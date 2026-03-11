10 cầu thủ tăng giá nhanh hơn vàng

10. Senny Mayulu (PSG, tăng từ 17,5 triệu lên 46,5 triệu USD, tỷ lệ tăng 166%). Mayulu là tác giả bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho PSG trước Inter trong trận chung kết Champions League 2025.
Ở 19 tuổi 14 ngày, anh là cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn trong một trận chung kết Champions League, chỉ sau Patrick Kluivert và Brian Kidd. Anh cũng là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá Pháp. Ở mùa thứ ba chơi cho đội một, cựu thành viên đội trẻ PSG đã có 72 trận, 10 bàn và chín kiến tạo.
10. Senny Mayulu (PSG, tăng từ 17,5 triệu lên 46,5 triệu USD, tỷ lệ tăng 166%). Mayulu là tác giả bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho PSG trước Inter trong trận chung kết Champions League 2025.
Ở 19 tuổi 14 ngày, anh là cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn trong một trận chung kết Champions League, chỉ sau Patrick Kluivert và Brian Kidd. Anh cũng là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá Pháp. Ở mùa thứ ba chơi cho đội một, cựu thành viên đội trẻ PSG đã có 72 trận, 10 bàn và chín kiến tạo.
9. Luka Vuskovic (Hamburg mượn từ Tottenham, tăng từ 14 triệu lên 46,5 triệu, tỷ lệ tăng 232%). Vuskovic là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Croatia. Ngay sau khi tới Hamburg hồi tháng 8/2025, trung vệ 19 tuổi giành liên tiếp hai giải thưởng "Tân binh của tháng", đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong 5 năm tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thắng 18 pha không chiến trong một trận.
ưVới chiều cao 1,93 m và sở trường đánh đầu, Vuskovic cũng trở thành vũ khí lợi hại khi tham gia tấn công, ghi 5 bàn trong 22 trận Bundesliga.
9. Luka Vuskovic (Hamburg mượn từ Tottenham, tăng từ 14 triệu lên 46,5 triệu, tỷ lệ tăng 232%). Vuskovic là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Croatia. Ngay sau khi tới Hamburg hồi tháng 8/2025, trung vệ 19 tuổi giành liên tiếp hai giải thưởng "Tân binh của tháng", đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên trong 5 năm tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu thắng 18 pha không chiến trong một trận.
ưVới chiều cao 1,93 m và sở trường đánh đầu, Vuskovic cũng trở thành vũ khí lợi hại khi tham gia tấn công, ghi 5 bàn trong 22 trận Bundesliga.
8. Johan Manzambi (Freiburg, tăng từ 9,5 triệu lên 35 triệu, tỷ lệ tăng 268%). 2025 là năm bước ngoặt của Manzambi. Tiền vệ 20 tuổi ra mắt đội tuyển Thụy Sĩ, chơi tám trận và ghi ba bàn. Anh ghi hai bàn trong hai trận thắng Thụy Điển 2-0 và 4-1, góp phần quan trọng đưa đội tuyển tới World Cup 2026.
Manzambi cũng sớm thành trụ cột của Freiburg. Anh chơi 29 trận từ đầu mùa 2025-2026, ghi bốn bàn, giúp Freiburg xếp thứ tám Bundesliga và vào thẳng vòng 1/8 Europa League. Truyền thông ca ngợi Manzambi là tiền vệ con thoi đầy năng lượng và linh hoạt.
8. Johan Manzambi (Freiburg, tăng từ 9,5 triệu lên 35 triệu, tỷ lệ tăng 268%). 2025 là năm bước ngoặt của Manzambi. Tiền vệ 20 tuổi ra mắt đội tuyển Thụy Sĩ, chơi tám trận và ghi ba bàn. Anh ghi hai bàn trong hai trận thắng Thụy Điển 2-0 và 4-1, góp phần quan trọng đưa đội tuyển tới World Cup 2026.
Manzambi cũng sớm thành trụ cột của Freiburg. Anh chơi 29 trận từ đầu mùa 2025-2026, ghi bốn bàn, giúp Freiburg xếp thứ tám Bundesliga và vào thẳng vòng 1/8 Europa League. Truyền thông ca ngợi Manzambi là tiền vệ con thoi đầy năng lượng và linh hoạt.
