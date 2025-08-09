10 ngôi sao bị tước băng đội trưởng

Ter Stegen (Barca). Đầu mùa 2024-2025, sau 10 năm thi đấu cho Barca, Ter Stegen trở thành đội trưởng. Tuy nhiên, sau khi bị đứt gân bánh chè hồi tháng 9/2024, anh phải nghỉ gần hết mùa và không còn là lựa chọn số một. HLV Hansi Flick đặt nhiều niềm tin hơn vào Wojciech Szczesny, thủ môn giúp Barca giành ba danh hiệu từ đầu năm 2025 và Joan Garcia, người mới được mua về từ Espanyol với giá 30 triệu USD.
Trong kỳ chuyển nhượng hè, Barca muốn Ter Stegen tìm CLB mới. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng gây mâu thuẫn. Để trì hoãn chuyển nhượng, thủ môn người Đức được cho là tự thực hiện phẫu thuật chấn thương lưng và nghỉ thi đấu dài hạn. Anh thậm chí từ chối ký vào báo cáo y tế, văn bản mà Barca phải gửi cho Ban tổ chức La Liga để đánh giá tình hình. Nếu Ter Stegen nghỉ ít nhất 5 tháng, Barca có quyền dùng khoảng trống lên đến 80% lương để đăng ký Szczesny, Garcia và một số cầu thủ khác. Nhưng nếu gửi chậm báo cáo, những cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài cho đến khi có giải pháp khác.
Trước thái độ thiếu hợp tác của Ter Stegen, ngày 7/8, Barca đã tiến hành kỷ luật và tạm tước băng đội trưởng. Nhưng một ngày sau đó, sau khi thủ môn người Đức đồng ý ký vào báo cáo y tế, ban lãnh đạo dừng kỷ luật và trả lại băng đội trưởng.
Ter Stegen (Barca). Đầu mùa 2024-2025, sau 10 năm thi đấu cho Barca, Ter Stegen trở thành đội trưởng. Tuy nhiên, sau khi bị đứt gân bánh chè hồi tháng 9/2024, anh phải nghỉ gần hết mùa và không còn là lựa chọn số một. HLV Hansi Flick đặt nhiều niềm tin hơn vào Wojciech Szczesny, thủ môn giúp Barca giành ba danh hiệu từ đầu năm 2025 và Joan Garcia, người mới được mua về từ Espanyol với giá 30 triệu USD.
Trong kỳ chuyển nhượng hè, Barca muốn Ter Stegen tìm CLB mới. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng gây mâu thuẫn. Để trì hoãn chuyển nhượng, thủ môn người Đức được cho là tự thực hiện phẫu thuật chấn thương lưng và nghỉ thi đấu dài hạn. Anh thậm chí từ chối ký vào báo cáo y tế, văn bản mà Barca phải gửi cho Ban tổ chức La Liga để đánh giá tình hình. Nếu Ter Stegen nghỉ ít nhất 5 tháng, Barca có quyền dùng khoảng trống lên đến 80% lương để đăng ký Szczesny, Garcia và một số cầu thủ khác. Nhưng nếu gửi chậm báo cáo, những cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài cho đến khi có giải pháp khác.
Trước thái độ thiếu hợp tác của Ter Stegen, ngày 7/8, Barca đã tiến hành kỷ luật và tạm tước băng đội trưởng. Nhưng một ngày sau đó, sau khi thủ môn người Đức đồng ý ký vào báo cáo y tế, ban lãnh đạo dừng kỷ luật và trả lại băng đội trưởng.
Harry Maguire (Man Utd). Hồi tháng 7/2023, sau một mùa sa sút phong độ, ít được vào sân và mất vị thế trong phòng thay đồ, Maguire bị tước băng thủ quân. HLV trưởng khi đó, Erik Ten Hag cần một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau đó, Bruno Fernandes đảm nhận trọng trách cho đến ngày nay.
Harry Maguire (Man Utd). Hồi tháng 7/2023, sau một mùa sa sút phong độ, ít được vào sân và mất vị thế trong phòng thay đồ, Maguire bị tước băng thủ quân. HLV trưởng khi đó, Erik Ten Hag cần một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau đó, Bruno Fernandes đảm nhận trọng trách cho đến ngày nay.
Mauro Icardi (Inter). Tháng 2/2019, Inter tước băng đội trưởng của Icardi sau nhiều tháng tranh cãi liên quan đến đại diện và là vợ cũ của anh Wanda Nara - người đã có những phát ngôn gây bất đồng với ban lãnh đạo. Lãnh đạo CLB và HLV Luciano Spalletti đều cho rằng mâu thuẫn làm tổn hại đến sự gắn kết toàn đội. Icardi phản ứng bằng cách từ chối chơi trận gặp Rapid Vienna tại Europa League, qua đó chấm dứt mọi khả năng hòa giải. Đến kỳ chuyển nhượng hè, tiền đạo người Argentina chuyển sang PSG.
