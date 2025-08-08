Barca tước băng đội trưởng của Ter Stegen

Tây Ban NhaViệc thủ môn người Đức từ chối ký vào báo cáo y tế trở thành giọt nước tràn ly khiến Barca phải hành động.

"CLB, với sự đồng thuận của bộ phận thể thao và ban huấn luyện, quyết định tạm tước băng đội trưởng của Ter Stegen", Barca thông báo chiều 7/8. "Trong thời gian này, vai trò đội trưởng sẽ do đội phó thứ nhất Ronald Araujo đảm nhiệm".

Ter Stegen tới sân tập Barca sáng 7/8 để kiểm tra sức khỏe định kỳ sau ca phẫu thuật, trước khi về nhà và nhận thông báo bị tước băng đội trưởng. Ảnh: FCB

Barca muốn giải quyết nhanh vấn đề băng đội trưởng vì theo truyền thống, đội trưởng sẽ phát biểu trước trận tranh Cup Joan Gamper với Como vào ngày 10/8. Với mâu thuẫn đang tồn tại, việc Ter Stegen phát biểu trước đám đông sẽ phản tác dụng. Vài tuần tới, các cầu thủ Barca có thể bầu đội trưởng mới.

Ter Stegen thi đấu cho Barca từ năm 2014 và giành 17 danh hiệu, trong đó có Champions League 2015 và sáu La Liga. Thủ môn 33 tuổi trở thành đội trưởng từ đầu mùa 2024-2025. Tuy nhiên, sau khi bị rách gân bánh chè hồi tháng 9/2024, anh phải nghỉ gần hết phần còn lại của mùa giải và bị thất sủng. HLV Hansi Flick đặt nhiều niềm tin hơn vào Wojciech Szczesny, thủ môn giúp Barca giành ba danh hiệu mùa 2024-2025 và Joan Garcia, người vừa được mua từ Espanyol với giá 30 triệu USD.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Barca muốn Ter Stegen tìm một CLB mới. Nhưng điều này nhanh chóng dẫn tới mâu thuẫn. Sau đó, thủ môn 33 tuổi tự ý phẫu thuật chấn thương lưng và công bố cần nghỉ dài hạn, yếu tố cản trở chuyển nhượng. Anh thậm chí từ chối ký vào báo cáo y tế, văn bản mà Barca cần gửi cho Ban tổ chức La Liga. Nếu không có chữ ký của Ter Stegen, Ban tổ chức không thể đánh giá việc vắng mặt dài hạn và cho Barca bổ sung cầu thủ. Việc này có thể ảnh hưởng lớn để khả năng đăng ký thi đấu cho Szczesny, Garcia và Gerard Martin. Theo quy định, nếu cầu thủ phải nghỉ thi đấu đến năm tháng, CLB có quyền bổ sung cầu thủ khác với mức lương không vượt quá 80%.

Trước thái độ bất hợp tác của Ter Stegen, Barca quyết định kỷ luật mà tước băng đội trưởng chỉ là hệ quả đầu tiên. Các mức phạt khác có thể là cấm thi đấu và trừ lương từ 11 đến 30 ngày, trừ 35% lương, hoặc chấm dứt hợp đồng.

Trận tranh Cup Joan Gamper với Como vào ngày 10/8 là bước chuẩn bị cuối cùng của Barca cho mùa giải mới. Ngày 16/8, họ bắt đầu chiến dịch bảo vệ La Liga bằng chuyến làm khách trên sân Mallorca.

Thanh Quý (theo MD)