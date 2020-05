Những chuyến bay dài nhất, ngắn nhất, đẹp nhất hay nguy hiểm nhất đều đem đến trải nghiệm độc đáo.

Dưới đây là những chuyến bay được Sun đánh giá là "phi thường" nhất thế giới mà nhiều du khách có mong muốn trải nghiệm một lần trong đời.

Chuyến bay thẳng dài nhất

23h37 ngày 11/10/2019 (giờ địa phương), từ sân bay Changi, chuyến bay mang số hiệu SQ 22 của Singapore Airlines cất cánh. 5h27 ngày 12/10/2019, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Newark Liberty, Mỹ và hoàn thành sứ mệnh là chuyến bay thẳng dài nhất thế giới. Chặng bay Singapore-New York dài 18 tiếng 25 phút, lộ trình dài 15.343 km.

Tuy nhiên, Singapore Airlines sắp bị "tiếm ngôingôi" bởi Qantas, với chuyến bay từ New York-Sydney kéo dài 19 tiếng, lộ trình 16.199 km. Chuyến bay thử nghiệm này được Qantas thực hiện vào 21h27 ngày 18/10/2019 (giờ địa phương) với 49 người, trong đó có 4 phi công lái thay phiên và 2 cơ phó. Do giờ Sydney sớm hơn giờ New York 15 tiếng, hãng bay phải đề nghị hành khách chỉnh đồng hồ theo giờ của đích đến sau khi ổn định chỗ ngồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, đường bay sẽ đi vào hoạt động vào 2022 hoặc 2023.

Chuyến bay ngắn nhất

Đó là chuyến bay dài 2,7 km, từ Westray đến Papa Westray thuộc quần đảo Orkney, ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Scotland. Thời gian bay khi thời tiết đẹp là khoảng 57 giây, được Guinness công nhận là hành trình ngắn kỷ lục. Vào hôm gió lớn, thời gian sẽ dài gần gấp đôi, 90 giây.

Các chuyến bay này được điều hành bởi hãng Loganair, có giá vé 49 USD. Mỗi chuyến bay có 8 chỗ và thường để phục vụ khách du lịch tới đảo, cũng như dân địa phương về nhà.

10 chuyến bay ấn tượng nhất thế giới Video: YouTube.

Chuyến bay hạ cánh song song

Đã bao giờ bạn hạ cánh và bên cạnh bạn, một máy bay khác cũng đang làm điều tương tự ngay đường băng bên cạnh? Điều này tuy khác thường, nhưng vẫn xảy ra. Nơi bạn có cơ hội trải nghiệm việc này là ở các sân bay ở Kuala Lumpur (Malaysia), Thượng Hải (Trung Quốc) và San Francisco (Mỹ). Tại San Francisco, các chuyến bay sẽ bay qua Golden Gate (Cầu Cổng Vàng) để hạ cánh trên các đường băng chỉ cách nhau gần 230 m.

Chuyến bay nguy hiểm nhất

Nằm trên dãy Himalaya phía đông Nepal, sân bay Lukla có đường băng dốc và rất ngắn chỉ khoảng 527 m, trong khi đường băng ở nhiều sân bay quốc tế thông thường dài 2000 - 3000 m. Sân bay này nằm ở độ cao gần 3.000 m, với một bên là núi cao, bên còn lại là vực sâu 1.000 m. Chỉ cần đi chệch hướng, máy bay có thể đâm vào ngọn núi phía trước mặt ngay lập tức. Do địa hình hiểm trở, chỉ những máy bay nhỏ và trực thăng mới được phép tới đây. Với những yếu tố trên, Lukla được mệnh danh là "sân bay nguy hiểm nhất thế giới".

Đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại đây. Sự cố gần nhất là năm 2017, khi chiếc máy bay của hãng Summit Air mang số hiệu 409 bị rơi, khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng, một thành viên khác của tổ bay bị thương nặng. Năm 2008, nó được đổi tên thành Tenzing-Hillary để vinh danh hai người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest.

10 chuyến bay ấn tượng nhất thế giới Cất cánh từ sân bay Lukla. Video: YouTube.

Chuyến bay đẹp nhất

Đó là chuyến bay đưa du khách tham quan Maldives, với 1.200 hòn đảo nằm rải rác trên biển Ấn Độ Dương xanh. Bạn sẽ được nhìn thấy những đàn cá heo dưới làn nước trong vắt, những hòn đảo xanh tươi, rạn san hô hoàn hảo trong kỳ trăng mật mơ ước của cuộc đời. Giá khứ hồi cho chuyến đi này từ 250 đến 630 USD.

Chuyến bay này được thực hiện bởi hãng Maldivian. Ảnh: Alamy.

Chuyến bay tới rìa trái đất

Mataveri nằm trên đảo Phục Sinh (Chile) được bình chọn là sân bay quốc tế biệt lập nhất thế giới, nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, cách thủ đô Santiago hơn 3.800 km. Nơi này chỉ có một hãng hoạt động là LAN Airlines. Sân bay phục vụ du khách tham quan các địa điểm khảo cổ và tượng người bí ẩn trên đảo. Nó cũng nổi tiếng vì có một đường băng dài 3.318 m.

Chuyến bay tới gặp ông già Noel

Ông già Noel không phải là người duy nhất bay qua Bắc Cực vì nơi đây vẫn duy trì một số chuyến bay. Các chuyến này thường bay thẳng, từ Bắc Mỹ đến châu Á, hoặc Trung Đông. Nếu bay vào những tháng mùa đông, bạn có thể may mắn nhìn thấy Bắc Cực quang. Hiện chưa có chuyến bay thương mại nào tới Nam Cực.

Chuyến bay từ đất nước "bí ẩn nhất thế giới"

Air Koryo là hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên, bay một số chặng từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Thượng Hải (Trung Quốc), Vladivostok (Nga)... Trên chuyến bay không có sách hay tạp chí nước ngoài.

Trên các chuyến bay bạn sẽ đọc một phiên bản tiếng Anh của tờ Thời báo Bình Nhưỡng cùng các chương trình phát thanh, các bài hát từ ban nhạc nữ nổi tiếng tại quốc gia này. Ảnh: AP.

Chuyến bay đắt đỏ nhất

Với giá vé trung bình từ London, Anh đến Abu Dhabi, UAE có giá 25.000 USD/hai người, Residence của hãng Etihad là khoang hạng thương gia được mệnh danh là có vé đắt nhất thế giới. Đổi lại, hành khách sẽ có một phòng đôi trên bầu trời, phòng tắm có vòi sen cùng dịch vụ quản gia riêng. Nicole Kidman, Dannii Minogue và Holly Willoughby từng bay trong Residence.

10 chuyến bay ấn tượng nhất thế giới Bên trong khoang Residence. Video: YouTube.

Chuyến bay tới tương lai

First Airlines, có trụ sở tại Nhật Bản, tuyên bố là hãng hàng không ảo đầu tiên trên thế giới. Tại trung tâm VR (công nghệ thực tế ảo) của hãng ở Tokyo, hành khách sẽ phải trả 46 USD cho khoang thương gia hoặc 56 USD cho vé hạng nhất khi muốn thực hiện các chuyến bay ảo tới New York, Rome hoặc Hawaii.

Dù là chuyến bay ảo, bạn vẫn có đầy đủ trải nghiệm như mọi chuyến bay thông thường khi được chào đón bởi các tiếp viên. Phi hành đoàn cũng đọc các hướng dẫn an toàn bay, phục vụ khách một bữa ăn với 4 món và kính đeo VR để tạo cảm bay thật.

Anh Minh (Theo Sun)