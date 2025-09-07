10 điểm check-in trên cung đường VnExpress Marathon Cần Thơ

Cần ThơCung đường VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 đi qua nhiều địa danh văn hóa, du lịch nổi bật của thành phố như Cầu Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng...

Công viên Sông Hậu

Công viên Sông Hậu là nơi xuất phát của VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Nằm sát bờ sông, công viên sở hữu không gian thoáng rộng, cây xanh xen lẫn lối dạo bộ ven sông, là địa điểm sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân thành phố. Công viên được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Cần Thơ, thường xuyên tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao.

Đây không chỉ là nơi xuất phát, mà còn là điểm đích của ba cự ly 21, 10 và 5km. Runner có thể đến sớm khởi động, chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình. Hoặc check-in sau khi về đích với tấm huy chương ở khu vực này, khi trời đã sáng rõ. Từ đây, runner có thể chụp ảnh với nền là sông Hậu hoặc Sân vận động Cần Thơ.

Chợ nổi Cái Răng

Đây là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của Cần Thơ, nằm trên cung đường 21km và 42km. Phần lớn runner sẽ chạy qua khu vực chợ nổi khi ghe thuyền bắt đầu buôn bán tấp nập vào sáng sớm. Khung cảnh sông nước nhộn nhịp sẽ mang lại trải nghiệm độc đáo, khó quên cho các VĐV.

Một chiếc thuyền bán trái cây tại Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Kiều Dương

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp nhất từ 6-7 giờ, runner có thể chụp toàn cảnh sông với những thuyền chất đầy trái cây, rau củ, hoặc ghi lại cảnh trao đổi, mua bán của người dân địa phương.

Cầu Ninh Kiều

Nằm vắt qua Rạch Cái Khế, cầu Ninh Kiều kết nối khu vực Cồn Cái Khế vào khu vực trung tâm thành phố và là một trong những điểm nhấn trên cung đường 10km và 21km. Với chiều dài gần 500 m cùng mặt cầu thoáng đãng, vị trí đứng ở đây có tầm nhìn rộng mở về phía trung tâm thành phố và dòng sông bên dưới. Khi chạy qua, runner có thể dễ dàng ghi lại khoảnh khắc "băng cầu" đặc trưng của đường đua miền Tây

Cồn Cái Khế

Xuất hiện ở cả bốn cự ly 5, 10, 21 và 42km, Cồn Cái Khế là đoạn đường ven sông rợp bóng cây xanh, gắn liền với nhịp sống của người dân địa phương. Runner sẽ băng qua khu vực này để cảm nhận sự giao thoa giữa nét hiện đại và không khí miệt vườn đặc trưng, trước khi tiếp tục tiến về những điểm mốc kế tiếp. Cồn là một vùng đất nhỏ, nhô cao hơn mặt nước, thường nằm giữa sông, còn Cái, trong tiếng Phù Nam cổ, nghĩa là sông, rạch nhỏ.

Đền thờ Vua Hùng

Nằm trên cung đường cự ly 42 km, đền Vua Hùng là nơi tôn vinh các vị vua Hùng - tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Runner sẽ chạy qua điểm này ngay trước khi về đích ở Quảng trường Bình Thủy. Kiến trúc uy nghiêm của khu đền hứa hẹn khiến hành trình chạy bộ thêm phần ý nghĩa.

Runner có thể chụp ảnh với cổng tam quan hoặc khu bậc thang chính. Đây cũng là vị trí có trạm tiếp nước nên thích hợp dừng nhanh để bổ sung năng lượng.

Chùa Thới Long Cổ Tự

Nằm trên cung đường hai cự ly 21 và 42km, chùa Thới Long Cổ Tự là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng tại Cần Thơ. Với kiến trúc đậm dấu ấn thời gian và vị trí gần bờ sông, nơi đây là điểm nhấn vừa cổ kính vừa bình yên.

Với mái ngói rêu phong và hàng cây cổ thụ, Thới Long Cổ Tự có thể giúp runner lấy lại nhịp thở và tận hưởng khoảnh khắc thư thái ở giữa chặng đua.

Công viên Lưu Hữu Phước

Nằm trên đại lộ Hòa Bình, công viên Lưu Hữu Phước nằm ở khoảng km 7,5 của cung 10km và km 19 của cung 21km. Không gian xanh rộng hơn 2 ha với lối đi uốn quanh và tượng nhạc sĩ Lưu Hữu Phước chính giữa, đây là điểm tập luyện của nhiều người yêu chạy bộ địa phương. Nhìn từ trên cao, Công viên Lưu Hữu Phước mang hình dạng của cây đàn guitar phím lõm - biểu tượng của đờn ca tài tử vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.

Công viên Lưu Hữu Phước nhìn từ trên cao. Ảnh: Huy Phong

Ban tổ chức VnExpress Marathon Cần Thơ đã lấy đó làm nguồn cảm hứng để thiết kế huy chương của giải. Chú ý các góc máy từ trên cao có thể giúp runner lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng khi chạy ngang khu vực này.

Đình Thần Tân An

Nằm trên cung đường của cả bốn cự ly, Đình Thần Tân An nằm gần Cồn Cái Khế, với mái ngói đỏ nổi bật giữa khu đô thị. Đây là di tích lâu đời mang đậm kiến trúc đình Nam Bộ, nay đã được trùng tu khang trang. Đình cách không xa Cầu đi bộ Ninh Kiều, cũng thích hợp để runner khởi động hoặc thư giãn sau khi hoàn thành cuộc đua.

Thiền viện Trúc Lâm Nam Phương

Nằm trên cung đường 42km, thiền viện Trúc Lâm Nam Phương là không gian thanh tịnh, xanh mát giữa lòng thành phố. Từ phía ngoài nhìn vào, runner sẽ thấy ba chiếc cổng, trong đó lớn nhất là cổng giữa mang biển tên của thiền viện. Cổng mang kiến trúc tiêu biểu của đình, chùa Việt Nam nhưng trên đỉnh có thiết kế theo dạng bánh lái tàu khá đặc sắc.

Quảng trường Bình Thủy

Là đích đến của cự ly 42 km, quảng trường rộng rãi, hiện đại, thuận tiện cho việc phân luồng giao thông và hỗ trợ runner phục hồi sau khi về đích. Khu vực này cũng gắn với nhiều di tích lịch sử như Nhà cổ Bình Thủy, Đình Bình Thủy.

Trọng Trung