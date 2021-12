10 ca khúc nhạc trẻ Việt phổ biến năm 2021

Ca khúc "Muộn rồi mà sao còn", "Rồi tới luôn"... gây chú ý năm 2021 với hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube, vào các bảng xếp hạng.

Năm nay, làng nhạc Việt vẫn chịu ảnh hưởng của Covid-19, ít nghệ sĩ ra sản phẩm quy mô lớn. Các ca khúc gây chú ý trong năm chủ yếu là nhạc trẻ, đạt triệu lượt xem nhanh chóng trên Youtube, tạo xu hướng trên mạng xã hội Facebook, TikTok... Ở các bảng xếp hạng nhạc trực tuyến như Làn Sóng Xanh, nhạc phẩm do ca sĩ trẻ thể hiện "áp đảo" về số lượng. Ngoài các ca khúc EDM, hip hop, các thể loại thư giãn và có tính chất "chữa lành" giữa đại dịch được khán giả yêu thích.

"Muộn rồi mà sao còn" - Sơn Tùng M-TP

MV "Muộn rồi mà sao còn"

Bài hát do Sơn Tùng M-TP sáng tác, thuộc thể loại Pop R&B, phát hành hồi tháng 4. Đến nay MV đạt hơn 142 triệu lượt xem trên Youtube. Ở bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2021, ca khúc trụ vững 32 tuần vị trí quán quân - thành tích 10 năm trở lại đây chưa có ca sĩ nào lập được ở giải thưởng.

MV do Jason đạo diễn, khắc họa hình ảnh chàng trai đang yêu thầm một cô gái. Anh thao thức suốt đêm, tự cười một mình khi nghĩ về người yêu. Anh ước mình là một phi hành gia, được bầu bạn với ngôi sao trên bầu trời, trò chuyện về tình yêu.

"Laylalay" - Jack

Trích MV "Laylalay" - Jack

Sản phẩm phát hành nhân sinh nhật tuổi 24 của Jack hồi tháng 4, lập tức đứng đầu bảng xếp hạng nhạc số iTunes Việt Nam, đứng đầu top trending Youtube sau sáu tiếng phát hành. Hiện MV có hơn 48 triệu lượt xem trên Youtube. Ở Bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2021, Laylalay có mặt suốt 16 tuần, đang là ứng viên đề cử cho nhiều hạng mục trao giải.

Laylalay được Jack viết theo xu hướng nhạc điện tử (EDM) pha hip hop. Nội dung là lời tâm sự của chàng trai tiếc nuối mối tình đã qua. MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, mang cốt truyện xuyên không kỳ ảo. Video mở đầu với bối cảnh cổ đại, Jack đóng vai một thủ lĩnh - vốn là ma ca rồng - được dân chúng yêu mến. Anh thương một cô gái là dân thường. Khi một cận vệ phát hiện thân phận thật, anh bị truy đuổi. Chàng trai chia tay người yêu và hy sinh. Ở kiếp sau - thời hiện đại, anh gặp lại cô gái, tiếp tục hành trình bị truy đuổi và bảo vệ người yêu. Jack cho biết đã theo học khóa võ đối kháng suốt một tháng để đóng cảnh hành động trong MV, không cần cascadeur.

"Rồi tới luôn" - Nal Phi Hồ

Ca khúc 'Rồi tới luôn' - Nal Phi Hồ

Theo thống kê của TikTok, đây là ca khúc phổ biến nhất trên nền tảng mạng xã hội này năm 2021. Hashtag #Roitoiluon trên TikTok ghi nhận hơn 530 triệu lượt xem, 1,5 triệu video sử dụng nhạc nền, hàng nghìn bản cover, remix, parody... Mang tinh thần tươi vui, nói về tâm trạng của chàng trai đi hỏi vợ, bản nhạc được công chúng yêu thích giữa lúc Covid-19 bùng phát mạnh.

Nal Phi Hồ sáng tác, phát hành dự án hồi tháng 7, đến nay video có hơn 110 triệu lượt xem trên Youtube. Anh pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc trong bài gồm cha cha cha, âm hưởng Khmer, câu hò đặc trưng của người miền Tây. Phần lời được nhận xét bình dân với hình ảnh trầu cau, dây tơ hồng, thịt kho, rau muống...

"Chỉ là không cùng nhau" - Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi

"Chỉ là không cùng nhau" - bài nhạc Hoa, lời Việt của Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi

Bản nhạc Hoa lời Việt nổi bật trong năm do hai ca sĩ trẻ Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi thể hiện. Phần lời do nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy viết từ bản gốc Thời không sai lệch do ca sĩ Ngải Thần hát - từng gây sốt trong cộng đồng người yêu nhạc Hoa. Phát hành từ tháng 3, đến nay MV có gần 100 triệu lượt xem trên Youtube, trở thành bản hit lớn nhất của hai ca sĩ trẻ.

Bài hát nói về tâm trạng vấn vương sau khi chia tay người yêu: "Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau/ Chỉ là giấu, giấu che đi ta còn yêu nhau", "Giờ buông tay để được thấy nhau về sau/ Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu"... Hình ảnh được quay tại một quán cà phê ở Đà Lạt, giữa khung cảnh núi đồi.

