10 loại pizza nên thử trên thế giới

Người dân thành phố New Haven, bang Connecticut, Mỹ, gọi loại bánh pizza truyền thống của mình là apizza. Đế Bánh pizza kiểu New Haven mỏng và giòn, được làm chín trong lò nướng bánh bằng gạch, dùng nguyên liệu bằng than để đốt nóng tạo hương vị hơi cháy khét. Phiên bản bánh đơn giản nhất loại bánh này là nước sốt cùng phô mai. Ngoài ra, loại topping phổ biến nhất được rắc trên bánh gồm ngao trắng, phô mai mozzarella, tỏi, lá kinh giới. Ảnh: CTPost