10 sân vận động lớn nhất thế giới

Sân Rungrado 1/5 (114.000 chỗ ngồi) nằm trên đảo Rungrado giữa sông Taedong, thủ đô Bình Nhưỡng, là sân vận động lớn thứ hai thế giới. Công trình đa năng này được khánh thành ngày 1/5/1989, nhân dịp Triều Tiên đăng cai Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ 13, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh các dự án quy mô lớn nhằm khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Sân gây ấn tượng với mái vòm gồm 16 nhịp uốn cong, xếp thành vòng tròn, lấy cảm hứng từ hình dáng hoa mộc lan - loài hoa biểu tượng của Bình Nhưỡng. Khu khán đài và không gian bên trong trải rộng trên diện tích hơn 20 ha, cao hơn 60 m, gồm tám tầng và mặt sân chính rộng khoảng 22.500 mét vuông. Ban đầu, Rungrado được thiết kế cho 150.000 khán giả, song sau đợt cải tạo năm 2014, sức chứa được điều chỉnh xuống còn khoảng 114.000 chỗ ngồi, dù cấu trúc vẫn cho phép mở rộng trở lại trong tương lai.

Bên cạnh các sự kiện thể thao, Rungrado thường xuyên là nơi tổ chức những màn trình diễn nghệ thuật và đại lễ quy mô lớn của Triều Tiên. Nổi bật nhất là lễ hội Arirang, từng quy tụ hơn 100.000 người biểu diễn, được Guinness ghi nhận là màn đồng diễn thể dục lớn nhất thế giới. Sân cũng từng đăng cai sự kiện đô vật chuyên nghiệp lớn nhất lịch sử năm 1995, các trận vòng loại U23 châu Á, cũng như nhiều hoạt động chính trị - ngoại giao quan trọng, trong đó có cuộc mít tinh liên Triều năm 2018. Hiện nay, Rungrado là địa điểm chính cho các lễ chào năm mới tại Bình Nhưỡng.