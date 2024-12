Khán giả chỉ trích tình tiết trong 'Squid Game 2'

"Squid Game 2" có câu thoại về người lính Hàn tham chiến ở Việt Nam, khiến nhiều khán giả bất bình và đòi "tẩy chay phim".

Squid Game phần hai ra mắt vào ngày 26/12, sau thành công của phần một phát hành năm 2021. Trong tập 5, nhân vật Kang Dae Ho (do Kang Ha Neul thủ vai) kể với nhóm bạn: "Bố tôi từng tham gia chiến tranh Việt Nam", tiếp đó, một người bạn khác nhận xét: "Bố cậu là người tuyệt vời" trước biểu cảm ngưỡng mộ của nhiều nhân vật xung quanh.

Sáng 27/12, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích chi tiết trên, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người nói sẽ "tẩy chay phim". Một số tài khoản nói bức xúc khi xem phân đoạn, cho rằng biên kịch không tìm hiểu kỹ lưỡng lịch sử Việt Nam. Một người dùng viết: "Phim quá tệ, tôi rất thất vọng".

Tạo hình nhân vật chính Gi Hun - Lee Jung Jae đóng - trong "Squid Game 2". Phim phát sóng trong nước với nhãn dán T18 (được phổ biến cho khán giả trên 18 tuổi). Ảnh: Netflix

Cục trưởng Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết sau khi nắm được thông tin, Cục đang tiến hành rà soát phim, nếu có vi phạm sẽ xử lý đúng quy định pháp luật. Theo Luật điện ảnh sửa đổi 2022, phim chiếu trên Internet được áp dụng hình thức hậu kiểm. Các tổ chức, cá nhân chỉ được phổ biến phim có giấy phép phân loại hoặc được biên tập, cấp quyết định phát sóng; cho hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; dừng chiếu phim khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Binh sĩ Hàn Quốc từng tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam, gây ra nhiều vụ thảm sát hàng nghìn người dân vô tội. Theo điều tra của tiến sĩ lịch sử Ku Su-jeong, người khởi xướng phong trào Xin lỗi Việt Nam, 9.000 người Việt Nam thiệt mạng trong các vụ thảm sát của quân đội Hàn Quốc.

Nội dung phần hai lấy bối cảnh ba năm sau khi người chơi 456 - Gi Hun (Lee Jung Jae đóng) - chiến thắng Squid Game. Nhân vật quyết tâm tìm ra những kẻ đứng sau và chấm dứt trò chơi tàn ác, trong đó có Hwang In Ho (Lee Byung Hun) - người điều phối các trò chơi. Dàn diễn viên mùa hai còn có Wi Ha Jun, Gong Yoo, các gương mặt mới. Trước ngày ra mắt ba tuần, dự án được đề cử Phim truyền hình chính kịch hay nhất giải Quả Cầu Vàng 2025.

Netflix là dịch vụ phát hành phim trực tuyến hàng đầu thế giới. Năm 2020, do nhu cầu giải trí ở nhà của khán giả vì đại dịch, công ty này đạt mức tăng kỷ lục 37 triệu, lần đầu có 200 triệu thuê bao. Ngày 23/12, Netflix bắt đầu hoạt động chính thức tại Việt Nam. Nền tảng lựa chọn không cung cấp dịch vụ truyền hình, chỉ phổ biến phim, theo thông báo từ Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử.

Nền tảng này từng gỡ nhiều phim, trong đó có Little Women vì có yếu tố xuyên tạc lịch sử, Pine Gap - series gián điệp - bị phát hiện có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put Your Head on My Shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò". Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) vi phạm tương tự.

Mai Nhật - Quế Chi