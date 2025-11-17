10.000 học sinh Cần Thơ tham gia giải chạy S-Race 2025

Hơn 10.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham dự S-Race Cần Thơ 2025, ngày 15/11 đánh dấu 5 năm hành trình phát triển thể thao học đường của giải.

Ngoài học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia tại sự kiện trực tiếp, S-Race Cần Thơ 2025 còn phát động 15 điểm chạy hưởng ứng trên toàn thành phố. Không khí sôi động lan tỏa từ đường đua chính đến từng khu trường học, khu dân cư.

VĐV tham gia giải chạy sáng 15/11. Ảnh: S-Race 2025

S-Race Cần Thơ 2025 đánh dấu chặng đường 5 năm của dự án, đồng thời là sự kiện thể thao học đường đầu tiên sau khi Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang sáp nhập. Hoạt động khuyến khích thanh thiếu niên rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng.

Giải chạy năm nay chia làm ba nhóm tuổi: tiểu học (6-11 tuổi), THCS (11-15 tuổi) và THPT (15-18 tuổi), với cự ly từ 1 km đến 3 km. Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng nhất đến hạng mười và ba giải tập thể cho trường có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng 132 triệu đồng.

Niềm vui của runner trên đường chạy. Ảnh: S-Race 2025

Bên cạnh đường chạy chính, nội dung dành cho thầy cô, phụ huynh và học sinh chạy cùng nhau tạo không khí gắn kết. Các khu trò chơi thể thao học đường như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền thu hút đông đảo người tham gia.

Ra đời năm 2020, S-Race do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Truyền thông Unicomm phối hợp tổ chức, hướng đến mục tiêu hình thành thế hệ học sinh khỏe mạnh, năng động, phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Sau 5 năm, S-Race đã trở thành dự án thể thao học đường quy mô lớn nhất Việt Nam, với 12 sự kiện trực tiếp, 9 sự kiện trực tuyến và hàng chục cuộc thi ảnh, video, bài viết "Ấn tượng S-Race". Hơn 416.000 học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh trên toàn quốc đã tham gia, góp phần giúp chương trình ghi nhận Kỷ lục Việt Nam, châu Á và thế giới.

Ngoài hoạt động thể thao, S-Race còn mang ý nghĩa cộng đồng khi cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt gây quỹ hơn 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ khuyết tật vận động và giúp đỡ các trường học khó khăn.

Sau 5 năm, S-Race đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thể thao học đường gồm ba nhánh: S-Race (giải chạy chính), S-Race School (trường học), và S-Race Family (gia đình). Mô hình kết hợp giữa sự kiện trực tiếp và nền tảng trực tuyến giúp học sinh ở nhiều địa phương cùng tham gia.

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH tại sự kiện. Ảnh: S-Race 2025

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH, đơn vị đồng hành cùng S-Race, cho biết theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt". Qua các hoạt động như S-Race, đơn vị hướng đến việc nâng cao thể chất, trí tuệ cho thế hệ tương lai thông qua dinh dưỡng sạch, lối sống lành mạnh và tinh thần thể thao tích cực.

Tập đoàn TH hiện đồng hành với nhiều chương trình về dinh dưỡng và sức khỏe như Đề án Dinh dưỡng người Việt, Chương trình Sữa học đường quốc gia và Sức khỏe học đường, góp phần thúc đẩy hình thành thói quen ăn uống, vận động lành mạnh cho trẻ em.

Hoài Phương