"Sài Gòn đau lòng quá" - Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

"Sài Gòn đau lòng quá" - Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên

Ca khúc phát hành cuối tháng 3, do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền viết dựa trên kỷ niệm buồn trong tình yêu. Anh hát cùng ca sĩ mới Hoàng Duyên. Bản phối giữ chất liệu pop ballad pha thêm chút canto-pop hiện đại, mang đến cho người nghe cảm xúc hoài niệm. MV có những hình ảnh thân thương về Sài Gòn như đi bộ quanh khu Nhà thờ Đức Bà, ngồi bệt trên cầu Mống ăn bánh mì, trải nghiệm xe buýt hai tầng...

Bốn câu hát do Hoàng Duyên thể hiện: "Cầm tấm vé trên tay, em bay đến nơi xa/ Sài gòn đau lòng quá, toàn kỷ niệm chúng ta/ Phải đi xa đến đâu, thời gian quên mất bao lâu/ Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên?" từng được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ gồm Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm, JSol, Cara... hưởng ứng độ hot ca khúc bằng cách chia sẻ lời, cover... Nhạc phẩm góp mặt suốt 15 tuần ở bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2021, đến nay có hơn 45 triệu lượt xem trên Youtube. Trên TikTok, hashtag #SaiGondaulongqua có hơn 140 triệu lượt xem, hàng nghìn video sử dụng nhạc nền.

"Trốn tìm" - Đen Vâu

MV "Trốn tìm" - Đen Vâu

Rapper ra mắt ca khúc hôm 14/5 nhân sinh nhật tuổi 32, đến nay đạt hơn 51 triệu lượt xem trên Youtube. Nhạc phẩm góp phần đưa Đen Vâu lập kỷ lục nghệ sĩ có nhiều MV (11 sản phẩm) giành top 1 Trending Youtube.

Anh cho biết đây là ca khúc tâm đắc nhất, được thu âm với thời gian kỷ lục một tuần. Nội dung nói về nỗi buồn của một người trưởng thành, hoài niệm điều xưa cũ. Bản phối sử dụng nhiều nhạc cụ mang màu sắc cổ điển như trống, piano, kèn melodica... Đen Vâu còn mời nhóm nhạc MTV hát chung.

Sản phẩm có ca từ giàu tính hình tượng, lối ví von, gieo vần mượt mà. Hình ảnh MV - do đạo diễn Thành Đồng chỉ đạo - được khen vượt trội so với nhiều dự án cũ, quay theo cảm hứng du mục.

"Nam quốc sơn hà" - Erik, Phương Mỹ Chi

Bản rap 'Nam quốc sơn hà'

Bản nhạc lần đầu được Erik giới thiệu khi tham gia sân chơi "The Heroes" hồi tháng 10. Tác phẩm do DTap, Hành Or, RTee viết, với sự hỗ trợ của nhà sản xuất Ninja Z, lấy cảm hứng từ bài thơ cổ Nam quốc sơn hà. Phương Mỹ Chi góp mặt với câu hò mở đầu, tạo hiệu ứng lớn trên các trang mạng xã hội. Nhiều người yêu nhạc khen bản nhạc hay, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Sau hai tháng đăng tải, video đạt hơn 10 triệu lượt xem, từng đứng đầu âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Bản cắt do Phương Mỹ Chi đăng TikTok hút hơn 17 triệu lượt xem, hàng chục nghìn video sử dụng lại nhạc nền.

"The Playah" - Soobin

"The Playah" - Soobin "The Playah" phiên bản biểu diễn trực tiếp của Soobin. Video: Youtube Soobin Official Hồi tháng 5, Soobin phát hành phiên bản đặc biệt của EP The Playah do SlimV đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Anh mix lại ba ca khúc được phát hành trong EP gồm Trò chơi, BlackJack, Tháng năm, biểu diễn trực tiếp với dàn nhạc. Ca sĩ được khen làm chủ sân khấu, giọng hát truyền cảm. MV hiện hút hơn 36 triệu lượt xem trên Youtube.

"Hạ còn vương nắng" - DatKaa

Trích MV "Hạ còn vương nắng" - DatKaa Trích MV "Hạ còn vương nắng". Video: Youtube DatKaa Official DatKaa sáng tác và thể hiện ca khúc hồi tháng 4, phần rap do Kido đảm nhận. Với giai điệu tươi vui, đến nay MV có gần 43 triệu lượt xem trên Youtube. Trên TikTok, Hạ còn vương nắng tạo thành xu hướng khi đạt hơn 162 triệu lượt xem, có nhiều bản cover, điệu nhảy "ăn theo". Nhiều nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Erik... cũng cover hưởng ứng.

"Khuê mộc lang" - Hương Ly, Jombie

"Khuê mộc lang" - Hương Ly, Jombie MV lyrics "Khuê mộc lang". Video: Youtube Nguyễn Hương Ly Official Nhạc phẩm lấy cảm hứng từ chuyện tình của hai nhân vật trong tiểu thuyết Tây du ký là Khuê Mộc Lang và công chúa Bách Hoa. Ra mắt hồi tháng 8 trên Youtube, bản lyrics đạt hơn 43 triệu lượt xem, vào top 20 ca khúc thịnh hành nhất năm của một trang nhạc trực tuyến. Khuê mộc lang gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, chất giọng bay bổng của Hương Ly hòa quyện phần rap của Jombie.

Tân Cao