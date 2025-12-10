10 phim được người Việt tìm kiếm nhiều nhất 2025

Phim "Mưa đỏ" về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị là tác phẩm được khán giả Việt tìm kiếm nhiều nhất năm nay.

Đầu tháng 12, Google công bố danh sách Google Year In Search 2025, gồm 10 chủ đề tìm kiếm nổi bật nhất năm, trong đó có từ khóa "phim". Theo thống kê, Mưa đỏ dẫn đầu danh sách, theo sau là các phim như Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Squid Game 2 và Khom lưng.

So với năm 2024, khi các bộ phim được quan tâm chủ yếu thuộc thể loại tình cảm, năm nay ghi nhận sự gia tăng của các tác phẩm hành động, kỳ ảo, hoạt hình Trung Quốc và Hàn Quốc, phản ánh xu hướng tìm kiếm đa dạng.

1. Mưa đỏ

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Phim đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện, do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, nhất là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Sau một tháng ra rạp, phim thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả, là tác phẩm có lượt người xem lớn nhất lịch sử phòng vé trong nước. Ở những ngày cuối cùng, phim duy trì khoảng 8-10 suất tại ở các phòng xem lớn, đều hết vé. Đến ngày 28/9, Mưa đỏ đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất. Cuối tháng 11, tác phẩm trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất Oscar lần thứ 98, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức.

Dàn diễn viên thủ vai các thành viên Tiểu đội 1 trong "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

2. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt

Trích phim 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' Trích đoạn gây xúc động trong phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Video: Netflix

Tác phẩm gồm 16 tập, kể về mối tình của Ae Sun (IU đóng) và Gwan Sik (Park Bo Gum) trên đảo Jeju. Cô và chàng trai Gwan Sik vượt nhiều biến cố để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi nấng con cái. Êkíp lồng ghép nhiều chủ đề, từ tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử đến xung đột giàu nghèo và ý chí vươn lên của con người. Trên chặng đường trưởng thành, dù kiên trì đến đâu, vẫn có sự cố xảy ra, khiến mục tiêu của họ chệch hướng.

Từ khi ra mắt hôm 7/3, tác phẩm nhanh chóng vào top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu suốt hai tuần. Diễn xuất của IU và Park Bo Gum được người hâm mộ thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh, mạng xã hội.

3. Squid Game 2

Lee Jung Jae trong phim "Squid Game 2". Ảnh: Netflix

Dự án lấy bối cảnh ba năm sau phần đầu, khi người chơi 456 - Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) - chiến thắng Squid Game. Nhân vật quyết tâm tìm ra những kẻ đứng sau và chấm dứt trò chơi tàn ác, trong đó có Hwang In Ho (Lee Byung Hun) - người điều phối các trò chơi. Dàn diễn viên mùa hai còn có Wi Ha Jun, Gong Yoo, các gương mặt mới.

Trước ngày ra mắt ba tuần, dự án được đề cử Phim truyền hình chính kịch hay nhất giải Quả Cầu Vàng 2025. Khi ra mắt, tác phẩm khiến nhiều khán giả bất bình do có câu thoại về người lính Hàn tham chiến ở Việt Nam. Phần đầu tiên phát hành năm 2021, phần hai ra mắt cuối năm 2024 và mùa cuối phát sóng hồi tháng 6.

4. Khom lưng

Trailer phim 'Khom lưng' Trailer "Khom lưng". Video: WeTV

Phim gồm 36 tập, có sự tham gia của Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi, chuyển thể từ tiểu thuyết của Bồng Lai Khách. Nội dung lấy bối cảnh cuối thời Đông Hán, mở ra câu chuyện xoay quanh Kiều Man, bị ép gả cho tướng quân Ngụy Thiệu. Bước vào Ngụy gia, nàng đối mặt nhiều khó khăn và định kiến, còn Ngụy Thiệu dần bộc lộ cảm xúc sau vẻ ngoài lạnh lùng.

Sau khi ra mắt hồi tháng 5, tác phẩm ghi nhận sức hút lớn khi đạt hơn 23.000 điểm sau 35 phút chiếu trên nền tảng Tencent. Diễn xuất của Tống Tổ Nhi và Vũ Ninh được đánh giá tròn vai. Việc kết hợp đầu tư về bối cảnh, phục trang, nhịp dựng góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

5. Nghịch ái

Tạo hình hai nhân vật chính phim "Nghịch ái". Ảnh: Weibo

Tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ, phát hành hồi tháng 6, mở đầu với câu chuyện về Ngô Sở Úy (Tử Du đóng) tổn thương sau khi bị bạn gái chia tay. Quyết định giành lại người yêu để trả thù, anh tiếp cận thiếu gia Trì Xứng (Điền Hủ Ninh) nhưng bị thu hút bởi sự dịu dàng. Quá trình trả thù dần chuyển hướng, buộc Ngô Sở Úy đối diện với cảm xúc thật.

Kịch bản mang màu sắc "boylove" gợi nhắc thời kỳ thịnh hành của dòng phim này. Tuy nhiên, theo Sohu, Nghịch ái bị hạn chế phát sóng tại Trung Quốc do lấy đề tài tình yêu đồng giới.

6. Khó dỗ dành

Trailer phim 'Khó dỗ dành' Trailer "Khó dỗ dành". Video: Youku

Phim gồm 25 tập, chuyển thể từ truyện ngôn tình ăn khách cùng tên của Trúc Dĩ, cùng series với Vụng trộm không thể giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn thủ vai. Nội dung về chuyện tình chín năm giữa Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Họ nhiều lần lướt qua nhau rồi vô tình trở thành bạn cùng nhà, từ đó hóa giải khoảng cách và đối diện những cảm xúc còn dang dở.

