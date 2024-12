10 phim Hollywood 'dở nhất' 2024

"Joker: Folie à Deux" và "Venom: The Last Dance" - dựa trên nhân vật truyện tranh - khiến khán giả thất vọng vì kịch bản yếu.

Dịp cuối năm, trang Collider điểm qua 10 phim nhận đánh giá tiêu cực từ công chúng. Trong đó, phần tiếp theo của các thương hiệu điện ảnh gồm Joker: Folie à Deux, Madame Web và Venom: The Last Dance dù được người hâm mộ quan tâm nhưng không thu hút khi công chiếu vì nhiều yếu tố như cốt truyện, cách xây dựng nhân vật chưa hấp dẫn.

1. Joker: Folie à Deux

Trailer 2 'Joker: Folie à Deux' (Joker: Điên có đôi) Trailer "Joker: Folie à Deux". Video: Warner Bros. Vietnam

Tác phẩm được coi là dự án thất bại lớn nhất năm vì có cốt truyện rời rạc, diễn xuất kém, không đáp lại kỳ vọng của khán giả. Joker 2 tiêu tốn kinh phí sản xuất 190 triệu USD nhưng chủ yếu kể lại các sự kiện trong phần một. Thay vì mở rộng tuyến truyện để khắc họa chiều sâu nhân vật chính, nhà làm phim lại biến anh thành kẻ yếu đuối, chối bỏ bản ngã. Việc lạm dụng âm nhạc còn làm kịch bản khó theo dõi.

Tạo hình của tài tử Joaquin Phoenix (phải) và Lady Gaga trong phim "Joker: Folie à Deux". Ảnh: Warner Bros.

2. Argylle

Trailer 'Argylle' Trailer "Argylle". Video: Universal Pictures Vietnam

Phim do Matthew Vaughn đạo diễn, về tiểu thuyết gia Elly Conway (Bryce Dallas Howard thủ vai), bị cuốn vào cuộc phiêu lưu khi những câu chuyện trong tác phẩm của cô xảy ra ngoài đời thật. Cuốn sách xoay quanh điệp viên Argylle (Henry Cavill đóng), điều tra các hoạt động của một tổ chức ngầm. Từ đây, tác phẩm đi sâu vào cuộc chiến giữa Argylle và phe phản diện, hé lộ nhiều bí mật về chàng điệp viên.

Tác phẩm thuộc thể loại hành động nhưng các cảnh mạo hiểm không được đầu tư, kém ấn tượng với khán giả. Nhân vật thiếu sự phát triển tâm lý, lãng phí dàn diễn viên ngôi sao như Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson. Nhiều mảng miếng hài trong phim gây cảm giác gượng gạo, còn hiệu ứng kỹ xảo thiếu tự nhiên.

3. The Crow

Poster phim "The Crow". Ảnh: CGV

Phim của đạo diễn Rupert Sanders, về chuyện tình Eric (Bill Skarsgård) và Shelly (FKA Twigs), bị sát hại khi đang trải qua ngày tháng nồng nhiệt bên nhau. Sau khi qua đời, Eric được trao cơ hội trở lại dương gian để trả thù những kẻ khiến anh và người yêu chịu bi kịch, báo thù cho Shelly.

Giới chuyên môn nhận định phiên bản này không thể sánh bằng tác phẩm kinh điển ra mắt năm 1994 vì hai diễn viên chính thiếu sự ăn ý, tiết tấu lê thê. Phim lồng ghép câu chuyện về cái chết, sự mất mát nhưng cách thực hiện hời hợt, không chạm đến cảm xúc của người xem.

4. Venom: The Last Dance

Trailer 'Venom: The Last Dance' Trailer "Venom: The Last Dance". Video: Sony Pictures Vietnam

Dự án nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ nhưng bị giới phê bình phản ứng tiêu cực. Theo Variety, cốt truyện của tác phẩm đơn giản, thiếu đi sự mới lạ và bất ngờ. Trên mạng xã hội X, cây bút về phim siêu anh hùng Jacob Kleinman viết: "Venom: The Last Dance như cuốn phim chắp vá. Dự án có đoạn hay, đoạn dở nhưng không phát huy sức hấp dẫn của hai phần đầu". Ngoài tuyến truyện về nhân vật chính, bộ phim lần này chỉ đơn thuần nhằm giới thiệu phản diện mới.

5. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver

Trailer 'Rebel Moon - Part Two: The Scargiver' Trailer "Rebel Moon - Part Two: The Scargiver". Video: Netflix

Thương hiệu lấy bối cảnh khu định cư trên Mặt Trăng, nơi người dân bị đội quân của Nhiếp chính Balisarius bạo ngược đe dọa. Kora (Sofia Boutella) tập hợp nhóm chiến binh, khao khát trả thù để mang lại yên bình cho vùng đất.