7. Fisnik Asllani (Hoffenhein, tăng từ 9,5 triệu lên 35 triệu, tỷ lệ tăng 268%). Tiền đạo 23 tuổi lột xác ngoạn mục sau hai năm khoác áo Austria Wien và Elversberg theo hợp đồng cho mượn.
Mùa này, anh ghi bảy bàn trong 23 trận Bundesliga, giúp Hoffenheim lên thứ ba và theo đuổi vé dự Champions League. Asllani cũng ghi hai bàn tại vòng loại World Cup, giúp tuyển Kosovo vào vòng play-off tranh vé vớt.
7. Fisnik Asllani (Hoffenhein, tăng từ 9,5 triệu lên 35 triệu, tỷ lệ tăng 268%). Tiền đạo 23 tuổi lột xác ngoạn mục sau hai năm khoác áo Austria Wien và Elversberg theo hợp đồng cho mượn.
Mùa này, anh ghi bảy bàn trong 23 trận Bundesliga, giúp Hoffenheim lên thứ ba và theo đuổi vé dự Champions League. Asllani cũng ghi hai bàn tại vòng loại World Cup, giúp tuyển Kosovo vào vòng play-off tranh vé vớt.
6. Assan Ouedraogo (Leipzig, tăng từ 8,1 triệu lên 32,4 triệu, tỷ lệ tăng 300%). Ouedraogo là mẫu tiền vệ con thoi toàn năng, hội đủ các phẩm chất như tốc độ, thể lực, kỹ thuật, khả năng sáng tạo và mở ra cơ hội.
Giới chuyên gia bắt đầu so sánh cầu thủ 19 tuổi với Paul Pogba và Ryan Gravenberch. Ouedraogo cũng tỏa sáng ngay trận ra mắt tuyển Đức, ghi bàn và góp công vào chiến thắng 6-0 trước Slovakia.
6. Assan Ouedraogo (Leipzig, tăng từ 8,1 triệu lên 32,4 triệu, tỷ lệ tăng 300%). Ouedraogo là mẫu tiền vệ con thoi toàn năng, hội đủ các phẩm chất như tốc độ, thể lực, kỹ thuật, khả năng sáng tạo và mở ra cơ hội.
Giới chuyên gia bắt đầu so sánh cầu thủ 19 tuổi với Paul Pogba và Ryan Gravenberch. Ouedraogo cũng tỏa sáng ngay trận ra mắt tuyển Đức, ghi bàn và góp công vào chiến thắng 6-0 trước Slovakia.
5. Marco Palestra (Cagliari mượn từ Atalanta, tăng từ 4 triệu lên 29 triệu, tỷ lệ tăng 625%). Palestra là tài năng trẻ hiếm hoi của bóng đá Italy trong giai đoạn khủng hoảng. Hậu vệ phải 21 tuổi trưởng thành vượt bậc sau khi rời Atalanta, chơi 21 trận Serie A cho Cagliari và ghi bàn lần đầu.
Giới chuyên môn đánh giá rất cao khả năng phòng ngự, hỗ trợ tấn công, tốc độ và thể lực của Palestra. Mùa tới, anh nhiều khả năng trở lại Atalanta.
5. Marco Palestra (Cagliari mượn từ Atalanta, tăng từ 4 triệu lên 29 triệu, tỷ lệ tăng 625%). Palestra là tài năng trẻ hiếm hoi của bóng đá Italy trong giai đoạn khủng hoảng. Hậu vệ phải 21 tuổi trưởng thành vượt bậc sau khi rời Atalanta, chơi 21 trận Serie A cho Cagliari và ghi bàn lần đầu.
Giới chuyên môn đánh giá rất cao khả năng phòng ngự, hỗ trợ tấn công, tốc độ và thể lực của Palestra. Mùa tới, anh nhiều khả năng trở lại Atalanta.
4. Ibrahim Mbaye (PSG, tăng từ 3,5 triệu lên 29 triệu, tỷ lệ tăng 728%). Mbaye là một ngôi sao trẻ khác đi lên từ đội trẻ PSG. Hồi tháng 8/2024, với 16 tuổi, sáu tháng và 23 ngày, anh lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất đá chính cho đội một.
Sau đó, anh còn lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất giành Siêu Cup châu Âu. Năm 2025, Mbaye ra mắt tuyển Senegal, chơi tám trận và ghi hai bàn.
4. Ibrahim Mbaye (PSG, tăng từ 3,5 triệu lên 29 triệu, tỷ lệ tăng 728%). Mbaye là một ngôi sao trẻ khác đi lên từ đội trẻ PSG. Hồi tháng 8/2024, với 16 tuổi, sáu tháng và 23 ngày, anh lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất đá chính cho đội một.
