10 món ăn dân dã cho lần đầu đến miền Tây

Cua đồng rang me: Cua rửa sạch, lấy gạch để riêng, bỏ yếm, chẻ thân làm đôi rồi ướp với muối, tiêu, đường, tỏi băm nhuyễn. Dầm me lấy nước cốt. Rang cua càng với tỏi băm, cho phần gạch cua vào xào chín, thêm nước cốt me, muối, hạt nêm cho vừa miệng. Đảo đều tay, đến khi cua chuyển sang màu đỏ là đã chín. Vị chua ngọt quyện trong từng miếng cua thơm, béo cho cảm giác ngon miệng. Món này có thể dùng kèm cơm trắng rất bắt vị.