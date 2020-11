Trong 10 đại học tốt nhất châu Âu, Vương quốc Anh có tới 6 trường, mỗi nước Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan và Pháp góp một đại diện.

STT Trường Quốc gia Thứ hạng thế giới Năm thành lập Số du học sinh - Tổng sinh viên 1 Đại học Oxford Anh 5 1096 1.459 - 11.930 2 Đại học Cambridge Anh 9 1209 7.305 - 19.580 3 Đại học London Anh 19 1826 18.705 - 34.785 4 Đại học Hoàng gia London Anh 20 1907 9.720 - 17.050 5 Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) Thụy Sĩ 26 1854 7.696 - 19.043 6 Đại học Edinburgh Anh 30 1583 12.000 - 30.450 7 Đại học Hoàng đế London Anh 34 1829 12.475 - 27.425 8 Đại học Copenhagen Đan Mạch 34 1479 1.556 - 16.079 9 Đại học Amsterdam Hà Lan 40 1632 3.792 - 20.185 10 Đại học Sorbonne Pháp 43 2018 8.687 - 43.585

Theo US news and World report, trong số 10 đại học tốt nhất châu Âu năm 2021, 6 trường của Vương quốc Anh chiếm giữ bốn vị trí đầu tiên, thứ 6 và thứ 7. Ngoài ra, cả 10 trường đều có thứ hạng cao, thuộc top 43 thế giới.

Đại học Oxford đứng đầu châu Âu, xếp thứ 5 thế giới. Được mệnh danh là trường học dành cho hoàng gia Anh, Đại học Oxford nhận rất ít sinh viên nước ngoài. Trường cũng có tổng sinh viên ít nhất trong 10 trường được xếp hạng. Ba đại diện tiếp theo của Vương quốc Anh là Đại học Cambridge, London và Hoàng gia London. Cả ba trường này đều trong top 20 thế giới.

Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan và Pháp mỗi quốc gia có một đại diện. Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) đứng thứ 5 châu Âu và 26 thế giới. Số du học sinh của trường là hơn 7.000, gần bằng một nửa tổng sinh viên (19.043).

Một tòa nhà của Đại học Amsterdam tại Công viên Khoa học Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: Shutterstock

Ba đại học Copenhagen, Amserdam, Sorbonne lần lượt đứng thứ 8, 9, 10 châu Âu. So với các trường khác, Đại học Sorbonne chỉ có ba năm tuổi đời vì được sáp nhập từ Đại học Paris-Sorbonne và Đại học Pierre et Marie Cuire. Đây cũng là lý do khiến số lượng sinh viên đại học của trường lên hơn 43.000, nhiều nhất trong top 10.

Thanh Hằng (Theo US news and World report)