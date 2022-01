10 bí quyết chinh phục bài nghe IELTS

Gạch chân từ khóa, chú ý từ được nhấn mạnh hoặc lên giọng, cẩn thận với chính tả và không bỏ trống câu hỏi nào... là những gợi ý làm bài thi nghe.

IELTS Listening sẽ có bốn phần với bốn đoạn ghi âm khác nhau và diễn ra trong 30 phút. Đối với bài kiểm tra trên giấy, thí sinh có thêm 10 phút để chuyển câu trả lời của mình sang phiếu. Trong khi thi trên máy tính, bạn có ít thời gian hơn để kiểm tra lại đáp án. Để làm tốt bài thi nghe, thí sinh có thể tham khảo các gợi ý sau:

1. Trong bài Listening, sự tập trung là tuyệt đối quan trọng vì bạn không bao giờ có cơ hội nghe lại. Phải tập trung nghe ở tất cả các phần, kể cả phần 1 và 2, để hiểu và bắt được từ khóa.

2. Đọc nhanh một lượt các câu hỏi và gạch chân từ khóa. Điều này sẽ giúp bạn xác định được cần tập trung vào từ nào trong bài nghe.

3. Dành 30 giây cuối mỗi phần để xem câu hỏi kế tiếp. Cách thực hiện như sau: hết phần 1, bạn xem qua phần 2. Khi nghe audio báo sang phần 2, bạn quay lại xem phần này theo hướng dẫn. Như vậy, mỗi câu hỏi bạn xem được hai lần. Sau đó, bạn tập trung và cẩn thận ghi đáp án. Riêng lỗi chính tả, bạn nên kiểm tra trong 10 phút chuyển đáp án vào phiếu trả lời.

4. Đối với bài nghe điền từ ở phần 1, người nói sẽ nhấn mạnh hoặc cao giọng hơn một chút vào từ cần điền. Vì vậy, khi nghe, bạn nên chú ý để bắt được từ đó. Tuy nhiên phần 4 khó hơn và bạn nên để ý những từ có thể paraphrase (diễn giải) được ở phần này.

5. Với dạng bài chọn đáp án đúng ở phần 3, nhiều đáp án đưa ra để gây nhiễu, đánh lừa người nghe. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy câu trả lời đúng thường được paraphrase, còn câu trả lời sai thường nhắc lại bằng một cụm y nguyên trong bài nghe. Hãy cẩn thận và không được nhầm danh từ số ít thành số nhiều và ngược lại để tránh viết sai.

6. Với dạng bài bản đồ, đừng để mất điểm vì lỗi nhầm trái và phải. Lưu ý: Nếu nhân vật đi xuống (theo hướng Nam), trái hay phải của họ sẽ ngược lại với bạn khi bạn đang ngồi làm bài thi nghe.

7. Khi nghe đọc số hoặc đánh vần tên, bạn cần đọc đề bài cẩn thận. Một số bài yêu cầu điền không quá một/hai/ba chữ hoặc số, bạn ghi thật nhanh nhưng vẫn phải cẩn thận.

Ví dụ chữ H và số 8 khi nghe họ đọc về post code, double là hai số giống nhau và triple là ba số giống nhau. Đối với tên riêng khi đánh vần, tên đó đã được nhắc đến một lần, rồi sau đó mới hỏi lại "Can you spell it please?". Khi nghe tên đó lần một, phụ âm đầu của tên khá dễ đoán, chỉ có nguyên âm là khó và chờ họ đánh vần.

8. Tuyệt đối không được bỏ trống bất kỳ câu hỏi nào. Bạn hãy đoán và chọn bất cứ đáp án nào cho là đúng vì cũng có thể lựa chọn đó sẽ đúng.

9. Luyện tập nghe hàng ngày theo câu hỏi bài tập nghe ở đề luyện thi để nghe tập trung. Chú ý đến các lỗi sai mà khi nghe mắc phải để tránh tình trạng nghe nhiều nhưng không hiểu. Bạn cũng nên luyện tập bằng loa (speaker) để quen với cách sẽ thực hiện bài nghe khi đi thi.

10. Luyện nghe theo nhiều giọng như Australia, Anh, New Zealand, Mỹ... vì khi thi, các bạn sẽ gặp nhiều giọng khác nhau.

Đinh Thị Thái Hà