Sau đó, anh còn lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất giành Siêu Cup châu Âu. Năm 2025, Mbaye ra mắt tuyển Senegal, chơi tám trận và ghi hai bàn.
3. Said El Mala (Cologne, tăng từ 3,5 triệu lên 46,5 triệu, tỷ lệ tăng 1.228%). El Mala là một phát hiện mới của bóng đá Đức. Trong mùa giải đầu tiên chơi tại Bundesliga, tiền đạo cánh 19 tuổi gốc Lebanon đang có tám bàn sau 23 trận.
Anh cũng chơi tốt khi còn khoác áo đội trẻ mùa trước, với 13 bàn trong 32 trận giải hạng ba. El Mala có thể sẽ sớm rời đội đang xếp thứ 12 Bundesliga để chơi cho một CLB lớn.
3. Said El Mala (Cologne, tăng từ 3,5 triệu lên 46,5 triệu, tỷ lệ tăng 1.228%). El Mala là một phát hiện mới của bóng đá Đức. Trong mùa giải đầu tiên chơi tại Bundesliga, tiền đạo cánh 19 tuổi gốc Lebanon đang có tám bàn sau 23 trận.
Anh cũng chơi tốt khi còn khoác áo đội trẻ mùa trước, với 13 bàn trong 32 trận giải hạng ba. El Mala có thể sẽ sớm rời đội đang xếp thứ 12 Bundesliga để chơi cho một CLB lớn.
2. Yan Diomande (Leipzig, tăng từ 1,7 triệu lên 52,3 triệu, tỷ lệ tăng 2.976%). Đây được xem là một món hời của Leipzig. Chỉ hơn nửa năm sau khi gia nhập CLB Đức từ Leganes, tiền đạo cánh người Bờ Biển Ngà ghi 11 bàn trong 27 trận.
Cầu thủ 19 tuổi cũng sớm chứng minh năng lực với đội tuyển Bờ Biển Ngà khi ghi ba bàn trong chín trận. Tháng 6 tới, Diomande nhiều khả năng cùng Bờ Biển Ngà thi đấu với Đức, Ecuador và Curacao tại World Cup 2026.
2. Yan Diomande (Leipzig, tăng từ 1,7 triệu lên 52,3 triệu, tỷ lệ tăng 2.976%). Đây được xem là một món hời của Leipzig. Chỉ hơn nửa năm sau khi gia nhập CLB Đức từ Leganes, tiền đạo cánh người Bờ Biển Ngà ghi 11 bàn trong 27 trận.
Cầu thủ 19 tuổi cũng sớm chứng minh năng lực với đội tuyển Bờ Biển Ngà khi ghi ba bàn trong chín trận. Tháng 6 tới, Diomande nhiều khả năng cùng Bờ Biển Ngà thi đấu với Đức, Ecuador và Curacao tại World Cup 2026.
1. Lennart Karl (Bayern, tăng từ 1,7 triệu lên 70 triệu, tỷ lệ tăng 4.017%). Mùa trước, Karl còn chơi cho đội trẻ. Nhưng mùa này, tiền đạo cánh phải 18 tuổi trở thành ngôi sao của đội một Bayern, ghi bảy bàn, kiến tạo năm lần trong 32 trận.
Anh cũng lập hai kỷ lục cầu thủ Bayern trẻ nhất ghi bàn tại Champions League và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong ba trận Champions League liên tiếp. Nếu tiếp tục chơi tốt, Karl hoàn toàn có khả năng dự World Cup 2026 cùng tuyển Đức.
1. Lennart Karl (Bayern, tăng từ 1,7 triệu lên 70 triệu, tỷ lệ tăng 4.017%). Mùa trước, Karl còn chơi cho đội trẻ. Nhưng mùa này, tiền đạo cánh phải 18 tuổi trở thành ngôi sao của đội một Bayern, ghi bảy bàn, kiến tạo năm lần trong 32 trận.
Anh cũng lập hai kỷ lục cầu thủ Bayern trẻ nhất ghi bàn tại Champions League và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong ba trận Champions League liên tiếp. Nếu tiếp tục chơi tốt, Karl hoàn toàn có khả năng dự World Cup 2026 cùng tuyển Đức.
Ảnh: AP, AFP, PA, Imago, LP, CLB