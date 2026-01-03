10 cô gái xinh đẹp nhất thế giới 2025

Rosé, 29 tuổi, là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do tạp chí TC Candler bình chọn. Người đẹp là nữ thần tượng Kpop hàng đầu, hút fan nhờ tài năng âm nhạc, nhan sắc và phong cách năng động. Cô cao 1,68 m, nặng 46 kg.

TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Ảnh: Bazaar