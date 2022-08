Song Kang Ho: 'Của hiếm' ở nền điện ảnh Hàn Quốc

Song Kang Ho từng từ chối đóng phim truyền hình vì thấy bản thân không điển trai như các đồng nghiệp cùng thời.

Hàng chục năm diễn xuất và chỉ nhận các dự án điện ảnh, Song Kang Ho được ví như tài tử màn bạc cổ điển hiếm hoi của Hàn Quốc, nơi nổi tiếng với làn sóng thần tượng và các phim truyền hình dài tập. Khán giả Việt sẽ gặp lại tài tử trong Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp) - bom tấn khởi chiếu giữa tháng 8.

Trailer Hạ Cánh Khẩn Cấp Emergency Declaration Trailer "Emergency Declaration". Video: CGV

Song Kang Ho thường tự nhận bản thân không có thế mạnh ngoại hình. Diễn viên nói với tờ IndieWire trong một cuộc phỏng vấn năm 2019: "Hàn Quốc có rất nhiều ngôi sao màn ảnh điển trai. Và tôi không phải một trong số đó". Tuy nhiên, ông được các nhà phê bình quốc tế nhận xét toát lên vẻ đẹp của tài tử điện ảnh cổ điển như trong các phim câm. Ánh mắt của Kang Ho luôn tạo cảm giác nhân vật của ông chất chứa nhiều tâm tư, nỗi niềm.

Tài tử thường xuất hiện trên màn ảnh với dáng vẻ ngây thơ, xuề xòa, trước khi kịch bản đẩy đưa ông trở thành người cứu rỗi hoặc tội đồ. Khả năng biểu đạt cảm xúc đa dạng, từ buồn vui, đau đớn cho đến tức giận, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhiều nhà làm phim Hàn Quốc thỏa sức phát triển kịch bản của họ.

Song Kang Ho nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại LHP Cannes 2022. Ảnh: Reuters

Song Kang Ho hóa thân nhiều kiểu nhân vật, từ tội phạm cho đến cảnh sát, thất nghiệp cho đến tri thức. Tuy nhiên, hình ảnh của ông gắn liền với những vai thuộc tầng lớp lao động thay vì các mô-típ anh hùng quen thuộc như nhiều đồng nghiệp. Điều khiến diễn viên được các nhà làm phim thực lực của Hàn Quốc ưa chuộng là khả năng biến những nhân vật rất đỗi bình thường thành các biểu tượng màn ảnh khiến khán giả không thể nào quên.

Song Kang Ho thành công cả về mặt thương mại và nghệ thuật. Chọn lối đi riêng, tài tử sinh năm 1967 từng phải chật vật tìm cách bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Những năm đầu tiên, Song Kang Ho ít có dự án vì ngoại hình không nổi bật, cộng thêm chất giọng đậm tính địa phương. Ông chỉ bén duyên điện ảnh ở tuổi 30 với một vai phụ trong The Day a Pig Fell into the Well của đạo diễn Hong Sang Soo.

Năm 1997, Kang Ho lần đầu gây chú ý với vai tội phạm trong No.3 của nhà làm phim Song Neung Han, nhận một giải diễn viên phụ tại Rồng Xanh. Thành công của tác phẩm giúp Song có thêm nhiều dự án đề tài tội phạm và hành động. Ông cũng thu hút một lượng người hâm mộ nhất định nhờ lối diễn duyên dáng, hài hước và khả năng tự đóng các phân đoạn hành động trong phim.

Tài năng cùng sự kiên trì với điện ảnh của Song Kang Ho đã cho ra trái ngọt. Thập niên 2000 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Song Kang Ho tại phòng vé Hàn Quốc. Ông lần đầu nhận vai chính trong The Foul King (2000) - dự án hài của đạo diễn Kim Jee Won, hóa thân thành nhân viên ngân hàng với ước mơ trở thành tuyển thủ đấu vật chuyên nghiệp. Cùng năm, đạo diễn Park Chan Wook mời Song tham gia Joint Security Area, đóng cùng Lee Young Ae và Lee Byung Hun. Vai diễn đem về cho Song Kang Ho đề cử tại ba giải thưởng danh giá của điện ảnh Hàn Quốc là Rồng Xanh, Chuông Vàng và Baeksang.

Sau thành công ban đầu, Song Kang Ho trở thành "chàng thơ" của hai nhà làm phim Hàn Quốc tiêu biểu đầu thập niên 2000 là Park Chan Wook và Bong Joon Ho. Với Park, sau Joint Security Area, hai người tiếp tục hợp tác nhiều dự án như Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Lady Vengeance (2005), Thirst (2009). Trong khi đó, Song Kang Ho và Bong Joon Ho trở thành cặp bài trùng với hàng loạt tác phẩm như Memories of Murder (2003), The Host (2006), Snowpiercer (2013) hay Parasite (2019).

Song Kang Ho trong "Parasite" - bộ phim Hàn Quốc thắng bốn giải Oscar. Ảnh: CJ

Cùng Ryu Seung Ryong, Song Kang Ho có bốn phim vượt mốc 10 triệu vé tại quốc gia này. Sau The Host, The Attorney và A Taxi Driver, Parasite là phim thứ tư của ông đạt thành tích này. Tác phẩm tạo cơn sốt lớn khi thắng giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes và bốn tượng vàng Oscar. Mới đây, Song Kang Ho giúp Hàn Quốc lần đầu thắng giải nam chính tại LHP Cannes 2022 với phim Broker. Trước đó, Jeon Do Yeon là người Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải về diễn xuất tại sự kiện năm 2007 với Secret Sunshine - một phim cũng do Song Kang Ho đảm nhận vai chính.

Trong Emergency Declaration, Kang Ho sẽ có màn tái hợp Jeon Do Yeon. Ông vào vai thanh tra lão làng In-ho, nhận được tin báo về vụ khủng bố nhắm tới một chuyến máy bay. Khi các đồng nghiệp đều nghĩ đây là trò đùa, bằng trực giác của mình, In Ho quyết định đến điều tra kẻ tình nghi. Trong khi đó, minh tinh Do Yeon hóa thân bộ trưởng Sook He, người chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định đối phó khủng bố.

