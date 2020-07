10 bài tập giãn cơ cần thiết khi chạy bộ

Giãn duỗi cơ vùng đùi, bắp chân, thắt lưng chậu, cột sống... giúp runner tránh chấn thương, tăng hiệu suất thi đấu.

Chạy bộ tốt cho sức khỏe, nhưng vận động mạnh trong thời gian dài có thể làm tăng áp lực, dễ co rút, chấn thương. Do đó, các bác sĩ thường khuyên runner thực hiện các động tác co giãn trước và sau khi chạy nhằm giãn cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu, đưa dinh dưỡng lẫn oxy đến cơ bắp nhiều hơn, tăng cường phục hồi và giảm đau nhức.