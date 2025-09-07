Rodri: 'Quả Bóng Vàng chẳng có ích gì với tôi'

Thổ Nhĩ KỳTiền vệ Rodri cho rằng việc đoạt Quả Bóng Vàng không thể bù đắp cho nỗi ám ảnh chấn thương dây chằng chéo khiến anh phải nghỉ phần lớn mùa giải trước.

Rodri gặp vấn đề nghiêm trọng trong trận gặp Arsenal hồi tháng 9/2024, phải phẫu thuật dây chằng chéo trước, sụn chêm và nghỉ thi đấu dài hạn.

Đúng lúc ấy, tiền vệ Tây Ban Nha giành Quả Bóng Vàng - giải thưởng cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới. Nhưng với Rodri, vinh quang này không thể khỏa lấp mất mát trên sân cỏ.

"Chấn thương còn ảnh hưởng lớn hơn Quả Bóng Vàng nhiều", Rodri nói trong buổi họp báo trước trận Tây Ban Nha gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt hai bảng E vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu. "Đúng là giải thưởng ấy giúp tôi có thêm chút không khí tích cực trong giai đoạn khó khăn, nhưng nó chẳng có ích gì cả. Tôi chỉ muốn trở lại làm chính mình, tận hưởng bóng đá. Đó là mục tiêu duy nhất".

Rodri giành Quả Bóng Vàng 2024 tại Paris, Pháp tối 28/10/2024. Ảnh: EFE

Sau khi khỏi chấn thương rồi tái xuất, Rodri mới chỉ thi đấu trọn vẹn một trận cho Man City mùa này - trận thua ngược Brighton ở vòng ba Ngoại hạng Anh. Tiền vệ 29 tuổi cũng mới trở lại đội tuyển, thi đấu 30 phút cuối trận thắng Bulgaria 3-0 cách đây ít ngày.

"Khi dính chấn thương nặng như vậy, điều duy nhất cầu thủ mong muốn là gạt nó sang một bên và trở lại với đam mê", Rodri bày tỏ. "Giờ tôi đã không còn cảm giác đau hay khó chịu nữa, chỉ còn thử thách là tìm lại phong độ. Tôi không muốn tự tạo áp lực, chỉ muốn tận hưởng và từng bước quay lại đỉnh cao".

Rodri cũng dành nhiều lời khen cho Martin Zubimendi - tân binh 68 triệu USD của Arsenal và được coi là "truyền nhân" của anh ở đội tuyển. "Tôi từng nói với Zubimendi rằng đây là lúc của cậu ấy, hãy giữ lấy chìa khóa của đội bóng", Rodri nói. "Cậu ấy có kỷ luật và tinh thần để trở thành một trong những người giỏi nhất. Với Arsenal, đó cũng là thử thách lớn, nhưng tôi tin cậu ấy sẽ thành công".

Về cuộc đua Quả Bóng Vàng 2025, Rodri muốn hai đàn em đồng hương Pedri và Lamine Yamal nhận giải. Nhưng anh thừa nhận Ousmane Dembele hoặc Vitinha xứng đáng hơn, sau khi cùng PSG đoạt 5 danh hiệu là Ligue 1, Cup Quốc gia, Siêu Cup Pháp, Champions League và Siêu Cup châu Âu.

HLV Luis de la Fuente cũng xác nhận Rodri đã hoàn toàn bình phục. Ông cho biết: "Rodri ở trạng thái hoàn hảo. Có thể đá chính, có thể không, nhưng điều quan trọng nhất là cậu ấy đã trở lại và mang đến nhiều niềm vui cho đội tuyển".

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)