Với sự kỳ vọng cao của người hâm mộ nguyên tác, ngay trước ngày phát sóng, tác phẩm cán mốc 7,9 triệu lượt đặt xem trước, trở thành tác phẩm đầu tiên của nền tảng Youku trong 21 năm đạt thành tích này, đồng thời được xem nhiều trên Netflix. Một số chi tiết được điều chỉnh so với nguyên tác để nội dung chặt chẽ hơn.

7. Hãy để tôi tỏa sáng

Triệu Lộ Tư (trái) và Trần Vỹ Đình trong phim. Ảnh: WeTV

Phim ra mắt hôm 26/9, Triệu Lộ Tư vào vai Hứa Nghiên, cô gái xuất thân nghèo khó, bất hạnh, khao khát đổi đời. Với mục đích bước chân vào xã hội thượng lưu, Hứa Nghiên nói dối thân thế, tiếp cận thiếu gia tài năng Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình đóng). Thẩm Hạo Minh nhìn rõ vỏ bọc của Hứa Nghiên song vẫn làm đám cưới vì một giao dịch.

Ở Trung Quốc, phim dẫn đầu các tác phẩm được xem nhiều trên nền tảng WeTV, gây sốt do có sự góp mặt của Lộ Tư. Tuy nhiên, đầu tháng 10, nhiều khán giả trong nước phát hiện tập 16 của bộ phim có cảnh "đường lưỡi bò" (tức đường đứt đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế). Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều fanpage phim ảnh ngưng cập nhật nội dung, đồng thời gỡ tất cả bài viết liên quan dự án. Các kênh TV 360, VieOn, K+, FPT Play mua bản quyền phát sóng cũng gỡ bỏ bộ phim.

8. Friendly Rivalry

Trailer 'Friendly Rivalry' Trailer "Friendly Rivalry", có Lee Heyri đóng chính. Video: FPT Play

Tác phẩm lấy cảm hứng từ webtoon cùng tên, lấy bối cảnh tại trường nữ sinh Chaehwa, nơi quy tụ những học sinh xuất sắc. Kịch bản xoay quanh Woo Seul Gi (Jung Soo Bin), cô gái mồ côi vô tình vướng vào hàng loạt bí ẩn liên quan đến áp lực thành tích, phân cấp quyền lực và cái chết nhiều uẩn khúc của cha. Mối quan hệ đối đầu giữa Seul Gi và Yoo Jae Yi (Lee Hyeri), nữ sinh đứng đầu trường, trở thành tâm điểm câu chuyện.

Bộ phim tạo dấu ấn khi tập trung vào xung đột học đường, đồng thời phản ánh hệ thống giáo dục khắc nghiệt. Biên kịch chọn lối khai thác thiên về đấu trí, yếu tố bí ẩn và các ẩn dụ xã hội thay vì các phân đoạn bạo lực.

9. Solo Leveling mùa hai

Trailer 'Solo Leveling' mùa hai Trailer "Solo Leveling: Arise from the Shadow". Video: Crunchyroll

Tác phẩm hoạt hình xây dựng thế giới nơi các cánh cổng hầm ngục xuất hiện, kéo theo quái vật tràn vào đời thực. Con người thức tỉnh sức mạnh để trở thành thợ săn, nhưng Sung Jin Woo lại là thợ săn yếu nhất. Một biến cố trong hầm ngục đặc biệt trao cho anh "hệ thống người chơi", cho phép tăng cấp không giới hạn. Từ đây, Jin Woo dần mạnh lên, khám phá nguồn gốc sức mạnh và vai trò trong cuộc chiến giữa các thế lực siêu nhiên.

Mùa hai Arise from the Shadow theo chân anh đối mặt những hầm ngục cấp cao, các Monarchs và những bí mật liên quan đến cuộc chiến giữa phe Rulers và Monarchs. Sức hút của mùa mới đến từ việc cốt truyện được mở rộng, trận chiến quy mô lớn. Anime giữ nhịp kể nhanh, dễ theo dõi và khai thác quá trình trưởng thành của Jin Woo.

10. Bạch nguyệt phạn tinh

Diễn viên Bạch Lộc (phải) và Ngạo Thụy Bằng trong "Bạch nguyệt phạn tinh". Video: iQIYI

Bộ phim xoay quanh Bạch Thước (Bạch Lộc thủ vai), mang ký ức về vị thần từng cứu cô thuở nhỏ. Quyết tâm tu tiên để báo đáp ân nhân, cô gặp Phạn Việt (Ngao Thụy Bằng), quỷ vương của Cực Vực. Từ quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cả hai phát triển tình cảm, cùng đối mặt các thế lực.

Hệ thống nhân vật được mở rộng hơn so với nguyên tác tiểu thuyết. Tuy nhiên, một số thay đổi gây tranh cãi, đặc biệt là cách xây dựng Bạch Thước đôi lúc thiếu nhất quán, làm giảm thiện cảm so với bản gốc. Các tập đầu đạt 18,85 triệu lượt xem, theo đơn vị thống kê số liệu Vân Hợp (Trung Quốc). Tác phẩm còn xác lập kỷ lục trên nền tảng iQIYI khi đạt "độ nhiệt" 7.343 điểm trong ngày đầu, trở thành phim có lượt xem mở màn cao nhất kể từ năm 2022.

Quế Chi