10 đôi giày chạy tốt cho runner trình độ trung bình

Với lớp đệm cần thiết mang lại sự thoải mái, nhưng cũng có độ phản hồi cho phép bạn tăng tốc mà không lo cảm giác nặng nề.

Runner thường có các buổi tập với tốc độ khác nhau trong giáo án, những người đã có nền tảng thể lực tốt với vài năm kinh nghiệm trên đường chạy thường tìm kiếm loại giày không quá cồng kềnh, nhẹ hơn, giúp họ tích lũy mileage một cách linh hoạt hơn. Đó là lý do chúng tôi đã chọn ra 10 mẫu giày có thể đáp ứng hoàn hảo những buổi tập ở tốc độ "trung bình". Đây là những bài chạy không đủ chậm để bạn có thể vừa chạy vừa trò chuyện thoải mái - vốn phù hợp với loại giày có đệm dày truyền thống, nhưng cũng không căng như các bài chạy biến tốc với mỗi 400m, hoặc 800m phù hợp với giày đua hoặc giày tập tốc độ chuyên dụng.

Dưới đây là 10 đôi giày tiêu biểu từ các thương hiệu hàng đầu, với mỗi đôi có những điểm mạnh riêng. Việc lựa chọn đôi nào phụ thuộc vào sở thích và nhu cầu của bạn.

adidas Supernova Rise 2

Nếu Supernova Prima 2 là lựa chọn tốt cho các buổi chạy dễ, thì ở bước nâng cao hơn dành cho các buổi chạy hưng phấn hơn, lựa chọn đó là adidas Supernova Rise 2. Đôi giày này có phần bị đánh giá thấp, nhưng sở hữu mọi đặc điểm của Prima 2, dù ở mức "vừa đủ". Và đó chính là yếu tố quan trọng.

Thương hiệu Đức đã quyết định hạ thấp một chút độ dày đệm và tinh chỉnh kết cấu, giúp Rise 2 đạt cân bằng tốt hơn giữa khả năng bảo vệ và độ nảy. Kết quả là một đôi giày có khả năng tích lũy nhiều km đường chạy, nhưng nhờ trọng lượng chỉ 258 gram, nó vẫn dễ dàng đáp ứng những đoạn chạy tốc độ cao khi cần.

Asics Megablast

Asics Megablast là dòng sản phẩm mới, nhưng nhanh chóng tạo ấn tượng rất tốt. Bỏ qua tấm carbon thường thấy ở các dòng giày tốc độ, nhưng bù lại sử dụng vật liệu đế giữa có độ phản hồi cao cùng thiết kế đế dày, Asics đã tạo ra một đôi giày vừa êm ái vừa linh hoạt. Đây không phải đôi giày rẻ, với giá trên 200 euro (khoảng hơn 5 triệu đồng), nhưng hãng đã mạnh tay đầu tư công nghệ, thể hiện qua việc sử dụng vật liệu FF Turbo 2 mới - một trong những hợp chất tiên tiến bậc nhất trên thị trường hiện nay. Thêm vào đó, chiều cao đế lên tới 45 mm ở gót và 37 mm ở mũi (độ chênh 8 mm) mang lại độ êm mềm và đàn hồi ổn định.

Độ ổn định của Asics Megablast được đảm bảo bởi kết cấu thân giày được thiết kế rất tốt dù mới là phiên bản đầu tiên. Tóm lại, đây là kiểu giày cho phép bạn có thể chạy chậm rãi thoải mái, và cũng dễ dàng đẩy nhanh tốc độ khi cần mà vẫn nhận được độ phản hồi tốt. Trọng lượng khoảng 221 gram - khá nhẹ so với phân khúc này.

Brooks Ghost 17

Thương hiệu Mỹ Brooks đã tinh chỉnh dòng giày bán chạy nhất của họ để tạo ra một sản phẩm có sự cân bằng gần như hoàn hảo. Ghost 17 vẫn duy trì mức đệm êm ái, độ ổn định và độ bền cao vốn làm nên tên tuổi dòng giày này, nhưng nay trọng lượng được tối ưu hơn, chỉ còn khoảng 286 gram - con số ấn tượng. Không những vậy, đôi giày còn có độ phản hồi đúng như mong đợi: những bước chạy mượt mà và khi cần có thể bứt tốc nhẹ để cải thiện thành tích.