Mauro Icardi (Inter). Tháng 2/2019, Inter tước băng đội trưởng của Icardi sau nhiều tháng tranh cãi liên quan đến đại diện và là vợ cũ của anh Wanda Nara - người đã có những phát ngôn gây bất đồng với ban lãnh đạo. Lãnh đạo CLB và HLV Luciano Spalletti đều cho rằng mâu thuẫn làm tổn hại đến sự gắn kết toàn đội. Icardi phản ứng bằng cách từ chối chơi trận gặp Rapid Vienna tại Europa League, qua đó chấm dứt mọi khả năng hòa giải. Đến kỳ chuyển nhượng hè, tiền đạo người Argentina chuyển sang PSG.
William Gallas (Arsenal). Sự cố bắt đầu từ một cơn thịnh nộ của Gallas sau trận hòa Birmingham City: từ chối rời sân và đá vào các biển quảng cáo. Đến tháng 11/2008, sau khi hậu vệ người Pháp chỉ trích gay gắt các đồng đội trong các cuộc phỏng vấn và một cuốn tự truyện, cựu HLV Arsene Wenger quyết định tước băng đội trưởng. Sau khi bị phạt, Gallas từ chối thi đấu và bị phạt thêm hai tuần lương. Người thay thế anh làm đội trưởng là Cesc Fabregas.
William Gallas (Arsenal). Sự cố bắt đầu từ một cơn thịnh nộ của Gallas sau trận hòa Birmingham City: từ chối rời sân và đá vào các biển quảng cáo. Đến tháng 11/2008, sau khi hậu vệ người Pháp chỉ trích gay gắt các đồng đội trong các cuộc phỏng vấn và một cuốn tự truyện, cựu HLV Arsene Wenger quyết định tước băng đội trưởng. Sau khi bị phạt, Gallas từ chối thi đấu và bị phạt thêm hai tuần lương. Người thay thế anh làm đội trưởng là Cesc Fabregas.
Neymar (tuyển Brazil). Sau trận chung kết Cup Pháp hồi tháng 5/2019, Neymar đấm một khán giả xúc phạm anh khi nhận HC bạc. Hành vi này phơi bày tính khí nóng nảy và khiến tiền đạo Brazil hứng chỉ trích. Sau đó, HLV tuyển Brazil, Tite chỉ định Dani Alves làm đội trưởng thay tiền đạo mang áo số 10. Sau khi Alves nghỉ thi đấu, băng đội trưởng thuộc về Thiago Silva và Marquinhos.
Neymar (tuyển Brazil). Sau trận chung kết Cup Pháp hồi tháng 5/2019, Neymar đấm một khán giả xúc phạm anh khi nhận HC bạc. Hành vi này phơi bày tính khí nóng nảy và khiến tiền đạo Brazil hứng chỉ trích. Sau đó, HLV tuyển Brazil, Tite chỉ định Dani Alves làm đội trưởng thay tiền đạo mang áo số 10. Sau khi Alves nghỉ thi đấu, băng đội trưởng thuộc về Thiago Silva và Marquinhos.
Granit Xhaka (Arsenal). Vào ngày 27/10/2019, sau khi bị thay ra trong trận hòa Crystal Palace 2-2, tiền vệ người Thụy Sĩ bị nhiều CĐV la ó. Anh đáp trả một cách mỉa mai, đưa tay lên tai trước khi cởi áo và ném xuống đất. Hệ quả là cựu HLV Unai Emery tước băng đội trưởng của Xhaka và trao cho Pierre-Emerick Aubameyang.
Granit Xhaka (Arsenal). Vào ngày 27/10/2019, sau khi bị thay ra trong trận hòa Crystal Palace 2-2, tiền vệ người Thụy Sĩ bị nhiều CĐV la ó. Anh đáp trả một cách mỉa mai, đưa tay lên tai trước khi cởi áo và ném xuống đất. Hệ quả là cựu HLV Unai Emery tước băng đội trưởng của Xhaka và trao cho Pierre-Emerick Aubameyang.
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Sau khi thay Xhaka, Aubameyang gặp vấn đề kỷ luật, liên tục vắng mặt các buổi tập và trận đấu. Anh còn vi phạm quy định khi trở lại muộn sau chuyến thăm Pháp vào tháng 12/2021. Với quyết tâm áp đặt văn hóa chuyên nghiệp, HLV Mikel Arteta tước băng đội trưởng của Aubameyang. Đến tháng 1/2022, tiền đạo người Gabon chuyển sang Barca.
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). Sau khi thay Xhaka, Aubameyang gặp vấn đề kỷ luật, liên tục vắng mặt các buổi tập và trận đấu. Anh còn vi phạm quy định khi trở lại muộn sau chuyến thăm Pháp vào tháng 12/2021. Với quyết tâm áp đặt văn hóa chuyên nghiệp, HLV Mikel Arteta tước băng đội trưởng của Aubameyang. Đến tháng 1/2022, tiền đạo người Gabon chuyển sang Barca.