Loạt phim Rebel Moon của đạo diễn Zack Snyder được kỳ vọng nhiều nhưng cả hai phần - lần lượt ra mắt năm 2023 và 2024 - không thành công. Theo Collider, dự án có một số cảnh quay hoành tráng nhưng kịch bản mắc lỗi logic, đi vào lối mòn của nhiều phim hành động. Tuyến truyện của các nhân vật chưa được đào sâu, chủ yếu phô diễn kỹ xảo.

6. Miller's Girl

Trích đoạn 'Miller's Girl' Trích đoạn phim "Miller's Girl". Video: CGV

Dự án do Jade Halley Bartlett viết kịch bản và đạo diễn, xoay quanh nữ sinh Cairo Sweet (Jenna Ortega) và thầy giáo Jonathan Miller (Martin Freeman). Miller có ý định bồi dưỡng Sweet và hỗ trợ viết luận. Trong quá trình đó, cô học trò nảy sinh tình cảm với Miller, dẫn đến nhiều hậu quả.

Các nhà phê bình cho rằng bộ phim có cốt truyện hời hợt, không đem lại bất kỳ giá trị nghệ thuật nào. CNN nhận xét tác phẩm "bề ngoài ca tụng văn chương nhưng bên trong rỗng tuếch". Màn kết hợp giữa Jenna Ortega và Martin Freeman không được khai thác tối đa.

7. Megamind vs. the Doom Syndicate

Trailer 'megamind vs. the doom syndicate' Trailer "Megamind vs. the Doom Syndicate". Video: Peacock Kids

Nội dung xoay quanh Megamind - tên tội phạm thông minh nhất thế giới. Suốt nhiều năm, hắn cố gắng chinh phục thành phố Metro City nhưng đều bị siêu anh hùng Metro Man đánh bại. Ở phần này, anh đụng độ nhóm Doom Syndicate muốn đưa thành phố Mega City lên mặt trăng.

Trang RogerEbert nói tác phẩm là "bản sao nhạt nhòa" của bản gốc", còn IGN chỉ trích dự án thiếu sự sáng tạo, tận dụng sức hút của phần đầu để gây tò mò cho người xem. Theo đánh giá của nền tảng cho khán giả yêu điện ảnh Letterboxd, Megamind vs. the Doom Syndicate là bộ phim tệ nhất năm nay, không đáp ứng được kỳ vọng như phần đầu ra mắt năm 2010.

8. Back to Black

Teaser trailer 'Back to Black' Teaser trailer "Back to Black". Video: Studiocanal UK

Phim do Sam Taylor-Johnson đạo diễn, hé lộ nhiều khoảnh khắc đời tư của ca sĩ Amy Winehouse (Marisa Abela đóng), như mối tình với Blake Fielder-Civil (Jack O'Connell), quan hệ với người mẹ - Janis Winehouse (Juliet Cowan).

Nhiều người hâm mộ không có thiện cảm với diễn viên thủ vai Amy Winehouse - Marisa Abela - vì cho rằng cô không đủ sức thể hiện tính cách ca sĩ. Một số khán giả khác lên án bộ phim khai thác giai đoạn ngôi sao vật lộn với chứng nghiện ma túy trước khi chết vì ngộ độc rượu. Guardian nhận xét: "Back to Black đe dọa di sản của Amy, cố gắng khai thác những tin đồn tiêu cực". Giới phê bình đánh giá phim tài liệu Amy (2015) có câu chuyện chân thật hơn so với Back to Black.

9. Madame Web

Trailer 'Madame Web' Trailer "Madame Web". Video: Sony Pictures Vietnam

Phim lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong truyện tranh Marvel, xoay quanh nhân viên y tế Cassandra Webb (Dakota Johnson đóng) phát hiện mình có sức mạnh kỳ lạ sau một tai nạn. Năng lực giúp cô bảo vệ được nhiều người, trong đó có Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O'Connor). Cassandra phải hợp sức với ba cô gái này để chống lại ác nhân Ezekiel Sims (Tahar Rahim).

Trên Rotten Tomatoes, Madame Web xếp thứ 17 trong danh sách các phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời. Cây bút Richard Roeper của Chicago Sun-Times nhận định: "Đây là một trong những bộ phim chuyển thể truyện tranh tệ nhất mà tôi từng xem". Tờ Wall Street Journal viết: "Tác phẩm thất bại một cách thảm hại".

10. Megalopolis

Trailer 'Megalopolis' Trailer "Megalopolis". Video: IGN

Dự án lấy bối cảnh nước Mỹ hiện đại, về hai nhân vật tham gia xây dựng lại thành phố: Một kiến trúc sư theo chủ nghĩa lý tưởng Cesar Catilina (Adam Driver thủ vai) và người thị trưởng theo chủ nghĩa thực dụng Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng khi con gái của Franklyn - Julia (Nathalie Emmanuel) - đem lòng yêu Cesar.

Trang CinemaScore cho phim điểm D+ (mức tệ). Trang AP cho rằng tác phẩm khó hiểu, còn Screen Daily viết: "Tôi phải nói Megalopolis là thảm họa". Theo Box Office Mojo, phim đạt hơn 13 triệu USD toàn cầu, lỗ nặng so với kinh phí 120 triệu USD.

