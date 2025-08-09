10 ngôi sao bị tước băng đội trưởng

Ter Stegen (Barca). Đầu mùa 2024-2025, sau 10 năm thi đấu cho Barca, Ter Stegen trở thành đội trưởng. Tuy nhiên, sau khi bị đứt gân bánh chè hồi tháng 9/2024, anh phải nghỉ gần hết mùa và không còn là lựa chọn số một. HLV Hansi Flick đặt nhiều niềm tin hơn vào Wojciech Szczesny, thủ môn giúp Barca giành ba danh hiệu từ đầu năm 2025 và Joan Garcia, người mới được mua về từ Espanyol với giá 30 triệu USD.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Barca muốn Ter Stegen tìm CLB mới. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng gây mâu thuẫn. Để trì hoãn chuyển nhượng, thủ môn người Đức được cho là tự thực hiện phẫu thuật chấn thương lưng và nghỉ thi đấu dài hạn. Anh thậm chí từ chối ký vào báo cáo y tế, văn bản mà Barca phải gửi cho Ban tổ chức La Liga để đánh giá tình hình. Nếu Ter Stegen nghỉ ít nhất 5 tháng, Barca có quyền dùng khoảng trống lên đến 80% lương để đăng ký Szczesny, Garcia và một số cầu thủ khác. Nhưng nếu gửi chậm báo cáo, những cầu thủ này sẽ phải ngồi ngoài cho đến khi có giải pháp khác.

Trước thái độ thiếu hợp tác của Ter Stegen, ngày 7/8, Barca đã tiến hành kỷ luật và tạm tước băng đội trưởng. Nhưng một ngày sau đó, sau khi thủ môn người Đức đồng ý ký vào báo cáo y tế, ban lãnh đạo dừng kỷ luật và trả lại băng đội trưởng.