"Ghost 17 có thể không phải đôi giày mang lại cảm giác phấn khích tột độ nhất trong danh sách, nhưng khi nhìn vào đồng hồ, bạn sẽ ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn đúng kế hoạch đề ra", trang Runedia bình luận. Đây là một lựa chọn đảm bảo chất lượng từ một thương hiệu giày chạy uy tín và được ngưỡng mộ trên toàn cầu.

Hoka Clifton 10

Phiên bản thứ 10 của dòng giày mang tính biểu tượng nhất của Hoka tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho mục tiêu chạy thật nhiều km ở một pace thoải mái. Hoka Clifton 10 đã được cập nhật với phần đế giữa dày hơn 3 mm và sử dụng hợp chất mềm mại hơn. Thay đổi này nhằm củng cố hình ảnh Clifton như một đôi giày cực kỳ êm ái để "nuốt" hàng dặm đường, đồng thời vẫn duy trì mức trọng lượng hấp dẫn.

Chỉ nặng khoảng 258 gram và sở hữu thiết kế đế hơi cong, Hoka Clifton 10 có thể xử lý những quãng chạy tương đối nhanh mà không phải hy sinh sự thoải mái, độ êm hay tính ổn định. Đây là mẫu giày chạy road bán chạy nhất của Hoka trong gần 15 năm lịch sử của hãng, và điều đó không phải ngẫu nhiên – bản thân chất lượng của đôi giày đã lý giải sức hút ấy.

Mizuno Wave Rider 29

Mizuno Wave Rider vốn là lựa chọn phổ biến cho runner ở các dải pace cao. Gần 30 năm qua, dòng giày đến từ Nhật Bản này luôn nổi tiếng về sự cân bằng hoàn hảo giữa độ êm, sự ổn định, độ bền và độ phản hồi. Nhưng ở phiên bản thứ 29, Mizuno đã thực hiện thay đổi đáng kể khi sử dụng hợp chất đế giữa mới mềm mại hơn rất nhiều, cùng thiết kế hình dáng đế giúp tăng cường cảm giác êm ái.

Mizuno giới thiệu về Wave Rider 29 Mizuno giới thiệu về Wave Rider 29.

Thực tế, từ nhiều năm nay Mizuno đã tạo ra những đôi giày chạy rất êm, nhưng có vẻ hãng vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức do một số định kiến. Dù vậy, tinh thần cốt lõi của dòng Rider không thay đổi: đây vẫn là đôi giày có thể đáp ứng tốt cả những buổi chạy thư thả lẫn những bài chạy biến tốc căng thẳng, hoạt động như một đôi giày đa dụng. Đặc tính đó cùng chất lượng vật liệu hàng đầu và độ bền đáng tin cậy, khiến Wave Rider trở thành người bạn đồng hành lâu năm của nhiều runner.

New Balance Fresh Foam X 1080 v14

Các mẫu giày đầu bảng của New Balance luôn có hiệu suất đủ để cạnh tranh với những đôi giày vốn được coi là nhanh hơn. Dù vậy, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một mẫu giày lẽ ra thuộc nhóm Glycerin, Nimbus hay Triumph lại góp mặt ở đây bên cạnh Clifton hoặc Rider. Phiên bản 1080 v14 hiện tại hướng nhiều hơn tới việc hỗ trợ các runner có trọng lượng lớn, nhưng đôi giày này vẫn duy trì độ đệm dày dặn, đồng thời rất đàn hồi và nhẹ nhàng.

New Balance giới thiệu về Fresh Foam X 1080 v14 New Balance giới thiệu về Fresh Foam X 1080 v14.

