MỹDanh sách 10 động cơ tốt nhất năm 2025 chủ yếu của xe hybrid và xe điện và duy nhất một cỗ máy động cơ đốt trong.

Năm nay, các chuyên gia của WardsAuto - trang tin chuyên về ôtô ở Mỹ - đánh giá 28 mẫu xe đề cử, bao gồm 20 xe điện. Trong số 20 xe này, có 10 xe chạy bằng pin và 10 xe còn lại sử dụng hệ truyền động hybrid.

Động cơ ICE của Chevrolet Corvette ZR1, một trong những động cơ giành chiến thắng. Ảnh: Chevrolet

Giải thưởng vinh danh những hệ truyền động tiên tiến và hiệu suất cao nhất trên thị trường. Năm nay, với sự gia tăng đột biến của xe điện tại Mỹ, không có gì ngạc nhiên khi danh sách này nghiêng hẳn về xe hybrid và xe điện.

Dưới đây là danh sách những mẫu xe với hệ truyền động giành chiến thắng được liệt kê theo bảng chữ cái:

Danh sách xe giành giải Động cơ Hệ truyền động BMW M5 4.4 V8 Turbocharged PHEV Chevrolet Corvette ZR1 5.5 V8 Tăng áp kép ICE Dogde Charger Daytona Môtơ điện BEV Ford F-150 3.5 V6 Turbocharged HEV Honda Civic Hybrid 2.0 I4 HEV Hyundai Ioniq 9 Môtơ điện BEV Lexus LX 700h 3.4 V6 Turbocharged HEV Lucid Gravity Môtơ điện BEV Mercedes-AMG E53 3.0 I6 Turbocharged PHEV Nissan Leaf Môtơ điện BEV

Danh sách 10 động cơ tốt nhất năm 2025 có tới 6 mẫu xe trở lại từ năm 2024, trong đó có hai xe giành chiến thắng với hệ truyền động hybrid là Honda Civic và Ford F-150. Riêng Honda - đây là lần thứ ba liên tiếp giành danh hiệu "10 động cơ và hệ truyền động tốt nhất" của WardsAuto, sau chiến thắng năm 2024 và 2023 cho mẫu xe Civic và Accord.

Giải thưởng 10 động cơ tốt nhất năm của WardsAuto đã ghi nhận 31 năm hoạt động. Tiêu chí chấm điểm dựa trên mã lực, mô-men xoắn, khả năng kiểm soát NHV (tiếng ồn, độ rung, độ xóc), hiệu suất và công nghệ.

Minh Vũ