện diện của người mẹ kế khiến họ luôn cảm thấy khó chịu. Cô chị Soo Mi tìm mọi cách chống đối, còn Soo Yeon lại trở nên rụt rè.

Nhà làm phim mô tả tác động của quá khứ và tổn thương trong mối quan hệ gia đình lên hành vi ứng xử. Bối cảnh không gian cùng các màn hóa thân của dàn diễn viên làm nổi bật cảm giác bất ổn trong mỗi nhân vật.

2. Train to Busan (2016)

Train to Busan (2016) Trailer "Train to Busan" (2016). Video: Next Entertainment World

Tác phẩm là phim kinh dị thành công và có sức ảnh hưởng của Hàn trong thập niên qua, truyền cảm hứng cho nhiều dự án "ăn theo", trong đó có hoạt hình Seoul Station. Giới chuyên môn nhận định bí quyết thành công nằm ở những cảnh hành động và không khí ngột ngạt trên chuyến tàu từ Seoul đến Busan. Nhân vật Seok Woo (Gong Yoo đóng) cố gắng hàn gắn tình cảm với con gái Su An, nhưng nhận ra một loại virus khiến con người trở nên mất trí và hung ác. Từ đó, phim trình bày cách thảm họa có thể bóc trần bản chất, khi một số kẻ sẵn sàng chà đạp người khác để giành sự sống.

Tài tử Gong Yoo đóng chính "Train to Busan". Ảnh: Well Go USA

3. The Housemaid (1960)

Trailer 'The Housemaid' (1960) Trailer "The Housemaid" (1960). Video: Carlotta Films

Phim do Kim Ki Yong thực hiện, xoay quanh gia đình bốn người ở Seoul. Người chồng Kim Dong Sik (Kim Jin Kyu đóng) là giảng viên piano cho một nhà máy còn người vợ (Joo Jeung Nyeo) làm thợ may. Do áp lực công việc lẫn chuyện sinh con thứ ba, vợ chồng thuê Myung Sook (Lee Eun Sim) để phụ giúp việc nhà. Ban đầu, cô tỏ ra chăm chỉ và trung thực, nhưng dần có hành vi kỳ quặc, gây ra bất hòa trong gia đình.

Phim mang góc nhìn châm biếm xã hội, đồng thời tái hiện không khí biến động của Hàn Quốc những năm 1960. Tác phẩm được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà làm phim, trong đó có Bong Joon Ho và Martin Scorsese.

4. I Saw the Devil (2010)

Trailer 'I Saw The Devil' Trailer "Ác nhân" (I Saw the Devil). Video: Magnolia Pictures

Phim của Kim Jee Woon kể về cuộc trả thù đẫm máu của đặc vụ Kim Soo Hyun (Lee Byung Hun) sau khi vợ anh bị sát hại. Tác phẩm đào sâu nỗi mất mát, làm bật lên thông điệp: báo oán có thể làm người ta mất đi nhân tính. Nội dung cho thấy những bất công trong đời sống, biến chuyển tâm lý khi nhân vật bị đẩy đến giới hạn của nỗi đau và thù hận.

5. The Host (2006)

Trailer The Host Trailer "The Host". Video: Magnolia Pictures

Tác phẩm của đạo diễn Bong Joon Ho điển hình cho phong cách pha trộn thể loại - nét đặc trưng của điện ảnh Hàn Quốc. Nội dung kể về cuộc sống của gia đình nghèo bị xáo trộn khi một sinh vật lạ trồi từ sông Hàn, bắt đi cô con gái nhỏ.

Ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2006, tác phẩm nhanh chóng tạo tiếng vang khi kết hợp yếu tố quái vật, châm biếm chính trị và chính kịch. Sự hấp dẫn còn đến từ việc phản ánh các vấn đề như ô nhiễm môi trường, sự bất lực của chính quyền và đề cập mối quan hệ chính trị phức tạp giữa Mỹ - Hàn.