Theo Runedia, New Balance Fresh Foam X 1080 v14 là minh chứng cho sự kết hợp giữa kết cấu được tinh chỉnh kỹ lưỡng và lớp đệm phản hồi tốt - một tổ hợp quá đủ để tạo nên hiệu năng ấn tượng cho đôi giày. Trái với cảm giác trên chân, 1080 v14 không nhẹ hơn đáng kể so với các đối thủ, cũng không sở hữu "siêu bọt" đặc biệt nào, ngoại trừ việc Fresh Foam X của New Balance cũng đã thuộc hàng cao cấp. Nhưng đôi giày này mang lại cảm giác rất nhẹ và cực kỳ nhạy bén khi chạy.

Puma Velocity Nitro 4

Puma Velocity Nitro 4 là một trong những đôi giày có sức hấp dẫn gia tăng dần theo thời gian. Ban đầu, đây là mẫu giày nổi tiếng với tỷ lệ hiệu năng trên giá thành tuyệt vời, và qua mỗi phiên bản, nó càng tiến gần hơn tới nhóm giày hiệu suất cao thực thụ.

Đôi giày này rất phù hợp để chạy tích lũy nhiều km, vì nó làm tốt hầu hết mọi khâu, vận hành ổn định và trên hết giá thành lại phải chăng. Điều bất ngờ là ở phiên bản mới, trọng lượng giày đã giảm xuống dưới 230 gram, biến nó thành một "con sói đội lốt cừu" thực sự trong thế giới giày chạy bộ.

Salomon Aero Glide 3

Vốn nổi tiếng trong lĩnh vực giày chạy địa hình, nhưng thương hiệu Pháp Salomon đang mở rộng sang mảng chạy road. Dù đây là bước đi nhiều thách thức, mẫu Salomon Aero Glide 3 cho thấy họ đang đi đúng hướng. Đôi giày năm nay được trang bị vật liệu đế giữa Energy Foam EVO hoàn toàn mới, giúp Aero Glide 3 trở thành lựa chọn hàng đầu cho các buổi tập ở mức độ trung bình.

Unbox Salomon Aero Glide 3 Unbox Salomon Aero Glide 3.

Sự thoải mái, năng động, độ êm và độ phản hồi được kết hợp hoàn hảo trong đôi giày này, cùng với những vật liệu giúp đảm bảo an toàn và ổn định ngay cả khi chạy trên những bề mặt không bằng phẳng ở công viên. Aero Glide 3 nhẹ hơn, ổn định hơn và phản hồi tốt hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Phần mũi giày được thiết kế hẹp hơn tạo nét đặc trưng riêng, dù điều này có thể là bất lợi với những người có bàn chân rộng. Nếu bạn muốn dấn thân vào các cung đường mòn trong rừng hoặc địa hình sỏi đá, Aero Glide 3 còn có phiên bản Gravel dành riêng cho mục đích đó.

Saucony Ride 18

Saucony Ride 18 thoạt nhìn có vẻ ít "nhanh nhẹn" hơn một số đối thủ cạnh tranh. Nhưng ngay khi xỏ chân, bạn sẽ nhận thấy nó lý tưởng để chạy đường dài: độ ổn định cao, độ bền bỉ tuyệt vời và đệm ở mức trung bình nhưng thừa đủ cho hầu hết runner. Không có dấu hiệu nào cho thấy Ride 18 sẽ tỏa sáng khi bạn thực sự ép tốc độ, nhưng thực tế sẽ khiến bạn bất ngờ, vì đôi giày này hoàn toàn có thể đáp ứng tốt khi bạn cần tăng tốc.

Với trọng lượng 269 gram cùng chất liệu đế giữa PWRRUN+ có độ nảy cao, Ride 18 mang lại những sải chân mượt mà và hiệu suất đáng nể. Đôi giày này cũng mang trọn một phẩm chất vốn là thương hiệu của Saucony - thể hiện xuất sắc trên bề mặt cứng. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên chạy tích lũy km trong công viên hoặc trên các con đường trải nhựa cứng, Ride 18 là lựa chọn đáng để cân nhắc.

Under Armour Infinite Elite 2