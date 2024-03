10.000 người TP HCM tiêm phòng dại mỗi tháng

TP HCM ghi nhận khoảng 10.000 người tiêm vaccine phòng dại do súc vật cắn mỗi tháng kể từ đầu 2024, tăng gần 1.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 21/3, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết gần 75% người tiêm ngừa do chó cắn, tiếp đến là mèo, dơi và 4,6% là các loài vật khác. Hơn một nửa số người tiêm ngừa ghi nhận vết thương ở mức độ ba, tức vết cắn sâu xuyên qua da gây chảy máu hoặc bị súc vật liếm lên vết thương hở.

Riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, BS.CK2 Danh Thơm, Phó khoa Khám bệnh, cho biết hai tháng đầu năm nơi này ghi nhận 7 người tử vong do bệnh dại, đều ở các tỉnh chuyển đến. Bệnh viện cũng tiếp nhận gần 5.300 lượt tiêm ngừa dại trong hai tháng, tăng hơn 1.000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái.

Bác sĩ Thơm cho rằng thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi bùng phát bệnh dại. Thói quen thả rông, không rọ mõm chó, mèo cũng khiến nhiều người bị cắn hơn.

Trên cả nước, số ca mắc bệnh dại có xu hướng tăng. Đầu năm đến nay, Bộ Y tế ghi nhận 22 người tử vong do bệnh dại, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Còn năm 2023, nước ta có 82 người chết do bệnh dại, tăng 12 trường hợp so với 2022. Trong đó, 81/82 ca tử vong đều không đi tiêm vaccine điều trị dự phòng bệnh dại sau khi bị chó cắn, một trường hợp có tiêm vaccine nhưng không tiêm vaccine kháng dại. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong do bệnh dại trên người.

Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục tăng do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó, mèo còn thấp; công tác quản lý vật nuôi còn hạn chế. Báo cáo của cơ quan chuyên ngành thú y, từ năm 2022 đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại đạt gần 50% tổng đàn chó mèo, một số tỉnh thành chỉ đạt khoảng 10% như Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Hậu Giang...

Hiện bệnh dại không có thuốc chữa đặc trị, khi mắc bệnh thì tỷ lệ tử vong 100%, song có thể phòng ngừa được. HCDC khuyến cáo người nuôi chó mèo tiêm phòng bệnh dại cho thú cưng theo quy định của cơ quan thú y. Thực hiện nuôi, nhốt, xích hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rông, nhất là ở các khu đô thị, nơi đông dân cư.

Khi cho chó ra đường phải có dây dẫn, rọ mõm đề phòng cắn người và gây tai nạn giao thông, đồng thời bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, mất vệ sinh, ảnh hưởng xấu tới người xung quanh.

Nếu bị chó, mèo cắn cào, người bệnh cần xử trí vết thương (rửa bằng nước sạch khoảng 15 phút, nếu có dung dịch iốt hay cồn 70 độ thì sát trùng thêm) và đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng kịp thời. Không sử dụng thuốc đông y (thuốc nam, bắc) hoặc các thuốc khác không theo quy định của ngành y tế.

