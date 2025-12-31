10 cầu thủ mất giá nhất năm 2025

10. Ronald Araujo, Barca, giảm 35 triệu USD xuống còn 29 triệu: Hồi tháng 5, Araujo bị rê qua trong tình huống thua quyết định, dẫn đến thất bại chung cuộc 6-7 trước Inter ở bán kết Champions League. Đến tháng 11, đội trưởng người Uruguay vào bóng không cần thiết đối với Marc Cucurella, dẫn đến thẻ đỏ ở phút 44, khiến Barca thua Chelsea 0-3 ở vòng bảng.
Sự thiếu chắc chắn, thiếu điềm tĩnh và sai lầm trong những trận đấu quan trọng khiến cầu thủ 26 tuổi không còn nằm trong danh sách những trung vệ chất lượng.
9. Eduardo Camavinga, Real Madrid, giảm 35 triệu USD xuống còn 59 triệu: Từ tháng 8/2024, Camavinga dính sáu chấn thương, bỏ lỡ 47 trận của Real Madrid và tuyển Pháp. Khi có cơ hội vào sân, cầu thủ 23 tuổi cũng không thể hiện được nhiều, chỉ là phương án dự bị ở vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái. CĐV sân Bernabeu không còn kỳ vọng về một "Zidane mới" như thời điểm Camavinga gia nhập bốn năm trước.
8. Florian Wirtz, Liverpool, giảm 35 triệu USD, xuống còn 130 triệu: Wirzt mới chỉ có một bàn và sáu kiến tạo trong 23 trận khoác áo Liverpool, kém xa so với 57 bàn và 65 kiến tạo trong 197 trận cho đội bóng cũ Leverkusen. Màn khởi đầu kém ấn tượng khiến CĐV Liverpool không còn kỳ vọng vào cầu thủ đắt giá thứ hai kỳ chuyển nhượng hè 2025, thậm chí mong không phải là một bản hợp đồng thất bại.
7. Bernardo Silva, Man City, giảm 39 triệu USD, xuống còn 32 triệu: Silva vẫn là một cầu thủ quan trọng như khi giành 17 danh hiệu với Man City tám năm qua. Vấn đề đối với anh là tuổi tác (31) và hợp đồng (hết hạn vào tháng 6/2026), khiến giá chuyển nhượng giảm mạnh. Hiện chưa rõ ngôi sao người Bồ Đào Nha gia hạn với Man City hay tự do ra đi hè tới.
6. Martin Odegaard, Arsenal, giảm 41 triệu, xuống còn 89 triệu: Từ tháng 9/2024, Odegaard dính bốn chấn thương, bỏ lỡ 28 trận của Arsenal và tuyển Na Uy. Việc vắng mặt quá nhiều đúng vào giai đoạn sung sức khiến giá chuyển nhượng của tiền vệ 27 tuổi giảm mạnh.
5. Rodrygo, Real Madrid, giảm 47 triệu, xuống còn 71 triệu: Rodrygo sẽ không thể quên năm 2025 khi lập kỷ lục buồn tại Real - không ghi bàn trong 32 trận liên tiếp. Mùa này, tiền đạo 24 tuổi mới chỉ ghi hai bàn và kiến tạo năm lần trong 24 trận. Anh khởi sắc gần đây, nhưng chưa đủ ấn tượng như giai đoạn 2022-2024.
4. Gavi, Barca, giảm 47 triệu, xuống còn 47 triệu: Do rách dây chằng chéo đầu gối phải, Gavi từng phải nghỉ từ tháng 11/2023 đến 9/2024. Đầu mùa này, do chấn thương sụn chêm cùng đầu gối, anh phải nghỉ thêm năm tháng. Những chấn thương nghiêm trọng đang hủy hoại sự nghiệp của tiền vệ 21 tuổi. Từ một trong những cầu thủ tiềm năng nhất thế giới, giành giải Cậu Bé Vàng và Kopa Trophy 2022, Gavi đang đứng trước nguy cơ không thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao.
3. Vinicius, Real Madrid, giảm 59 triệu, xuống còn 177 triệu: Vinicius không còn là chính mình sau thất bại trước Rodri trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2024. Anh thi đấu thất thường, giảm đóng góp vào lối chơi chung, đồng thời gây thị phi không đáng có. Trong trận thắng Barca 2-1 hồi tháng 10, tiền đạo 25 tuổi công khai phản đối HLV Xabi Alonso khi bị thay ra.
2. Rodri, Man City, giảm 65 triệu, xuống còn 88 triệu: Do rách dây chằng chéo đầu gối, Rodri phải nghỉ từ tháng 9/2024 đến 5/2025. Đầu mùa này, anh gặp thêm bốn vấn đề về đầu gối và gân kheo. Tiền vệ 29 tuổi trở thành nạn nhân của những chấn thương nghiêm trọng tương tự Gavi.
1. Phil Foden, Man City, giảm 70 triệu, xuống còn 88 triệu: Sau khi giành giải Cầu thủ hay nhất Vương quốc Anh mùa 2023-2024, Foden đột ngột mất tự tin và phong độ, giảm thành tích từ 27 bàn và 13 kiến tạo xuống 13 bàn và bảy kiến tạo mùa 2024-2025. Ngôi sao 25 tuổi lấy lại phần nào phong độ đầu mùa này, với 10 bàn và bốn kiến tạo, nhưng chưa đủ để thuyết phục tất cả.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AFP, AP, Kicker