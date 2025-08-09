Barca trả lại băng đội trưởng cho Ter Stegen

Tây Ban NhaDo đồng ý ký vào báo cáo y tế, thủ môn Marc-Andre ter Stegen nhanh chóng được ban lãnh đạo Barca khôi phục vai trò thủ quân.

Tối 8/8, Barca thông báo dừng kỷ luật và tiếp tục giữ vị trí đội trưởng cho Ter Stegen. Vài giờ trước đó, thủ môn người Đức đã lên tiếng trấn an CĐV, khẳng định tình yêu với CLB và bác bỏ một số thông tin trái chiều. Anh được cho là đã ký vào báo cáo y tế để Barca gửi lên Ban tổ chức La Liga.

Ter Stegen (áo xanh) nâng Cup Nhà vua cùng Araujo hồi tháng 4. Ảnh: EFE

"Tôi có tình cảm sâu sắc với Barca, thành phố này và CĐV, những người đã sát cánh cùng tôi nhiều năm", tuyên bố của Ter Stegen có đoạn. "Tôi sẵn sàng hợp tác với ban lãnh đạo và cung cấp sự ủy quyền theo yêu cầu. Nhiều thứ có thể đã thay đổi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi: tôi yêu các bạn, Culers".

Sau tuyên bố của Ter Stegen, cựu HLV Xavi lập tức ủng hộ bằng bình luận trên mạng xã hội: "Luôn gương mẫu". Xavi là đồng đội của thủ môn người Đức giai đoạn 2014-2015 và HLV giai đoạn 2021-2024.

Ter Stegen thi đấu cho Barca từ năm 2014 và giành 17 danh hiệu, trong đó có Champions League 2015 và sáu La Liga. Đầu mùa 2024-2025, anh trở thành đội trưởng. Tuy nhiên, sau khi bị đứt gân bánh chè hồi tháng 9/2024, thủ môn người Đức phải nghỉ gần hết mùa và không còn là lựa chọn số một. HLV Hansi Flick đặt nhiều niềm tin hơn vào Wojciech Szczesny, thủ môn giúp Barca giành ba danh hiệu từ đầu năm và Joan Garcia, người mới được mua về từ Espanyol với giá 30 triệu USD.

Hè này, Barca muốn Ter Stegen tìm CLB mới. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng dẫn tới mâu thuẫn. Thủ môn người Đức được cho là tự thực hiện phẫu thuật chấn thương lưng và phải nghỉ thi đấu dài hạn, yếu tố cản trở chuyển nhượng. Anh thậm chí từ chối ký vào báo cáo y tế, văn bản mà Barca phải gửi cho Ban tổ chức La Liga để đánh giá về thời gian nghỉ thi đấu. Nếu Ter Stegen nghỉ đến 5 tháng, Barca có quyền dùng khoảng trống đến 80% lương để đăng ký cho Szczesny, Garcia và một số cầu thủ khác. Nhưng nếu chậm gửi báo cáo y tế, những cầu thủ này có thể phải ngồi ngoài cho đến khi tìm ra giải pháp khác.

Trước sự bất hợp tác của Ter Stegen, Barca đã quyết định mở hồ sơ kỷ luật và tạm tước băng đội trưởng. Ban đầu, lãnh đạo chỉ định đội phó thứ nhất Ronald Araujo làm quyền đội trưởng. Sau đó, các cầu thủ sẽ bầu đội trưởng chính thức.

Ngày 10/8, Barca sẽ tranh Cup giao hữu thường niên Joan Gamper với Como. Theo thông lệ, đội trưởng Barca sẽ phát biểu trước giờ bóng lăn. Hiện chưa rõ Ter Stegen hay Araujo sẽ thực hiện nhiệm vụ này.

Thanh Quý (theo MD)