John Terry (tuyển Anh). Tháng 2/2010, cựu HLV Fabio Capello tước băng đội trưởng của Terry vì quan hệ ngoài luồng giữa hậu vệ này với Vanessa Perroncel - bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge. Ông khẳng định quyết định này là vì lợi ích đội bóng. Dù chấp nhận mất băng đội trưởng, hình ảnh của Terry vẫn bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt công chúng.
Hai năm sau đó, sau khi giành lại băng đội trưởng, Terry một lần nữa bị phế truất vì cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand. Trung vệ CLB Chelsea phủ nhận cáo buộc, nhưng LĐBĐ Anh (FA) vẫn mạnh tay. Quyết định này gây ra căng thẳng nội bộ dẫn đến việc Capello từ chức, vì cảm thấy FA tước bỏ quyền lực của ông đối với đội tuyển.
John Terry (tuyển Anh). Tháng 2/2010, cựu HLV Fabio Capello tước băng đội trưởng của Terry vì quan hệ ngoài luồng giữa hậu vệ này với Vanessa Perroncel - bạn gái của đồng đội cũ Wayne Bridge. Ông khẳng định quyết định này là vì lợi ích đội bóng. Dù chấp nhận mất băng đội trưởng, hình ảnh của Terry vẫn bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt công chúng.
Hai năm sau đó, sau khi giành lại băng đội trưởng, Terry một lần nữa bị phế truất vì cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand. Trung vệ CLB Chelsea phủ nhận cáo buộc, nhưng LĐBĐ Anh (FA) vẫn mạnh tay. Quyết định này gây ra căng thẳng nội bộ dẫn đến việc Capello từ chức, vì cảm thấy FA tước bỏ quyền lực của ông đối với đội tuyển.
Robert Lewandowski (tuyển Ba Lan). Đầu tháng 6/2025, Lewandowski từ chối chơi hai trận gặp Moldova và Phần Lan vì cạn kiệt thể lực sau một mùa giải dài. Không lâu sau đó, với lý do vì lợi ích tập thể, cựu HLV Michał Probierz tước băng đội trưởng của cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển.
Tiền đạo 36 tuổi lập tức phản ứng mạnh, tuyên bố không chơi cho đội tuyển chừng nào Probierz còn làm HLV. Sau khi Ba Lan thua Phần Lan 1-2, Probierz phải ra đi, nhường chỗ cho HLV mới Jan Urban. Thay đổi này, theo truyền thông Ba Lan, có thể giúp Lewandowski trở lại. Tuy nhiên, hiện chưa rõ anh có tiếp tục mang băng đội trưởng hay không.
Robert Lewandowski (tuyển Ba Lan). Đầu tháng 6/2025, Lewandowski từ chối chơi hai trận gặp Moldova và Phần Lan vì cạn kiệt thể lực sau một mùa giải dài. Không lâu sau đó, với lý do vì lợi ích tập thể, cựu HLV Michał Probierz tước băng đội trưởng của cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển.
Tiền đạo 36 tuổi lập tức phản ứng mạnh, tuyên bố không chơi cho đội tuyển chừng nào Probierz còn làm HLV. Sau khi Ba Lan thua Phần Lan 1-2, Probierz phải ra đi, nhường chỗ cho HLV mới Jan Urban. Thay đổi này, theo truyền thông Ba Lan, có thể giúp Lewandowski trở lại. Tuy nhiên, hiện chưa rõ anh có tiếp tục mang băng đội trưởng hay không.
Samuel Eto'o (tuyển Cameroon). Năm 2011, Eto'o dẫn đầu cuộc đình công đòi LĐBĐ Cameroon trả thưởng cho các tuyển thủ, dẫn tới việc bị cấm triệu tập 8 tháng. Đến sau World Cup 2014, cựu HLV Volker Finke quyết định không triệu tập Eto'o và 12 tuyển thủ khác, đồng thời trao băng đội trưởng cho Stephane Mbia. Sau đó, cựu sao Barca và Inter kết thúc luôn sự nghiệp quốc tế với kỷ lục 56 bàn cho Cameroon. Anh trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon từ tháng 12/2021.
Samuel Eto'o (tuyển Cameroon). Năm 2011, Eto'o dẫn đầu cuộc đình công đòi LĐBĐ Cameroon trả thưởng cho các tuyển thủ, dẫn tới việc bị cấm triệu tập 8 tháng. Đến sau World Cup 2014, cựu HLV Volker Finke quyết định không triệu tập Eto'o và 12 tuyển thủ khác, đồng thời trao băng đội trưởng cho Stephane Mbia. Sau đó, cựu sao Barca và Inter kết thúc luôn sự nghiệp quốc tế với kỷ lục 56 bàn cho Cameroon. Anh trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon từ tháng 12/2021.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, AFP