Cựu sao Real hoài nghi về Quả Bóng Vàng

Alvaro Benito, cựu tiền vệ Real Madrid giai đoạn 1995-2002, cho rằng danh hiệu Quả Bóng Vàng không có sự công bằng tuyệt đối.

"Ở các tiêu chí trao giải, thành tích tập thể có ảnh hưởng, và tôi nghĩ nó luôn nên như vậy", Benito nói trên chương trình El Larguero của Cadena SER ngày 23/9. "Nhưng cuối cùng, đây vẫn là sự đánh giá rất chủ quan của những người bỏ phiếu".

Dembele nâng cao Quả Bóng Vàng 2025 trong lễ trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris, Pháp tối 22/9/2025. Ảnh: Reuters

Theo Benito, bản chất giải thưởng vẫn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào đánh giá cá nhân của những người cầm lá phiếu. "Khi nhìn vào bảng bầu chọn của từng quốc gia, bạn sẽ thấy hầu hết đều nghiêng về cầu thủ quê nhà hoặc những nước lân cận. Bởi vậy, tôi không thực sự tin vào sự công bằng tuyệt đối của giải thưởng này", cựu tiền vệ Real Madrid nói thêm.

Benito sinh năm 1976, từng là tiền vệ triển vọng của Real, nhưng phải sớm giã từ sân cỏ vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Anh chỉ chơi hơn 20 trận cho đội một và sau đó giải nghệ khi mới ngoài 20 tuổi. Sau khi treo giày, Benito chuyển hướng sang âm nhạc và trở thành ca sĩ chính của ban nhạc rock Pignoise, đồng thời vẫn gắn bó với bóng đá trong vai trò HLV trẻ của Real và chuyên gia bình luận trên truyền hình, phát thanh Tây Ban Nha.

Benito khẳng định Ousmane Dembele xứng đáng với danh hiệu Quả Bóng Vàng 2025, sau mùa giải bùng nổ với cú ăn ba lịch sử cùng PSG. "Dembele có mùa giải hay nhất sự nghiệp trong màu áo PSG, một tập thể chơi thứ bóng đá tuyệt vời và thống trị châu Âu từ tháng 1 đến cuối mùa, với những con số ấn tượng", anh nhấn mạnh.

Nhưng Benito đồng thời chỉ ra những cái tên khác cũng xứng đáng đoạt giải không kém Dembele. "Pedri chơi bóng như thiên thần. Lamine Yamal thì hấp dẫn hơn về mặt lối chơi", cựu tiền vệ 47 tuổi liệt kê. "Với tôi, Mbappe hay hơn Dembele. Về tiềm năng, Mbappe và Yamal chính là hai tiền đạo hay nhất thế giới lúc này".

Alvaro Benito trong trận đấu của Real Madrid năm 1996. Ảnh: El Mundo

Theo Vincent Garcia - Tổng biên tập France Football, đơn vị chủ quản Quả Bóng Vàng, bất chấp những tin đồn về việc Yamal thắng giải, Dembele đăng quang thuyết phục với số phiếu áp đảo.

Sau lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, theo nguyên tắc của France Football, ngoài thứ tự bảng tổng sắp chung cuộc, kết quả phiếu bầu của ban giám khảo là 100 nhà báo đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ chỉ được công bố bởi tạp chí này trong ấn bản đặc biệt phát hành vào thứ Bảy 27/9.

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)