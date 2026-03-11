10 cầu thủ tăng giá nhanh hơn vàng

10. Senny Mayulu (PSG, tăng từ 17,5 triệu lên 46,5 triệu USD, tỷ lệ tăng 166%). Mayulu là tác giả bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho PSG trước Inter trong trận chung kết Champions League 2025.

Ở 19 tuổi 14 ngày, anh là cầu thủ trẻ thứ ba ghi bàn trong một trận chung kết Champions League, chỉ sau Patrick Kluivert và Brian Kidd. Anh cũng là một trong những tiền vệ triển vọng nhất của bóng đá Pháp. Ở mùa thứ ba chơi cho đội một, cựu thành viên đội trẻ PSG đã có 72 trận, 10 bàn và chín kiến tạo.