10 cầu thủ mất giá nhất năm 2025

10. Ronald Araujo, Barca, giảm 35 triệu USD xuống còn 29 triệu: Hồi tháng 5, Araujo bị rê qua trong tình huống thua quyết định, dẫn đến thất bại chung cuộc 6-7 trước Inter ở bán kết Champions League. Đến tháng 11, đội trưởng người Uruguay vào bóng không cần thiết đối với Marc Cucurella, dẫn đến thẻ đỏ ở phút 44, khiến Barca thua Chelsea 0-3 ở vòng bảng.

Sự thiếu chắc chắn, thiếu điềm tĩnh và sai lầm trong những trận đấu quan trọng khiến cầu thủ 26 tuổi không còn nằm trong danh sách những trung vệ chất lượng.