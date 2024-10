'Venom 3' - lời tạm biệt của quái vật ngoài hành tinh

Quái vật Venom buộc phải tách khỏi Eddie Brock - do Tom Hardy thủ vai - để giữ bình yên cho nhân loại, trong "Venom: The Last Dance".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer final 'Venom 3' Trailer "Venom: The Last Dance" (tên tiếng Việt là "Venom: Kèo cuối"), khởi chiếu trong nước ngày 25/10. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện đạt hơn 30 tỷ đồng sau hai ngày ra mắt. Video: Sony Pictures Vietnam

Tác phẩm do Kelly Marcel đạo diễn, nối tiếp các sự việc ở phần hai Venom: Let There Be Carnage (2021) của hãng Sony Pictures. Phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và sinh vật ký sinh Venom bị tổ chức đặc nhiệm của chính phủ Mỹ truy lùng. Cùng lúc, Knull - chúa tể của loài Symbiote (ký sinh trùng ngoài hành tinh) - cử con quái vật Xenophage xuống Trái Đất để giết chết hai nhân vật chính, đồng thời cướp lấy codex - thứ giải thoát hắn khỏi The Void.

Bộ phim lôi cuốn người xem khi pha trộn các tình huống kịch tính và hài hước. Sau hai phần đầu, biên kịch tiếp tục khai thác mối quan hệ giữa thực thể ngoài hành tinh và cơ thể chủ, nhà báo Eddie Brock. Họ không còn tranh cãi hay cố chịu đựng tính cách của nhau mà ý thức được sức mạnh của kẻ phản diện, cùng đối mặt nguy hiểm. Trong khi Eddie tìm cách trốn thoát cảnh sát lẫn sự truy lùng của Xenophage, Venom xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng những trò cười.

Êkíp khai thác nhiều phân đoạn cho thấy sự gắn kết của Eddie và ký sinh trùng. Cả hai gắn bó một thời gian dài nhưng thường xuyên cãi cọ vì thói háu ăn của Venom và sự ngớ ngẩn từ Eddie. Qua nhiều tình huống, Venom dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhân vật chính. Khi Xenophage xuất hiện, hai người đoàn kết chống lại kẻ thù, dù biết một trong hai sẽ phải chết.

Phần ba còn hé lộ sự xuất hiện của nhiều sinh vật quen thuộc từ nguyên tác truyện tranh Marvel như Scream, Lasher, Agony, Phage và Toxin/Patrick Mulligan (Stephen Graham thủ vai). Họ bị ruồng bỏ ở hành tinh Klyntar, nhưng khi xuống Trái Đất, các quái vật hợp sức tiêu diệt Xenophage, thậm chí hy sinh vì đồng loại.

Tính cách các nhân vật phụ được đào sâu. Chỉ huy Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor đóng) cứng nhắc, quyết tâm tiêu diệt Venom do e sợ sức mạnh của nó. Mặt khác, Tiến sĩ Teddy Payne (Juno Temple) say mê khám phá các sinh vật cộng sinh, tìm cách để hiểu rõ hơn về chúng. Còn anh chàng hippie Martin Moon (Rhys Ifans) và gia đình đam mê hiện tượng siêu nhiên, sẵn sàng bán hết tài sản để khám phá khu vực nghiên cứu người ngoài hành tinh, đồng thời giúp đỡ Eddie và Venom. Tạp chí Time đánh giá: "Loạt phim về kẻ thù truyền kiếp của Người Nhện là series thành công nhất Marvel vì làm nổi bật mối quan hệ của nhân vật, chứ không phải sự liên kết mong manh giữa các dự án đa vũ trụ".

Tom Hardy trong vai Eddie Brock, phim "Venom: The Last Dance". Ảnh: Sony Pictures

Gắn bó vai Eddie trong nhiều năm, tài tử Tom Hardy gây ấn tượng khi truyền tải sự phức tạp của nhân vật qua biểu cảm hình thể lẫn giọng nói. Theo IndieWire, nghệ sĩ tham khảo cách nói chuyện lẫn phong thái của nhiều người như võ sĩ Conor McGregor, rapper Redman, đạo diễn Woody Allen để lấy cảm hứng cho vai diễn. Trong một bài phỏng vấn với ScreenRant, Hardy bày tỏ mong muốn tiếp tục hóa thân Eddie nếu các nhà sản xuất làm phần tiếp theo.

Bên cạnh đó, vai diễn Knull mang đến sự đáng sợ dù xuất hiện trong thời lượng ngắn. Diễn viên Andy Serkis thể hiện nét lạnh lùng, tàn bạo với tạo hình mái tóc bạch kim dài cùng gương mặt trắng bệch. Dàn diễn viên phụ tròn vai, có những màn tương tác, đối thoại dí dỏm cùng Tom Hardy.

Do chú trọng khoảnh khắc giải trí, kịch bản phần ba còn nhiều thiếu sót, nhận đánh giá "cà chua thối" với 36% điểm từ giới phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Theo Variety, cốt truyện của tác phẩm đơn giản, thiếu đi sự mới lạ và bất ngờ. "Các phim Venom thành công ở mức độ nhất định nhưng chưa bao giờ xuất sắc. Thật đáng tiếc khi diễn viên tài năng như Tom Hardy bị cuốn vào guồng quay sản xuất điện ảnh thương mại", trang này viết.

Trên mạng xã hội X, cây bút về phim siêu anh hùng Jacob Kleinman viết: "Venom: The Last Dance như cuốn phim chắp vá. Dự án có đoạn hay, đoạn dở nhưng không phát huy sức hấp dẫn của hai phần đầu". Trên các diễn đàn điện ảnh, khán giả cho rằng ngoài tuyến truyện về nhân vật chính, bộ phim lần này chỉ đơn thuần nhằm giới thiệu phản diện mới là Knull - một trong những ác thần hùng mạnh nhất truyện tranh Marvel.

Đội ngũ đầu tư công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (CGI), biến những sinh vật symbiote trở nên sống động. Các cảnh hành động được dàn dựng, kết hợp kỹ thuật quay phim làm tăng kịch tính cho tác phẩm. Tuy nhiên, một số người xem cảm thấy các pha hành động chưa tạo được sự mới mẻ.

Venom là sinh vật ngoài hành tinh có tri giác, sống sót bằng cách liên kết với vật chủ. Ảnh: Sony Pictures

Hiện doanh thu ngày đầu của tác phẩm ở Bắc Mỹ là 22 triệu USD, thấp hơn nhiều so với Venom (32 triệu USD) và Venom: Let There Be Carnage (37 triệu USD). Các chuyên gia đoán trong hai ngày tới, dự án không đạt được con số mở màn ban đầu mà nhà sản xuất kỳ vọng là 65 triệu USD.

Venom lần đầu ra mắt năm 1984 trong truyện tranh Marvel. Nhân vật từng xuất hiện trong Spider-Man 3 (2007), là đối thủ của anh hùng Người Nhện. Năm 2018, Venom mang diện mạo mới khi Sony Pictures mở rộng vũ trụ Người Nhện (Sony's Spider-Man Universe, SSU). Theo trang thống kê Numbers, doanh thu hai phần đạt hơn 1,3 tỷ USD, được khán giả đại chúng yêu thích.

Quế Chi