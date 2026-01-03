10 cô gái xinh đẹp nhất thế giới 2025

Rosé, 29 tuổi, là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do tạp chí TC Candler bình chọn. Người đẹp là nữ thần tượng Kpop hàng đầu, hút fan nhờ tài năng âm nhạc, nhan sắc và phong cách năng động. Cô cao 1,68 m, nặng 46 kg.
TC Candler là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014. Ảnh: Bazaar
Rose trong MV Toxic till the end. Video: YouTube/ Rosé
Người đẹp phim Euphoria - Sydney Sweeney - xếp thứ hai. Cô 29 tuổi, là ngôi sao thế hệ mới của Hollywood. Trên Elle, diễn viên cho biết không tiêm botox hay filler vì tôn trọng sự lão hóa tự nhiên. Sweeney chú trọng dưỡng ẩm, chống nắng, tẩy trang khi chăm sóc da. Mỗi buổi sáng, cô thường lăn mặt bằng đá lạnh để giảm sưng, giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Ảnh: American Eagle
Vị trí thứ ba là ca sĩ Pharita, 21 tuổi, người Thái Lan. Cô là thành viên nhóm nhạc Kpop Babymonster. Cô cao 1,71 m, nặng khoảng 45 kg. Nữ idol theo đuổi phong cách ngọt ngào, trong trẻo. Ảnh: YG
Andrea Brillantes, 23 tuổi, xếp thứ tư, là diễn viên nổi tiếng người Philippines. Cô có hơn 21 triệu lượt theo dõi trên TikTok và 14 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Các hình ảnh, video về chủ đề làm đẹp, thời trang của Andrea Brillantes sinh động, thu hút sự quan tâm. Ảnh: Deadline
Whitney Peak, người đẹp xếp vị trí thứ năm, từng nhiều lần vào danh sách bình chọn của TC Candler. Cô là người Canada, gốc Uganda. Diễn viên nổi tiếng qua vai Zoya Lott trong Gossip Girl. Cô đóng Lenore Dove Baird, nhân vật quan trọng trong The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026). Ảnh: HBO
Deva Cassel, con gái của tài tử Vincent Cassel và minh tinh Monica Bellucci, xếp thứ sáu. Cô 21 tuổi, quốc tịch Italy, là người mẫu từ năm 14 tuổi. Deva Cassel là "nàng thơ" của nhiều thương hiệu thời trang lớn, thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện danh giá. Ngoài ra, cô đóng phim The Beautiful Summer, The Leopard. Ảnh: Dior
Deva Cassel trong phim The Leopard. Video: YouTube Zhanlueji
Vị trí thứ bảy là Becky - "bông hồng lai" người Thái - Anh. Cô 24 tuổi, tên thật là Rebecca Patricia Armstrong, là diễn viên, ca sĩ ở Thái Lan. Người đẹp cũng là gương mặt sáng giá của làng thời trang, được mời làm mẫu cho nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Ảnh: Elle
Karina, thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc aespa, hiện là một trong những nữ idol Kpop nổi tiếng nhất. Cô thường xuyên được fan khen đẹp siêu thực, "hoàn hảo hơn AI". Người đẹp 26 tuổi xếp thứ tám trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ảnh: Bazaar
Sitala, ca sĩ 30 tuổi người Thái Lan, xếp thứ chín. Cô là cựu thành viên nhóm nhạc Kpop H1-KEY. Hoạt động âm nhạc không có nhiều dấu ấn nhưng cô được chú ý nhờ gương mặt hài hòa, vóc dáng cân đối. Ảnh: GLG
Dasha Taran từng đứng thứ hai danh sách của TC Candler năm 2023. Cô 27 tuổi, cao 1,72 m, hiện chủ yếu làm việc ở Hàn Quốc. Cô có 6,4 triệu lượt theo dõi trên Instagram, là người mẫu của nhiều thương hiệu. Ảnh: Instagram Dasha
Dasha Taran khi chụp hình thời trang, quảng cáo. Video: Bilibili
Thanh Thanh