6. The Wailing (2016)

‘The Wailing’ - tác phẩm kinh dị đột phá Hàn Quốc 2016 Trailer "The Wailing". Video: 20th Century Fox

Phim điện ảnh thứ ba của "bậc thầy thể loại ly kỳ" Na Hong Jin xoay quanh câu chuyện cảnh sát Jong Go (Do Won Gwak đóng) hợp tác thầy pháp Il Gwang (Hwang Jong Min) nhằm tìm ra lời giải cho hàng loạt vụ án giết người tại ngôi làng hẻo lánh Gokseong. Kẻ tình nghi là một người Nhật không rõ danh tính, dùng tà thuật để nguyền rủa những người trong làng.

Na Hong Jin cách tân sở trường bằng việc pha trộn kinh dị và trinh thám, tung ra những tình tiết gây nhiễu để đánh lạc hướng cả nhân vật lẫn khán giả. Bằng cách đan xen yếu tố siêu nhiên, tôn giáo và tội lỗi, tác phẩm khai thác bi kịch khi niềm tin bị đẩy đến giới hạn.

7. Thirst (2009)

Cảnh gây ám ảnh trong Thirst Phân đoạn gây ám ảnh của Kim Ok Bin trong "Thirst". Video: CJ ENM

Tác phẩm mang phong cách trau chuốt về mặt hình ảnh, kết hợp yếu tố quyến rũ đặc trưng của Park Chan Wook. Tài tử Song Kang Ho thủ vai linh mục Sang Hyun, trở thành ma cà rồng sau một cuộc thử nghiệm y học, giằng xé giữa đức tin, bản năng máu lạnh và dục vọng. Với nhiều cảnh quay mang tính biểu tượng, bộ phim khẳng định khả năng kể chuyện của đạo diễn Park, góp phần đưa điện ảnh Hàn lên tầm quốc tế khi tác phẩm đoạt giải thưởng của ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2009.

8. Save the Green Planet! (2003)

Diễn viên Shin Ha Kyun trong vai chính "Save the Green Planet!". Ảnh: Netflix

Phim do đạo diễn Jang Joon Hwan thực hiện, về Byeong Gu - chàng trai tin giám đốc của anh thực chất là người ngoài hành tinh âm mưu hủy diệt Trái Đất. Dự án nổi bật với cách khai thác sự cô lập, nỗi ám ảnh cứu lấy thế giới qua góc nhìn nhân vật chính. Save the Green Planet! không thành công lớn về mặt thương mại lúc mới ra mắt nhưng được đánh giá cao về tính sáng tạo trong bối cảnh làn sóng mới của điện ảnh Hàn Quốc những năm đầu thế kỷ 21.

9. Three... Extremes (2004)

Lee Byung Hun trong phim "Ba câu chuyện kinh dị" (Three Extreme). Ảnh: KOFIC

Tác phẩm quy tụ ba đạo diễn hàng đầu châu Á gồm Fruit Chan (Hong Kong), Park Chan-wook (Hàn Quốc) và Takashi Miike (Nhật Bản), mỗi người thực hiện một phim ngắn khoảng 40 phút. Mỗi đoạn phim mang phong cách riêng nhưng đều bộc lộ nỗi ám ảnh, đau đớn và bạo lực tinh thần.

10. Sleep (2023)

Trailer 'Mộng du' Trailer "Sleep" (Mộng du). Video: Lotte Entertainment

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Jason Yu xoay quanh người chồng Hyeon Soo (Lee Sun Kyun thủ vai) mắc chứng mộng du còn người vợ Soo Jin (Jung Yoo Mi thủ vai) hay bị mất ngủ. Họ liên tục gặp những sự kiện bí ẩn quấy rối, đe dọa con của cả hai. Tác phẩm cân bằng giữa yếu tố hài hước và kinh dị, khiến những bước ngoặt trở nên khó đoán. Chất liệu kinh dị phản ánh những căng thẳng trong hôn nhân, gợi sự bất an về ranh giới thực - ảo.

Ngoài 10 phim trên, danh sách còn có các tác phẩm:

Gonjiam: Bệnh viện ma ám (2018)

Whispering Corridors (1998)

Monstrum (2018)

The Quiet Family (1998)

The Call (2020)

Bedevilled (2010)

Exhuma (2024)

Quế Chi (theo Entertainment Weekly)